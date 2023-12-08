Aromas capixabas na Amazon: descubra os mais cobiçados cafés do ES

O cuidado com os grãos do café capixaba, que chama a atenção do cenário. Crédito: Google

Se você é capixaba, já deveria saber que o café do nosso estado tem ganhado prêmios e espaço no cenário nacional, também integrando o pódio das produções de mais alta qualidade. Aqui mesmo em A Gazeta, muito se tem noticiado sobre o tema, incluindo suas raízes históricas e culturais, sendo ainda hoje o principal produto agro capixaba e um pilar da nossa agricultura familiar. Rico não só pelo emaranhado de significados e relações que o produzem, mas também por suas notas características e sabor emblemático.

Em outras palavras, se ainda não te convencemos a provar e valorizar o café capixaba, esperamos que os próximos itens desta lista façam o trabalho: estes são produtos que operam no top 20 de Café em Grãos mais vendidos pela Amazon, e dois deles assumem o segundo e terceiro lugar na lista.

01 Pronova Coffee Stories Café Especial Frutado 500g Este café em Grãos, 100% Arábica e produzido nas Montanhas do Espírito Santo, ocupa o 2º lugar no pódio dos mais vendidos da Amazon. Naturalmente doce e de corpo aveludado, sua torra média apresenta notas de frutas amarelas, acidez e doçura de forma equilibrada, trazendo ao consumidor uma experiência inédita. Na página do produto você encontra mais detalhes, incluindo o modo de preparo e avaliações. VEJA 02 Pronova Coffee Stories Café Especial Intenso Também da marca Pronova, que oferece blends de cafés que trazem o melhor entre os mais de 20 mil produtores associados da Nater Coop, seu diferencial está no processo e suas consequentes características sensoriais. Tem acidez média/baixa, corpo intenso e aroma de chocolate, amêndoas, baunilha e nozes torradas, com um residual persistente e doce. Não é de se espantar que ocupe o 3º lugar dos mais vendidos na lista. VEJA 03 Black Tucano Coffee Café Especial Black O processo despolpado, corpo médio e aroma frutado, de caramelo e chocolate amargo, misturados a uma acidez média, conferem a este café a doçura, acidez equilibrada e notas sensoriais complexas que garantiram a nota de mais de 86 pontos pela avaliação SCA. Na opinião do Clube, é perfeito para momentos de conexão em um café da tarde ou para te dar a inspiração e energia que você precisa pela manhã. VEJA. 04 Pronova Coffee Stories Café Especial Frutado em Grãos 250g Em uma versão mais compacta, este é o mesmo café que o primeiro citado, incluindo suas características sensoriais e origem, mas em menor quantidade. Ou seja, ideal para se dar como um mimo de natal ou apenas provar antes. VEJA 05 Café do Barril Café Especial Premium Diretamente da região de Venda Nova do Imigrante, este café tem origem nos barris de carvalho previamente utilizados para o envelhecimento de whisky. É 100% arábica, de variedade catuaí vermelho e despolpado. Sua torra média conserva os aromas e sabores naturais de forma suave. VEJA

Como verdadeiro tesouro agrícola do Espírito Santo, nosso café não apenas reflete as ricas tradições e história cultural do estado, mas também alcança posições destacadas no competitivo mercado. Variando suas notas, aromas e formas de produção, o café capixaba não apenas demonstra sua alta qualidade e versatilidade como também reafirma a gama de possibilidades para o consumidor e para o cenário nacional.