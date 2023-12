Aromas capixabas na Amazon: descubra os mais cobiçados cafés do ES

Se você é capixaba, já deveria saber que o café do nosso estado tem ganhado prêmios e espaço no cenário nacional, também integrando o pódio das produções de mais alta qualidade. Aqui mesmo em A Gazeta, muito se tem noticiado sobre o tema, incluindo suas raízes históricas e culturais, sendo ainda hoje o principal produto agro capixaba e um pilar da nossa agricultura familiar. Rico não só pelo emaranhado de significados e relações que o produzem, mas também por suas notas características e sabor emblemático.

Também da marca Pronova, que oferece blends de cafés que trazem o melhor entre os mais de 20 mil produtores associados da Nater Coop, seu diferencial está no processo e suas consequentes características sensoriais. Tem acidez média/baixa, corpo intenso e aroma de chocolate, amêndoas, baunilha e nozes torradas, com um residual persistente e doce. Não é de se espantar que ocupe o 3º lugar dos mais vendidos na lista. ACESSE O SITE

Este café em Grãos, 100% Arábica e produzido nas Montanhas do Espírito Santo, ocupa o 2º lugar no pódio dos mais vendidos da Amazon. Naturalmente doce e de corpo aveludado, sua torra média apresenta notas de frutas amarelas, acidez e doçura de forma equilibrada, trazendo ao consumidor uma experiência inédita. Na página do produto você encontra mais detalhes, incluindo o modo de preparo e avaliações. CLIQUE AQUI

Como verdadeiro tesouro agrícola do Espírito Santo, nosso café não apenas reflete as ricas tradições e história cultural do estado, mas também alcança posições destacadas no competitivo mercado. Variando suas notas, aromas e formas de produção, o café capixaba não apenas demonstra sua alta qualidade e versatilidade como também reafirma a gama de possibilidades para o consumidor e para o cenário nacional.