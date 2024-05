Saiba quais cafeteiras valem a pena na Semana do Café da Amazon

O aroma do café fresco de manhã faz parte um ritual quase sagrado para muitas pessoas. Principalmente quando falamos de capixabas e brasileiros, cuja cultura e história está intimamente ligada ao consumo e produção de café. Para garantir que você comece o dia com uma xícara perfeita, é essencial ter a cafeteira certa.

E com uma oportunidade como a Semana do Café na gigante do e-commerce, uma variedade de opções no mercado, entre cafeteiras, cafés e prensas, entra em promoção. Neste guia completo, vamos te ajudar a escolher a sua máquina, ao tirar dúvidas, mostrar os tipos disponíveis e as recomendações do Clube.

Quais são os tipos de cafeteiras mais comuns?

01 Cafeteira Elétrica Muito popular nas casas, e indicada se você toma café regularmente, a cafeteira elétrica é projetada para fazer o preparo de forma rápida e conveniente. Geralmente, consiste em um reservatório de água, um filtro, uma jarra ou garrafa térmica e aquecimento elétrico. Muitas também possuem recursos adicionais, como programação, ajustes de intensidade e desligamento automático. 02 Cafeteira Expresso Se você ama um cafezinho expresso, essa é a escolha certa. Esse tipo de cafeteira produz uma pequena quantidade muito concentrada, com uma camada cremosa conhecida como crema. Existem modelos manuais e automáticos disponíveis. 03 Cafeteira de Cápsulas Essas cafeteiras usam cápsulas de café para produzir uma xícara de cada vez. São convenientes e fáceis de limpar, oferecendo diferentes sabores nas cápsulas. Indicados para aqueles que prezam pela praticidade e diversidade. 04 Cafeteiras de Prensa Francesa Também conhecida como prensa francesa, essa cafeteira utiliza um método de imersão para extrair o sabor do café. É uma escolha popular para aqueles que preferem uma bebida mais encorpada. 05 Cafeteira Italiana (Moka) Com um design elegante e funcional, ela consiste em três partes principais: um compartimento inferior para a água, um filtro intermediário para o café moído e um compartimento superior para o café pronto. Apreciada por sua simplicidade, durabilidade e capacidade de produzir um expresso rico no conforto casa.

Recomendações do Clube

Cafeteira Arno New Element com 1,8L Tubo misturador e Funções Programáveis

Conheça equipamentos bem avaliados. Crédito: Divulgação

Equipada com um tubo misturador exclusivo, garante uma distribuição uniforme do café, proporcionando uma experiência sensorial rica em aroma e sabor. Suas funções programáveis permitem ajustar o preparo de acordo com a intensidade desejada, enquanto o timer integrado oferece conveniência ao permitir programar o preparo com até 24 horas de antecedência. Seu design se adapta perfeitamente a qualquer cozinha, enquanto a capacidade de até 45 xícaras garante que não falte café mesmo em grandes famílias e encontros. Saindo de R$428,53 por R$349,90.

Cafeteira, Coffe Express 15 Bar, 2 xicaras, Preto, 127V, Philco

Experimente utilizar o vaporizador para preparar seu café com leite. Crédito: Divulgação

Uma excelente escolha em cafeteiras. Com uma bomba de 15 bar, ela extrai o máximo sabor do café, valorizando o aroma e cremosidade. Seu tanque de 1,6 litros elimina a necessidade de reabastecimento frequente, enquanto o vaporizador integrado permite preparar deliciosos cappuccinos e outras bebidas com leite. De R$410,94 por R$369,80.

Black Decker Cafeteira com Jarra Inox, CM300G, 127V

Sirva café em família com uma cafeteria de boa capacidade. Crédito: Divulgação

Conveniência e versatilidade para o dia a dia. Com capacidade para até 30 cafezinhos, esta cafeteira programável permite ajustar a intensidade do café de acordo com suas preferências, enquanto a jarra de inox mantém a temperatura da bebida por até 40 minutos. Ideal para famílias e ambientes de escritório, esta cafeteira é uma escolha prática e econômica. De R$399,00 por R$319,99.

Cafeteira Grano Perfetto PCF22PI 127V

Veja a inovação em máquinas elétricas. Crédito: Divulgação

Em alta e equipada com um moedor de grãos integrado, esta cafeteira permite ajustar a granulometria do café de acordo com suas preferências, enquanto o reservatório de 1,5 litros garante preparar até 36 xícaras de café com facilidade. Seu acabamento em aço escovado confere elegância e sofisticação à sua cozinha, enquanto as funções programáveis permitem ajustar o preparo do café de acordo com sua rotina.

Arno Cafeteira Espresso Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus DGS3, Vermelha

Experimente cafés encorpados. Crédito: Divulgação

Uma cafeteira que têm estado em alta por seu custo-benefício. Possui uma bomba de alta pressão de 15 bars, que extrai o máximo sabor do café, garantindo uma ótima crema. Sua função de limpeza automática e seleção de temperatura permitem manter a máquina sempre limpa e pronta para uso, enquanto o design compacto se adapta perfeitamente a qualquer ambiente. De R$584,00 por R$469,06.

Cafeteira Nuova Moka Express 6 Xícaras, 1143, Bialetti

Conheça diferentes cafeteiras. Crédito: Divulgação

Uma cafeteira atemporal, que extrai um dos melhores sabores do café, tem um bom custo-benefício e é 0 desperdício. É uma verdadeira expressão da tradição italiana em fazer café. Fabricada em alumínio polido durável, oferece uma 'nova' experiência de café. Fácil de usar e fabricada com materiais de alta qualidade, esta cafeteira permite extrair um café mais encorpado e saboroso. De R$383,72 por R$283,90.

Nespresso Essenza Mini Cafeteira 110V

Aprecie um bom café. Crédito: Divulgação

Se você prefere a praticidade das cápsulas e preza por uma boa utilização de espaço na sua cozinha, essa é a escolha perfeita. Com um design compacto, esta máquina de café oferece uma experiência barista em sua própria casa, com apenas o toque de um botão. Compatível com cápsulas Nespresso, esta cafeteira oferece uma variedade de sabores para atender a todos os gostos, enquanto o reservatório de água de 600ml e o compartimento para 6 cápsulas usadas garantem conveniência e praticidade no preparo do café. De R$490,00 por R$383,31.

Cafeteira Oster Day Light Programável, 1,2L, 220V

Facilidade para a sua rotina. Crédito: Divulgação

Com um timer inteligente que permite programar o preparo do café com até 24 horas de antecedência, esta cafeteira oferece conveniência e conforto para o seu dia a dia. Equipada com um filtro reutilizável e uma jarra de vidro com indicador de nível, é perfeita para preparar até 30 cafezinhos com facilidade e praticidade. Por R$227,10.

Cafeteira Espresso LOV Preta Automática Logo Cromado 127V - 3 Corações

Não deixe de aproveitar cafeteiras em promoção. Crédito: Divulgação

Sua extração silenciosa garante cafés espressos, bebidas cremosas, cappuccinos, cafés filtrados e chás, tudo ao simples toque de um botão. Além disso, possui um compartimento externo para facilitar o descarte das cápsulas usadas e suporte para xícaras e copos long drink, garantindo praticidade na hora de preparar suas bebidas preferidas na quantidade ideal. De R$407,90 por R$373,50.

Bônus: Moedor Ajustável Plus, Preto, 110v, Hamilton Beach

Conheça moedores de café. Crédito: Divulgação

Como uma dica a mais do Clube, temos esse moedor que garante uma extração precisa para um café impecável. Com 18 ajustes de moagem e espaço para armazenamento de cabo, este moedor oferece praticidade e versatilidade para preparar o café do jeito que você gosta, sempre que desejar. De R$449,00 por R$329,90.

Café em alta

Pronova Coffee Stories Special Intense - Café Especial Moído 500g

Experimente o café capixaba com desconto. Crédito: Divulgação

Um café de alta qualidade e que sempre ocupa lugares no pódio dos mais vendidos. Capixaba, ele é 100% arábica, de variedade Catuaí Vermelho e Amarelo, torra média e notas sensoriais de chocolate, amêndoas, nozes e baunilha. Saindo com 16%OFF.

Dolce Gusto Cápsula Cappuccino C/10 117G

Cápsulas que valem a pena. Crédito: Divulgação

10 cápsulas de muito sabor, que mostram um expresso aromático do café arábica, sem deixar de apresentar toda a cremosidade. Tudo com 35%OFF.

L'OR Cápsulas De Café Ristretto -1 Pacote Com 10 Cápsulas

Experimente o café expresso dessas cápsulas. Crédito: Divulgação

Com o tamanho ideal para o dia a dia, um aroma forte e picante, estas cápsulas de café compõem uma combinação bem equilibrada, feita com o cuidado necessário. Saindo com 32%OFF.

Black Tucano Coffee Coffee, Café Especial Black Tucano Coffee Fruity Coffee Torrado e Moído 250g

Conheça o café produzido no Espírito Santo. Crédito: Divulgação

Um dos cafés mais vendidos na internet, com produção capixaba, sabor de frutas vermelhas, chocolate com morango e cereja. Agora em promoção com 10%OFF.

4 cafeterias para conhecer

Da esquerda para a direita: The Coffee, Cheirin Bão Itapuã, Delicatus e Ana Bandeira Chocolates. Crédito: Divulgação

Nessa cafeteria e empório, em Vila Velha, Itapuã, você tem a chance de mergulhar na tradição mineira com um cardápio repleto de guloseimas artesanais e café produzido nas encostas da Serra da Mantiqueira.

Nessa cafeteria to go na Praia do Canto (Vitória-ES), a fusão entre o melhor do café brasileiro e a atenção ao detalhe e minimalismo japonês resulta em bebidas excepcionais que agradam diferentes gostos.

Um famoso estabelecimento com filiais na Praia do Canto e em Jardim da Penha (Vitória-ES), que conta com ingredientes de qualidade, chocolates finos feitos a partir de amêndoas selecionadas e sem aditivos, e um cardápio impecável que atrai os amantes de café e chocólatras.

Localizada em Bairro República (Vitória-ES), a Delicatus, além de cafeteria, é também um empório, espaço gourmet e local que oferece cursos de gastronomia. Lá, cada item é preparado com muito cuidado, resultando em uma experiência gourmet única.

Vale lembrar que todos essas cafeterias são parceiros do Clube, e, assim como mais de 200 estabelecimentos, contam com descontos e condições especiais para assinantes. Nesse sentido, experimente não só a diferença de sabor de grãos selecionados e cafeteiras recomendadas, mas também locais que podem expandir horizontes e te fazer redescobrir o prazer de preparar e tomar café.

A Gazeta integra o Saiba mais