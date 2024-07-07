Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
7 de julho

Dia Mundial do Chocolate: 5 receitas doces para comemorar a data

Bolo, pavê, torta, musse e pipoca são sugestões do HZ para celebrar um dos alimentos mais apreciados na confeitaria
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Julho de 2024 às 07:00

No Dia Mundial do Chocolate, comemorado neste domingo, 7 de julho, HZ apresenta uma seleção com cinco receitas para chocólatra nenhum botar defeito.
Nossa lista tem bolo com camadas de brigadeiro, torta musse com biscoito recheado, musse, pavê e uma pipoca achocolatada irresistível. É só escolher sua gostosura favorita e arrasar no preparo! 

Qual a origem do Dia do Chocolate?

A data, 7 de julho, ficou conhecida como o Dia Mundial do Chocolate por marcar a chegada do produto na Europa, no século 15. Antes disso, a iguaria só era conhecida pelos povos maias e astecas. A partir do contato com a aristocracia europeia, o chocolate ficou conhecido como ouro negro, transformando-se em símbolo de status e sinônimo de riqueza e poder. Mas o chocolate só se popularizou de fato com a Revolução Industrial. No Brasil, as sementes do cacau só chegaram por volta de 1746, dadas de presente ao fazendeiro baiano Antônio Dias Ribeiro. Com clima e solo favoráveis ao cultivo do cacau, a Bahia prosperou na sua produção, e desde então o alimento conquistou os brasileiros.

5 RECEITAS DOCES PARA O DIA MUNDIAL DO CHOCOLATE

1

BOLO COM CAMADAS DE BRIGADEIRO

Basiquinho ou generoso nas doses de cobertura e recheio, bolo de chocolate é tudo de bom. Pensando nisso, HZ escolheu uma receita infalível para adoçar o Dia Mundial do Chocolate. Ficou curioso e com água na boca? Então, clique aqui para saber como fazer bolo de chocolate com camadas de brigadeiro. FOTO: Piracanjuba

2

TORTA MUSSE DE CHOCOLATE

Quer uma sugestão diferente de doce para fazer com biscoito recheado? HZ tem uma sugestão chocolatuda que pode ser preparada com a ajuda das crianças, tornando-se uma opção de entretenimento nas férias escolares. Curtiu a ideia? Então, clique aqui para ver uma receita de torta musse de chocolate com biscoito recheado. FOTO: Galo/Divulgação

3

MUSSE DE CHOCOLATE CLÁSSICA

Musse de chocolate é uma das sobremesas mais apreciadas no mundo e encanta com sua textura cremosa e aerada. Se você ama esse doce e quer prepará-lo como sobremesa, HZ traz uma dica das boas. Clique aqui para ver a receita da musse de chocolate tradicional. FOTO: Henrique Herzog

4

PAVÊ DE CHOCOLATE

Sobremesa muito tradicional nos encontros familiares brasileiros, o pavê é um doce prático cujo custo do preparo não pesa tanto no bolso. E para comemorar o Dia Mundial do Chocolate, HZ escolheu uma versão que agrada em cheio aos chocolateiros. Clique aqui para aprender a fazer pavê de chocolate simples. FOTO: Galo/Divulgação 

5

PIPOCA DOCE COM CHOCOLATE

Vai uma pipoca doce aí? Essa dica do HZ é bem fácil e rápida de fazer. Para a receita, você vai precisar apenas de milho para pipoca, óleo, açúcar e achocolatado em pó. O passo a passo não leva mais do que 20 minutos, e o preparo rende em média 10 porções. Curtiu? Então clique aqui para saber como fazer pipoca doce com chocolate. FOTO: Nestlé/Divulgação 
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

Veja Também

5 receitas de chocolate quente cremoso para o fim de semana

Merengue de chocolate: confira receita para o fim de semana

Conheça 4 receitas caseiras de alfajor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados