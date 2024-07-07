Dia Mundial do Chocolate: 5 receitas doces para comemorar a data

A data, 7 de julho, ficou conhecida como o Dia Mundial do Chocolate por marcar a chegada do produto na Europa, no século 15. Antes disso, a iguaria só era conhecida pelos povos maias e astecas. A partir do contato com a aristocracia europeia, o chocolate ficou conhecido como ouro negro, transformando-se em símbolo de status e sinônimo de riqueza e poder. Mas o chocolate só se popularizou de fato com a Revolução Industrial. No Brasil, as sementes do cacau só chegaram por volta de 1746, dadas de presente ao fazendeiro baiano Antônio Dias Ribeiro. Com clima e solo favoráveis ao cultivo do cacau, a Bahia prosperou na sua produção, e desde então o alimento conquistou os brasileiros.

