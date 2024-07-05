Guloseima

Conheça 4 receitas caseiras de alfajor

De origem espanhola e muito popular na Argentina, a iguaria combina maciez e cremosidade
Publicado em 05 de Julho de 2024 às 14:08

Imagem Edicase Brasil
Alfajor de chocolate Crédito: Cecilia Di Dio | Shutterstock
O alfajor é um doce extremamente apreciado por seu sabor irresistível. Originário da Espanha e popularizado na América Latina, especialmente na Argentina, ele é composto por duas ou mais camadas de biscoito macio, geralmente recheadas com doce de leite, e cobertas com chocolate.
A combinação de texturas crocantes e cremosas, o torna uma iguaria única e deliciosa, capaz de conquistar paladares de todas as idades. A seguir, confira como preparar 4 receitas caseiras de alfajor!

ALFAJOR DE CHOCOLATE

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 xícara de chá de chocolate em pó
  • 6 colheres de sopa de mel
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de café de cravo-da-índia em pó
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Farinha de trigo para enfarinhar 
  • Manteiga para untar 
  • Recheio: 2 xícaras de chá de doce de leite 
  • Cobertura: 500 g de chocolate meio amargo picado

Modo de preparo:

Massa - Em um recipiente, coloque o leite, a farinha de trigo, o açúcar mascavo, o chocolate em pó, o mel, o óleo, a canela e o cravo-da-índia e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, acrescente o fermento em químico e misture delicadamente. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com um rolo e corte com um aro cortador. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha os discos de massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Reserve. 
Recheio e cobertura - Com uma colher, pegue um pouco de doce de leite, coloque sobre um disco de alfajor e feche com a outra metade. Repita o processo com toda a massa e reserve. Coloque o chocolate meio amargo em um recipiente e leve ao micro-ondas por 30 segundos, ou até derreter. Depois, com a ajuda de um garfo, passe os alfajores no chocolate, coloque sobre uma assadeira e deixe secar. Sirva em seguida.

ALFAJOR TRUFADO DE LIMÃO

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 1 colher de chá de manteiga 
  • 1 colher de chá de açúcar 
  • 3 gemas de ovo
  • 1 colher de chá de essência de baunilha 
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo  
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó 
  • 1 xícara de chá de leite 
  • Farinha de trigo para enfarinhar 
  • Manteiga para untar 
  • Recheio: 
  • 500 g de chocolate branco
  • 6 colheres de sopa de suco de limão 
  • Raspas de 1 limão 
  • 200 g de creme de leite
  • Cobertura: 300 g de chocolate branco picado 

Modo de preparo:

Massa - Em um recipiente, coloque a manteiga, o açúcar , as gemas e a essência de baunilha e misture bem. Adicione a farinha de trigo e o leite e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento e misture até incorporar. Em seguida, cubra a massa com um plástico filme e leve à geladeira por 15 minutos.
Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte com o auxílio de um aro cortador. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha os discos de massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Reserve. 
Recheio - Em uma panela, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter. Desligue o fogo, adicione o creme de leite, o suco e as raspas de limão e misture bem. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de recheio, aplique sobre um disco de alfajor e feche com outra parte. Repita o processo com todos os alfajores e reserve.  
Cobertura - Coloque o chocolate branco em um recipiente e leve ao micro-ondas por 30 segundos, ou até derreter. Depois, com a ajuda de um garfo, passe os alfajores no chocolate, coloque sobre uma assadeira e deixe secar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Alfajor de amendoim Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock

ALFAJOR DE AMENDOIM

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 400 g de farinha de trigo
  • 100 g de açúcar 
  • 1 pitada de sal
  • 1 gema de ovo 
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó 
  • 1/2 colher de chá de essência de baunilha
  • 200 g de manteiga 
  • 75 ml de água
  • Farinha de trigo para enfarinhar 
  • Manteiga para untar 
  • Recheio: 
  • 350 g de pasta de amendoim 
  • 210 g de farinha de amendoim 
  • 100 g de amendoim torrado e triturado

Modo de preparo:

Massa - Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento, e mexa até obter uma farofa. Por último, adicione o fermento químico e misture bem. Em seguida, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, coloque a massa e mexa até obter uma consistência homogênea e lisa. Transfira a massa para um recipiente, cubra com plástico filme e deixe descansar por 20 minutos.
Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, divida a massa em duas partes iguais e abra com a ajuda de um rolo. Com o auxílio de um aro cortador, corte a massa em discos e coloque sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180° C por 20 minutos. Reserve. 
Recheio - Em um recipiente, coloque a pasta e a farinha de amendoim e misture bem. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de recheio, aplique sobre um disco de alfajor e feche com outra metade. Finalize com o amendoim triturado nas laterais. Repita o processo com todos os alfajores e sirva em seguida.

ALFAJOR DE BRIGADEIRO

Ingredientes:

  • Alfajor: 
  • 1 colher de chá de manteiga
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 3 gemas de ovo
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo 
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de leite
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Manteiga para untar
  • Brigadeiro: 
  • 395 g de leite condensado
  • 30 g de manteiga sem sal
  • 50 g de creme de leite
  • 150 g de chocolate amargo picado
  • Cobertura: 500 g de chocolate meio amargo picado

Modo de preparo:

Massa - Em um recipiente, coloque a manteiga, o açúcar, as gemas e a essência de baunilha e misture até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo e o leite e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento e misture até incorporar. Em seguida, cubra a massa com um plástico filme e leve à geladeira por 15 minutos.
Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte com o auxílio de um aro cortador. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha os discos de massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Reserve.
Brigadeiro - Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, misturando sempre, até atingir o ponto de brigadeiro, isto é, desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo, cubra com plástico filme e aguarde esfriar. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de recheio, aplique sobre um disco de alfajor e feche com outra parte. Repita o processo com todos os alfajores e reserve.
Cobertura - Coloque o chocolate meio amargo em um recipiente e leve ao micro-ondas por 30 segundos, ou até derreter. Depois, com a ajuda de um garfo, passe os alfajores no chocolate, coloque sobre uma assadeira e deixe secar. Sirva em seguida.

