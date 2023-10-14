Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Delícia!

Merengue de chocolate: confira receita para o fim de semana

Feita na travessa com biscoitos de chocolate do tipo tortinha, a sobremesa é uma boa pedida para fechar o almoço em família
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 07:00

Merengue de chocolate
Merengue de chocolate na travessa é uma opção de sobremesa Crédito: Adria/Divulgação
Merengue de chocolate é uma boa sobremesa para fechar o almoço de fim de semana, certo? Se você concorda e já está com água na boca, confira o passo a passo dessa receita deliciosa e fácil de preparar. 
Ela rende até 10 porções e deve ir para a mesa geladinha, então, não esqueça de levar á geladeira após o preparo. 

MERENGUE DE CHOCOLATE

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 30 minutos + 3 horas de geladeira
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • Montagem e decoração:
  • 1 embalagem de biscoito do tipo tortinhas de chocolate
  • 150g de suspiro
  • Chocolate ao leite ralado a gosto
  • Creme:
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de creme de leite
  • 2 medidas da lata com leite
  • 2 gemas peneiradas
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 2 colheres (sopa) de amido de milho
  • 2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina
  • 2 colheres (sopa) de licor de chocolate
COMO FAZER: 
  1. Creme: em uma panela média, coloque o leite diluído com as gemas e o amido de milho, acrescente o leite condensado e o creme de leite e leve ao fogo médio, deixando até engrossar. Reserve.
  2. Deixe esfriar, acrescente o licor de chocolate, mexa delicadamente e reserve.
  3. Montagem: monte o merengue de chocolate em um refratário pequeno da seguinte forma: uma camada de creme, uma de biscoito picado grosseiramente com suspiro, outra de creme, outra de biscoito picado grosseiramente com suspiro, mais uma de creme e, por fim, espalhe por cima chocolate ao leite ralado.
  4. Decore com biscoito e suspiro e leve à geladeira por três horas antes de servir.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Festival Capixaba de Frutos do Mar chega à 25ª edição em Iriri

Festival do Camarão em Conceição da Barra terá de churros a paella

Festival Capixaba de Sorvete agita Vila Velha no Dia das Crianças

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados