Merengue de chocolate: confira receita para o fim de semana

Merengue de chocolate é uma boa sobremesa para fechar o almoço de fim de semana, certo? Se você concorda e já está com água na boca, confira o passo a passo dessa receita deliciosa e fácil de preparar.
Ela rende até 10 porções e deve ir para a mesa geladinha, então, não esqueça de levar á geladeira após o preparo.
MERENGUE DE CHOCOLATE
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 30 minutos + 3 horas de geladeira
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos + 3 horas de geladeira
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Montagem e decoração:
- 1 embalagem de biscoito do tipo tortinhas de chocolate
- 150g de suspiro
- Chocolate ao leite ralado a gosto
- Creme:
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- 2 medidas da lata com leite
- 2 gemas peneiradas
- 1 xícara (chá) de leite
- 2 colheres (sopa) de amido de milho
- 2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina
- 2 colheres (sopa) de licor de chocolate
COMO FAZER:
- Creme: em uma panela média, coloque o leite diluído com as gemas e o amido de milho, acrescente o leite condensado e o creme de leite e leve ao fogo médio, deixando até engrossar. Reserve.
- Deixe esfriar, acrescente o licor de chocolate, mexa delicadamente e reserve.
- Montagem: monte o merengue de chocolate em um refratário pequeno da seguinte forma: uma camada de creme, uma de biscoito picado grosseiramente com suspiro, outra de creme, outra de biscoito picado grosseiramente com suspiro, mais uma de creme e, por fim, espalhe por cima chocolate ao leite ralado.
- Decore com biscoito e suspiro e leve à geladeira por três horas antes de servir.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.