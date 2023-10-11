Festival Capixaba de Frutos do Mar chega à 25ª edição em Iriri

Talharim com frutos do mar está entre os pratos do evento Crédito: Renan Alves

Peixe, camarão, lagosta, polvo, siri e muitas outras delícias do nosso litoral serão as protagonistas de mais um Festival Capixaba de Frutos do Mar, em Iriri, Anchieta. O evento chegará à 25ª edição a partir de quarta-feira (11/10), até domingo, dia 15, na praça de eventos da Praia Costa Azul.

Ao todo, 18 empreendimentos locais participarão do festival, com um cardápio que inclui desde a tradicional moqueca capixaba até preparações como camarão empanado e lagosta gratinada. Os pratos à venda custarão entre R$ 8 e R$ 280.

Fettuccine ao molho de catupiry com camarão, massa ao pesto de coentro com frutos do mar, camarão empanado com geleia de pimenta, estrogonofe de camarão com arroz e batata e PF com arroz, feijão, dourado grelhado ou frito, purê de banana-da-terra e salada estão entre as opções à venda no evento, que tem entrada gratuita.



Durante os cinco dias do Festival Capixaba de Frutos do Mar, quem for à praça de eventos encontrará, além das opções de gastronomia, aulas-shows com chefs locais e diversos produtos de empreendedores capixabas, do artesanato à agroindústria, ao som de música ao vivo. Veja a seguir a programação completa.

PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA (11/10)

18h - Abertura



20h30 - Banda Versão Pirata



23h - Grupo Revoada



1h - Encerramento

QUINTA-FEIRA (12/10)

11h - Abertura



12h - Aula-show kids com o chef Davi Pires



13h - Recital de dança infantil



13h30 - Di Butuka



17h - Missa com Padre Amarílio Corradi



19h - Aula-show com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires



19h30 - Banda Mundo e Cia



23h - Grupo Art Samba



1h – Encerramento

SEXTA-FEIRA (13/10)

11h - Abertura



13h - Recital de dança



13h30 - Banda One in Two



19h - Aula-show com chef Hamilton Junior



19h - Apresentação do grupo de capoeira Princesa do Sul



20h30 - Banda Frequency



23h - Pele Morena



1h - Encerramento

SÁBADO (14/10)

11h - Abertura



11h30 - Paulinho Bolzan



13h30 - Apresentação do grupo folclórico português Os Brandarinos



14h - Banda Flor de Kactus



19h - Apresentação de balé de repertório "La Esmeralda", com Isabelle Angeline



19h15 - Projeto cultural "Realizando Sonhos"



19h30 - Aula-show com o chef Cristian Schayder



20h30 - Banda Like a Boss



23h - Projeto Feijoada



1h - Encerramento

DOMINGO (15/10)

11h - Abertura



11h - Wavilla



13h - Apresentação do grupo de dança folclórica italiana Nonna Adélia



13h30 - Eliana Sabino apresenta "O Encanto da Loba"



17h - Encerramento

