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Sabores do litoral

Festival Capixaba de Frutos do Mar chega à 25ª edição em Iriri

Balneário de Anchieta recebe evento gratuito na Praia Costa Azul, de 11 a 15 de outubro, com opções gastronômicas a partir de R$ 8
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 06:02

Talharim com frutos do mar servido no Festival Capixaba de Frutos do Mar, em Iriri
Talharim com frutos do mar está entre os pratos do evento Crédito: Renan Alves
Peixe, camarão, lagosta, polvo, siri e muitas outras delícias do nosso litoral serão as protagonistas de mais um Festival Capixaba de Frutos do Mar, em Iriri, Anchieta. O evento chegará à 25ª edição a partir de quarta-feira (11/10), até domingo, dia 15, na praça de eventos da Praia Costa Azul. 
Ao todo, 18 empreendimentos locais participarão do festival, com um cardápio que inclui desde a tradicional moqueca capixaba até preparações como camarão empanado e lagosta gratinada. Os pratos à venda custarão entre R$ 8 e R$ 280.
Fettuccine ao molho de catupiry com camarão, massa ao pesto de coentro com frutos do mar, camarão empanado com geleia de pimenta, estrogonofe de camarão com arroz e batata e PF com arroz, feijão, dourado grelhado ou frito, purê de banana-da-terra e salada estão entre as opções à venda no evento, que tem entrada gratuita. 
Durante os cinco dias do Festival Capixaba de Frutos do Mar, quem for à praça de eventos encontrará, além das opções de gastronomia, aulas-shows com chefs locais e diversos produtos de empreendedores capixabas, do artesanato à agroindústria, ao som de música ao vivo. Veja a seguir a programação completa. 

PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA (11/10)
  • 18h - Abertura 
  • 20h30 - Banda Versão Pirata
  • 23h - Grupo Revoada
  • 1h - Encerramento
QUINTA-FEIRA (12/10)
  • 11h - Abertura 
  • 12h - Aula-show kids com o chef Davi Pires
  • 13h - Recital de dança infantil
  • 13h30 - Di Butuka
  • 17h - Missa com Padre Amarílio Corradi
  • 19h - Aula-show com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires
  • 19h30 - Banda Mundo e Cia
  • 23h - Grupo Art Samba
  • 1h – Encerramento
SEXTA-FEIRA (13/10)
  • 11h - Abertura 
  • 13h - Recital de dança
  • 13h30 - Banda One in Two
  • 19h - Aula-show com chef Hamilton Junior
  • 19h - Apresentação do grupo de capoeira Princesa do Sul
  • 20h30 - Banda Frequency
  • 23h - Pele Morena
  • 1h - Encerramento
SÁBADO (14/10)
  • 11h - Abertura 
  • 11h30 - Paulinho Bolzan
  • 13h30 - Apresentação do grupo folclórico português Os Brandarinos 
  • 14h - Banda Flor de Kactus
  • 19h - Apresentação de balé de repertório "La Esmeralda", com Isabelle Angeline
  • 19h15 - Projeto cultural "Realizando Sonhos"
  • 19h30 - Aula-show com o chef Cristian Schayder
  • 20h30 - Banda Like a Boss
  • 23h - Projeto Feijoada
  • 1h - Encerramento
DOMINGO (15/10)
  • 11h - Abertura 
  • 11h - Wavilla
  • 13h - Apresentação do grupo de dança folclórica italiana Nonna Adélia
  • 13h30 - Eliana Sabino apresenta "O Encanto da Loba"
  • 17h - Encerramento
25º FESTIVAL CAPIXABA DE FRUTOS DO MAR DE IRIRI
Quando: de 11 a 15 de outubro de 2023
Onde: na praça de eventos da Praia da Costa Azul, em Iriri, Anchieta 
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalcapixabadefrutosdomar
Realização: Associação Iriri Vivo e Ferrari Eventos com apoio da Prefeitura de Anchieta e do Governo do Espírito Santo, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Secretaria de Turismo (Setur).

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