Festival Capixaba de Frutos do Mar chega à 25ª edição em Iriri

Peixe, camarão, lagosta, polvo, siri e muitas outras delícias do nosso litoral serão as protagonistas de mais um Festival Capixaba de Frutos do Mar, em Iriri, Anchieta. O evento chegará à 25ª edição a partir de quarta-feira (11/10), até domingo, dia 15, na praça de eventos da Praia Costa Azul.
Ao todo, 18 empreendimentos locais participarão do festival, com um cardápio que inclui desde a tradicional moqueca capixaba até preparações como camarão empanado e lagosta gratinada. Os pratos à venda custarão entre R$ 8 e R$ 280.
Fettuccine ao molho de catupiry com camarão, massa ao pesto de coentro com frutos do mar, camarão empanado com geleia de pimenta, estrogonofe de camarão com arroz e batata e PF com arroz, feijão, dourado grelhado ou frito, purê de banana-da-terra e salada estão entre as opções à venda no evento, que tem entrada gratuita.
Durante os cinco dias do Festival Capixaba de Frutos do Mar, quem for à praça de eventos encontrará, além das opções de gastronomia, aulas-shows com chefs locais e diversos produtos de empreendedores capixabas, do artesanato à agroindústria, ao som de música ao vivo. Veja a seguir a programação completa.
PROGRAMAÇÃO
QUARTA-FEIRA (11/10)
- 18h - Abertura
- 20h30 - Banda Versão Pirata
- 23h - Grupo Revoada
- 1h - Encerramento
- 11h - Abertura
- 12h - Aula-show kids com o chef Davi Pires
- 13h - Recital de dança infantil
- 13h30 - Di Butuka
- 17h - Missa com Padre Amarílio Corradi
- 19h - Aula-show com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires
- 19h30 - Banda Mundo e Cia
- 23h - Grupo Art Samba
- 1h – Encerramento
- 11h - Abertura
- 13h - Recital de dança
- 13h30 - Banda One in Two
- 19h - Aula-show com chef Hamilton Junior
- 19h - Apresentação do grupo de capoeira Princesa do Sul
- 20h30 - Banda Frequency
- 23h - Pele Morena
- 1h - Encerramento
- 11h - Abertura
- 11h30 - Paulinho Bolzan
- 13h30 - Apresentação do grupo folclórico português Os Brandarinos
- 14h - Banda Flor de Kactus
- 19h - Apresentação de balé de repertório "La Esmeralda", com Isabelle Angeline
- 19h15 - Projeto cultural "Realizando Sonhos"
- 19h30 - Aula-show com o chef Cristian Schayder
- 20h30 - Banda Like a Boss
- 23h - Projeto Feijoada
- 1h - Encerramento
- 11h - Abertura
- 11h - Wavilla
- 13h - Apresentação do grupo de dança folclórica italiana Nonna Adélia
- 13h30 - Eliana Sabino apresenta "O Encanto da Loba"
- 17h - Encerramento
25º FESTIVAL CAPIXABA DE FRUTOS DO MAR DE IRIRI
Quando: de 11 a 15 de outubro de 2023
Onde: na praça de eventos da Praia da Costa Azul, em Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalcapixabadefrutosdomar
Realização: Associação Iriri Vivo e Ferrari Eventos com apoio da Prefeitura de Anchieta e do Governo do Espírito Santo, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Secretaria de Turismo (Setur).
Quando: de 11 a 15 de outubro de 2023
Onde: na praça de eventos da Praia da Costa Azul, em Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalcapixabadefrutosdomar
Realização: Associação Iriri Vivo e Ferrari Eventos com apoio da Prefeitura de Anchieta e do Governo do Espírito Santo, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Secretaria de Turismo (Setur).