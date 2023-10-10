Piúma recebe festival de gastronomia e artesanato à beira-mar

Prato do restaurante Perto da Brasa é uma opção no festival Crédito: Instituto Panela de Barro/Divulgação

Piúma, a Cidade das Conchas, recebe neste feriado o festival Piúma Gastronomia e Arte, que vai reunir gastronomia, música, artesanato e empreendedorismo de 12 a 14 de outubro, com entrada gratuita, em uma estrutura exclusiva montada na Avenida Beira-mar.

Com um cardápio bastante diversificado, o Piúma Gastronomia e Arte terá pratos que custam a partir de R$ 12.

O risoto de camarão do restaurante A Ilha (R$ 30/individual) e a costela assada em fogo de chão acompanhada de batata ou aipim (R$ 50/500g de carne) do Gaúchos Rancho estão entre as especialidades.

Outra pedida é a comida japonesa, representada pelo Japas Piúma, que vai servir desde hot filadélfia até yakisoba. Os valores ficarão entre R$ 35 e R$ 65. O evento contará ainda com cerveja artesanal, doces variados e petiscos.

Festival Piúma Gastronomia e Arte

O festival também abre espaço para empreendedores do artesanato local que têm como diferencial produtos à base de conchas. No sábado (14), será realizado um desfile com essas peças.

Aulas-shows com chefs capixabas e shows com Renato Casanova (Casaca) e Nano Vianna também fazem parte da programação. Confira a seguir.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (12/10)

Portal da Ilha do Gambá:



18h - Abertura da praça de alimentação

Palco Conchas:

20h - Show com banda Mofo (MPB e rock nacional)



22h - Luau do Casanova (música capixaba)

SEXTA-FEIRA (13/10)

Portal da Ilha do Gambá:



18h - Abertura da praça de alimentação



Espaço Cozinha:

18h - Aula-show com o chef André Morais (Perto da Brasa Petiscos & Espetos)



19h - Aula-show com o chef Alessandro Eller (Instituto Panela de Barro)



Palco Conchas:

20h - Show com Nino do Val (MPB, música capixaba)



22h - Show com a banda Of5 – (clássicos do rock)

SÁBADO (14/10)

Portal da Ilha do Gambá:



15h - Abertura da praça de alimentação



Espaço Cozinha:

17h - Aula-show com o chef Cláudio Fontoura (Gaúchos Rancho)



18h - Aula-show com o chef Marcelo Carvalho (Divino Sabor Cafeteria e Bistrô)



Palco Conchas:

15h - Show Nana Nunes Acústico (samba e MPB)



19h - Desfile com artesanato em conchas



21h - Show com Marcos Bifão (música brasileira)



23h - Show com Nano Vianna (releituras/rock nacional)

