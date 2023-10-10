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Piúma recebe festival de gastronomia e artesanato à beira-mar

Carne, sushi e frutos do mar estão entre as opções do evento, que acontece de 12 a 14 de outubro na Orla da Cidade das Conchas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 15:55

Piúma recebe festival de gastronomia e artesanato à beira-mar
Prato do restaurante Perto da Brasa é uma opção no festival  Crédito: Instituto Panela de Barro/Divulgação
Piúma, a Cidade das Conchas, recebe neste feriado o festival Piúma Gastronomia e Arte, que vai reunir gastronomia, música, artesanato e empreendedorismo de 12 a 14 de outubro, com entrada gratuita, em uma estrutura exclusiva montada na Avenida Beira-mar. 
Com um cardápio bastante diversificado, o Piúma Gastronomia e Arte terá pratos que custam a partir de R$ 12.
O risoto de camarão do restaurante A Ilha (R$ 30/individual) e a costela assada em fogo de chão acompanhada de batata ou aipim (R$ 50/500g de carne) do Gaúchos Rancho estão entre as especialidades. 
Outra pedida é a comida japonesa, representada pelo Japas Piúma, que vai servir desde hot filadélfia até yakisoba. Os valores ficarão entre R$ 35 e R$ 65. O evento contará ainda com cerveja artesanal, doces variados e petiscos.

Festival Piúma Gastronomia e Arte

O festival também abre espaço para empreendedores do artesanato local que têm como diferencial produtos à base de conchas. No sábado (14), será realizado um desfile com essas peças. 
Aulas-shows com chefs capixabas e shows com Renato Casanova (Casaca) e Nano Vianna também fazem parte da programação. Confira a seguir.   

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (12/10)
  • Portal da Ilha do Gambá:
  • 18h - Abertura da praça de alimentação 
  • Palco Conchas:
  • 20h - Show com banda Mofo (MPB e rock nacional)
  • 22h - Luau do Casanova (música capixaba)
SEXTA-FEIRA (13/10)
  • Portal da Ilha do Gambá:
  • 18h - Abertura da praça de alimentação
  • Espaço Cozinha:
  • 18h - Aula-show com o chef André Morais (Perto da Brasa Petiscos & Espetos)
  • 19h - Aula-show com o chef Alessandro Eller (Instituto Panela de Barro)
  • Palco Conchas:
  • 20h - Show com Nino do Val (MPB, música capixaba)
  • 22h - Show com a banda Of5 – (clássicos do rock)
SÁBADO (14/10)
  • Portal da Ilha do Gambá:
  • 15h - Abertura da praça de alimentação
  • Espaço Cozinha: 
  • 17h - Aula-show com o chef Cláudio Fontoura (Gaúchos Rancho)
  • 18h - Aula-show com o chef Marcelo Carvalho (Divino Sabor Cafeteria e Bistrô)
  • Palco Conchas:
  • 15h - Show Nana Nunes Acústico (samba e MPB)
  • 19h - Desfile com artesanato em conchas
  • 21h - Show com Marcos Bifão (música brasileira)
  • 23h - Show com Nano Vianna (releituras/rock nacional)
FESTIVAL PIÚMA GASTRONOMIA E ARTE
Quando: 12 a 14 de outubro de 2023
Onde: Av. Beira-Mar, na entrada da Ilha do Gambá, Piúma
Entrada gratuita
Mais informações: @piumagastronomiaearte
Realização: Instituto Panela de Barro em parceria com a Prefeitura de Piúma, com a apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).

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