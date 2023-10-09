Festival do Camarão em Conceição da Barra terá de churros a paella

O Norte do Espírito Santo será palco de um dos eventos gastronômicos mais concorridos da região, o Festival do Camarão e Frutos do Mar de Conceição da Barra, que chega à sua oitava edição de 11 a 15 de outubro, aberto ao público, no Cais da Barra.

O cardápio de delícias à base do crustáceo traz desde empada e pastel até baião de dois, churrasquinho e churros, à venda nas barraquinhas e em alguns restaurantes da cidade.

A nostalgia dá o tom na programação musical, que traz shows gratuitos de Rádio Táxi, Sylvinho Blau-blau e integrantes das bandas Dr. Silvana e João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, ícones do pop rock nacional nos anos 1980. Confira a programação completa no final desta matéria.

PETISCOS A PARTIR DE R$ 10

O Festival do Camarão já entrou para o calendário gastronômico capixaba e terá neste ano mais de 30 pratos e petiscos de camarão, com preços a partir de R$ 10.

Estarão nas barraquinhas do cais alguns dos principais restaurantes da cidade, como Casarão, Flor de Alecrim, Comer Rezando, Abrolhos e Casarão do Cais, ao lado de Guaximar, No Tom, Vamp Lanches, Massa Show, Tapiocaria Quilombola, Acarajé da Dani, Rei do Baião, Estação e Mariana Cafeteria.

Além do festival nas barracas, acontecerá em 10 restaurantes barrenses o Circuito do Camarão, com preparações especiais como estrogonofe, parmegiana, pizza e crepe suíço. Conheça os pratos a seguir.

CIRCUITO DO CAMARÃO (RESTAURANTES)

RESTAURANTE ARARA AZUL - Crepe suíço de camarão (R$ 30/seis unidades) e Espaguete de camarão (R$ 25/individual). NO TOM - Capelete cremoso de camarão (R$ 35/individual) e Croquete de camarão (R$ 30 a porção). CASARÃO DO CAIS - Estrogonofe de camarão (R$ 30/individual). COMER REZANDO - Camarão VG à parmegiana com acompanhamentos (R$ 239/até 4 pessoas). REI DO BAIÃO - Risole de camarão (R$ 30 a porção) e Baião de dois de camarão (R$ 25/individual). VAMP LANCHES - Hambúrguer de camarão (R$ 35). MASSA SHOW - Pizza de camarão VG (R$ 120/oito fatias) e Esfirra de camarão (R$ 10 a unidade). MANDELA GASTROBAR - Camarão gratinado (R$ 35/individual). MARIANA CAFETERIA - Empada de camarão (R$ 10 a unidade) e doces (a partir de R$ 3 a unidade). BEE FOOD - Hambúrguer de camarão (R$ 35).

PRATOS E PETISCOS DO FESTIVAL (BARRACAS)

1 TRADIÇÃO DA BAHIA Acarajé da Dani - Acarajé tradicional (R$ 20/foto). 2 CHURROS SALGADO Churros Bond Boca - Churros salgado com camarão (R$ 20/foto), Cone de batata frita com cheddar e bacon (R$ 20) e Minichurros no cone (R$ 20). 3 MERGULHADO NA MORANGA Restaurante Abrolhos - Camarão na moranguinha (R$ 30/individual/foto) e Puã de caranguejo empanado (R$ 35/oito unidades). 4 TEMPERO TROPICAL Barraca Guaximar - Camarão no coco (R$ 30/individual/foto), Bolinho de camarão (R$ 25 a porção) e Quibe de camarão (R$ 25 a porção). 5 ESSÊNCIA ITALIANA No Tom - Cappelletti cremoso de camarão (R$ 35/individual/foto) e Croquete de camarão (R$ 30 a porção). 6 SOTAQUE NORDESTINO Rei do Baião Bar e Petiscaria - Risole de camarão (R$ 30 a porção) e Baião de dois de camarão (R$ 30/individual/foto). 7 SABORES DO MAR Restaurante Casarão - Paella (R$ 30/individual/foto) e Lasanha de camarão (R$ 30/fatia/individual). 8 DELÍCIA GRATINADA Casarão do Cais - Escondidinho de camarão (R$ 25/individual/foto). 9 TOQUE ORIENTAL Estação Drinks - Yakisoba de camarão (R$ 25/individual/foto). 10 RECEITA ELABORADA Flor de Alecrim - Espetáculo do Mar (R$ 35/individual/foto) e Bolinho de bacalhau (R$ 25 a porção). 11 PETISCO CLÁSSICO Associação Turística de Conceição da Barra (ATUR) - Camarão frito (R$ 25 a porção/foto). 12 NO ESPETO Churrasquinho do Rosenildo - Churrasquinho de camarão (R$ 10 a unidade/foto) e Bobó de camarão (R$ 25/individual). 13 EMPADINHA CREMOSA Mariana Cafeteria - Empada de camarão (R$ 10 a unidade/foto) e doces diversos (a partir de R$ 10). 14 VG CROCANTE Vamp Lanches - Empanado de caranguejo recheado com camarão VG (R$ R$ 30/seis unidades/foto) e Pescadinha crocante frita (R$ 30/350g). 15 PASTELZINHO BOM Massa Show - Pastel de camarão (R$ 30/oito unidades/foto). 16 RAÍZES BRASILEIRAS Tapiocaria Quilombola - Tapioca de camarão (R$ 20 a unidade/foto). 17 PARMEGIANA DIFERENTE Comer Rezando - Camarão à parmegiana (R$ 30/individual) e Moquequinha de caranguejo com farofa e torradas (R$ 30/individual).

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

QUARTA-FEIRA (11/10)

18h - Abertura oficial

19h30 - Saulo Camilo e Banda (palco 360º)

22h - Leony Diall (palco 360º) QUINTA-FEIRA (12/10)

11h - Abertura

12h - Parmênio Leite e banda (palco 360º)

15h - Rafael Bidu - Roda de samba (palco 360º)

16h30 - Tarde kids

20h - Jô & Leticia (palco principal)

23h - Cadu Caruzo Tributo a Cazuza (palco principal) SEXTA-FEIRA (13/10)

11h - Abertura

12h - Fred MPB (palco 360º)

15h - Júnior e Manu (palco 360º)

18h - Apresentação folclórica

20h - Banda Skoppa (palco principal)

23h - Sylvinho Blau-blau, Cícero (Dr. Silvana), Avelar Love (João Penca) (palco principal) SÁBADO (14/10)

11h - Abertura

12h - Saulo MPB (palco 360º)

15h - Ricardo Guilherme - Roda de samba (palco 360º)

18h - Apresentação folclórica

Bandinha Pôr do Sol (saída da rodoviária no sentido cais)

20h - Guilherme Lemos - Tributo à Legião Urbana (palco principal)

23h - Rádio Táxi (palco principal) DOMINGO (15/10)

11h - Abertura do dia

11h - Max Acústico

14h - IAS I Am - Roda de samba (palco 360º)

17h - Banda Agitu's (palco principal)