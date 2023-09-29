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Oktoberfest: saiba tudo sobre a cerveja oficial da festa alemã

O maior evento cervejeiro do planeta deu origem a um estilo próprio da bebida, com características únicas e variações ao longo do tempo

Públicado em 

29 set 2023 às 16:25
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Cerveja na Oktoberfest, em Munique
A Oktoberfest teve origem em Munique, na Alemanha  Crédito: Shutterstock
Chegamos à época do ano em que acontece o maior evento de cervejas do mundo, a Oktoberfest, que nos dias atuais não se restringe a Munique, na Alemanha, e ganha edições em vários outros países. 
No Brasil, temos Oktoberfests famosas, como a de Blumenau, considerada a segunda maior do planeta, e também em outras cidades e estados com influência germânica.
Aqui no ES, não é diferente. Além da Oktoberfest de Domingos Martins, temos diversas cervejarias festejando o mês da cerveja.
Já contei aqui algumas curiosidades sobre a festa e sua origem, mas hoje o papo é outro: vamos falar do estilo de cerveja criado para celebrar a Oktoberfest e todas as mudanças que as bebidas servidas em Munique nessa época do ano sofreram ao longo dos séculos, a fim de de tornar o evento ainda mais democrático.

O ESTILO MÄRZEN

O estilo Märzen é originário da Oktoberfest, e também pode ser chamado de Oktoberfest. O nome original tem a ver com o mês em que a cerveja da festa era fabricada (märzen significa "março" em alemão).
É que para estarem prontas a tempo dos festejos em outubro, as cervejas deveriam ser fabricadas no mês de março. Vale lembrar que, séculos atrás, os processos de brassagem, fermentação e, principalmente, maturação eram mais longos. Para ficar apta para consumo, uma cerveja levava em média seis meses.

CARACTERÍSTICAS

A Oktoberfest é uma cerveja de baixa fermentação (Lager) e tem como características principais o aroma claro de malte, com notas de pão ou casca de pão, leve tostado, amargor baixo e final seco.
Sua cor fica entre o âmbar e o acobreado, transparente e com uma formação de espuma clara e duradoura. Além disso, para facilitar o drinkability, as Märzen têm baixo teor alcoólico, entre 5,6% e 6,3% - o ABV desejado.

OUTRAS DENOMINAÇÕES

Oktoberfest Bier ou Festbier são as denominações dadas a cervejas feitas exclusivamente em Munique ou no entorno da cidade para serem servidas na Oktoberfest. Ou seja: as cervejarias que participam do evento fabricam a mesma cerveja, a fim de tornar tudo mais característico.
Porém, esse estilo sofreu algumas alterações nos últimos anos, com o objetivo de tornar a cerveja mais adequada ao gosto do público e torná-la ainda mais fácil de beber, incentivando, assim, seu consumo.
As diferenças mais específicas se dão na cor da bebida, já que as alterações tornaram a cerveja dourada, sem as notas tostadas que lhe dão cor e sabor ao estilo original.
Nos dias de hoje. essa cerveja é conhecida como Festbier ou Wiesn, e toda padronização do estilo, da receita e até do serviço da Oktoberfest oficial é definida por um comitê da prefeitura de Munique.

PELO MUNDO

Em Oktoberfests maiores, como a de Blumenau, é comum ver cervejarias apresentando suas próprias receitas de Märzen/Festbier, mas a padronização germânica não é seguida à risca pelo mundo afora, o que torna ainda mais especial viver a Oktoberfest em Munique.
É comum também vermos cervejarias e eventos priorizando cervejas da escola alemã para celebrar a data. Estilos como German Pilsen, Münich Helles, Dunkel, Vienna Lager, Weissbier e Kölsch são mais leves e fáceis de beber, o que também facilita o consumo.

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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