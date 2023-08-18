De feijoada a eisbein, veja 5 harmonizações com cervejas brasileiras

1

FEIJOADA + DOPPELBOCK - Região Sudeste

Se pensarmos em uma harmonização pelo viés cultural, escolheremos American Lagers para combinar com feijoada, além de outras lagers, como Amber Lager, Vienna Lager ou Dunkel (gosto mais dessa opção). É que feijoada lembra roda de samba, quadra de escola e uma cerveja para refrescar, não é mesmo? A cara do Rio de Janeiro! Porém, escolhi uma Doppelbock para harmonizar por similaridade, já que o prato e a cerveja têm: potência, condimentos e notas defumadas. Não tem erro. Mas deixo aqui também uma sugestão com Witbier. Dica: Hocus Pocus Mad Honey Doppelbock (RJ).

2

SARRABULHO + ENGLISH IPA - Região Nordeste

Confesso que nunca comi sarrabulho, mas tenho muita vontade de experimentar. Trata-se de uma espécie de pirão mole com miúdos de frango, pimenta e outros condimentos, típico do Ceará. O prato é apimentado e também tem essas notas bem características do coração e do fígado. Indo pela lógica da picância, arriscaria o amargor com notas terrosas, ou seja, English IPA. A harmonização de pimenta com lupulado é simplesmente sensacional, recomendo demais. Dica: Kud Kashmir English IPA (MG).

3

CALDO DE TAMBAQUI + AMERICAN WHEAT - Região Norte

Típico do Amazonas, o tambaqui é um peixe que surpreende, pois traz sabor intenso e mais gordura para os preparos. Os caldos de peixes da região da Bacia Amazônica têm variações de acordo com o tipo escolhido, tamanha a diversidade. Aqui, a dica é manter a leveza de uma cerveja clara, porém trazendo a acidez do trigo para segurar a gordura e um lupulado um pouco mais presente, que vai bem com todos os sabores do caldo e ainda garante frescor. Dica: Loveland American Wheat (ES).

4

ARROZ COM PEQUI + WITBIER - Região Centro-Oeste

O pequi é um daqueles alimentos inesquecíveis e também um divisor de águas: ou as pessoas gostam muito ou torcem o nariz para ele. Com um toque cítrico bem presente, além de taninos marcantes e sabor inconfundível, esse fruto do Cerrado nunca é coadjuvante em um prato. Para deixá-lo brilhar, mas também segurar toda a sua complexidade, sugiro harmonizar o arroz com pequi com uma Witbier de presença e bem executada. Para quem busca ainda mais complexidade nessa combinação, a receita vai bem também com uma Saison. Dica: Trilha Xicará Witbier com Cajá (SP).

5

JOELHO DE PORCO (EISBEIN) + RAUCHBIER - Região Sul