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De feijoada a eisbein, veja 5 harmonizações com cervejas brasileiras

Arroz com pequi, caldo de tambaqui e sarrabulho também são pratos de diferentes regiões do país que revelam novos sabores junto à bebida

Públicado em 

18 ago 2023 às 06:01
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Feijoada e cerveja
Feijoada combina com qual estilo de cerveja? Crédito: Shutterstock
Na última semana, recebi um press kit da Banca do Ramon, um empório situado no Mercado Central de São Paulo, que acabou servindo de inspiração para esta coluna. Nele veio um vinho acompanhado pela receita da moqueca capixaba.
Pensei, então, em escrever algo não somente sobre o nosso prato local, mas sobre pratos emblemáticos de várias regiões do Brasil harmonizados com cervejas também nacionais.
A partir desse ideia, selecionei cinco pratos típicos de outros estados do país que combinam muito bem com a bebida - até porque já harmonizei cerveja com moqueca aqui na coluna. Confira:

1

FEIJOADA + DOPPELBOCK - Região Sudeste

Se pensarmos em uma harmonização pelo viés cultural, escolheremos American Lagers para combinar com feijoada, além de outras lagers, como Amber Lager, Vienna Lager ou Dunkel (gosto mais dessa opção). É que feijoada lembra roda de samba, quadra de escola e uma cerveja para refrescar, não é mesmo? A cara do Rio de Janeiro! Porém, escolhi uma Doppelbock para harmonizar por similaridade, já que o prato e a cerveja têm: potência, condimentos e notas defumadas. Não tem erro. Mas deixo aqui também uma sugestão com Witbier. Dica: Hocus Pocus Mad Honey Doppelbock (RJ). 

2

SARRABULHO + ENGLISH IPA - Região Nordeste

Confesso que nunca comi sarrabulho, mas tenho muita vontade de experimentar. Trata-se de uma espécie de pirão mole com miúdos de frango, pimenta e outros condimentos, típico do Ceará. O prato é apimentado e também tem essas notas bem características do coração e do fígado. Indo pela lógica da picância, arriscaria o amargor com notas terrosas, ou seja, English IPA. A harmonização de pimenta com lupulado é simplesmente sensacional, recomendo demais. Dica: Kud Kashmir English IPA (MG).

3

CALDO DE TAMBAQUI + AMERICAN WHEAT - Região Norte

Típico do Amazonas, o tambaqui é um peixe que surpreende, pois traz sabor intenso e mais gordura para os preparos. Os caldos de peixes da região da Bacia Amazônica têm variações de acordo com o tipo escolhido, tamanha a diversidade. Aqui, a dica é manter a leveza de uma cerveja clara, porém trazendo a acidez do trigo para segurar a gordura e um lupulado um pouco mais presente, que vai bem com todos os sabores do caldo e ainda garante frescor. Dica: Loveland American Wheat (ES).

4

ARROZ COM PEQUI + WITBIER - Região Centro-Oeste

O pequi é um daqueles alimentos inesquecíveis e também um divisor de águas: ou as pessoas gostam muito ou torcem o nariz para ele. Com um toque cítrico bem presente, além de taninos marcantes e sabor inconfundível, esse fruto do Cerrado nunca é coadjuvante em um prato. Para deixá-lo brilhar, mas também segurar toda a sua complexidade, sugiro harmonizar o arroz com pequi com uma Witbier de presença e bem executada. Para quem busca ainda mais complexidade nessa combinação, a receita vai bem também com uma Saison. Dica: Trilha Xicará Witbier com Cajá (SP). 

5

JOELHO DE PORCO (EISBEIN) + RAUCHBIER - Região Sul

Levando em consideração o joelho de porco defumado e toda a sua referência às raízes germânicas de Santa Catarina, indico uma harmonização com o estilo alemão que surpreende por suas notas defumadas. O clássico dos clássicos combina todas as notas de defumação, além da presença de um corpo mais alto para a cerveja e também notas de malte, que equilibram bem com o zimbro e a mostarda usadas tipicamente na receita. Dica: Bamberg Rauchbier.

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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