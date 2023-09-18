Oktoberfest de Domingos Martins promete 16 dias de festa e 100 atrações; programação

Fávia Mendonça, Léo Lima e Felipe Fantin estão entre as atrações do Oktoberfest de Domingos Martins Crédito: Reprodução/Instagram

A galera cervejeira e festeira pode marcar na agenda. A 2ª edição da Oktoberfest de Domingos Martins, que acontece entre 28 de setembro e 22 de outubro, em Campinho, contará com mais de 100 atrações culturais - da cena local e nacional -, além de brincadeiras, gastronomia e dança. Serão 16 dias de festança para ninguém botar defeito.

O público poderá curtir as tradições germânicas - da cultura à gastronomia -, e muitas outras atrações, como o concurso lenhador, de chope a metro e outras brincadeiras. Na parte musical, a programação contempla vários estilos, do rock ao samba, passando pelo axé, música tradicional alemã, forró e até sertanejo.

Entre as atrações confirmadas, estão as bandas Herr Schmitt e Cavalinho, de Blumenau/SC (terra da maior Oktoberfest da América Latina). Também vão se apresentar em Campinho Os Germanos e Frohlich, do Espírito Santo, Rodrigo Santos, ex-integrante do Barão Vermelho, Sandami, ex-vocalista do Sambô, além de Filipe Fantin, Casaca, Macucos, Léo Lima, Flavia Mendonça, bateria da MUG e Forró Bemtivi. "Pensamos em atrações para agradar todos os gostos, enaltecendo a qualidade da música produzida no Espírito Santo e também na cena nacional", declara Alexandre Dubberstein, um dos realizadores do evento.

ESTRUTURA E GASTRONOMIA

A Oktoberfest capixaba terá três entradas e uma área de cinco mil metros quadrados. Para maior comodidade, haverá 500 vagas de estacionamento privativo com segurança. Também pensando no conforto e bem-estar dos visitantes, os hotéis da cidade estão preparados para receber quem tiver interesse em ficar hospedado nas montanhas.

Nesta edição, os visitantes poderão aproveitar o festival também de outras vistas, como do alto da roda gigante do parque de diversões dentro do evento, além de contarem com dois palcos, sendo um deles no estilo 360°.

A festa vai acontecer de quinta a domingo, entre os dias 28 de setembro e 22 de outubro. Nas quintas e aos domingos, a entrada será gratuita. Na sexta e no sábado, os ingressos custam (em 1º lote) inteira (R$ 50) e meia (R$ 25).

Os empresários Michel Trarbach e Alexandre Dubberstein, idealizadores da Oktoberfest Domingos Martins Crédito: Lais Nara

Claro que a gastronomia vai ser um dos atrativos principais. Haverá culinária típica alemã, parrilha, pizza, hambúrguer e um cardápio diversificado. Diversas cervejarias capixabas também devem se integrar ao evento.

E não acaba por aí. O festival ainda contará com o concurso da Rainha Oktoberfest, onde as candidatas irão desfilar durante todo o evento para que o público possa escolher quem leva o título oficial.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA 2ª OKTOBERFEST DE DOMINGOS MARTINS

QUANDO: de 28 de setembro a 22 de outubro

de 28 de setembro a 22 de outubro HORÁRIOS: Quintas e sextas, a partir das 18h. Sábados, domingos e feriados, a partir 12h

Quintas e sextas, a partir das 18h. Sábados, domingos e feriados, a partir 12h ONDE: Espaço Refrigerantes Coroa. Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins

Espaço Refrigerantes Coroa. Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins INGRESSOS: Haverá cobrança de ingressos apenas para sexta e sábado. Na quinta e no domingo a entrada será franca. Valores referentes ao primeiro lote: inteira (R$ 50) e meia (R$ 25). À venda pela internet

PROGRAMAÇÃO COMPLETA