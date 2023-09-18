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Divirta-se

Oktoberfest de Domingos Martins promete 16 dias de festa e 100 atrações; programação

Evento acontece começa no dia 28 de setembro, em Campinho. Entre os convidados, Rodrigo Santos, ex-integrante do Barão Vermelho, Sandami, ex-vocalista do Sambô e artistas do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 13:30

Fávia Mendonça, Léo Lima e Felipe Fantin estão entre as atrações do Oktoberfest de Domingos Martins
Fávia Mendonça, Léo Lima e Felipe Fantin estão entre as atrações do Oktoberfest de Domingos Martins Crédito: Reprodução/Instagram
A galera cervejeira e festeira pode marcar na agenda. A 2ª edição da Oktoberfest de Domingos Martins, que acontece entre 28 de setembro e 22 de outubro, em Campinho, contará com mais de 100 atrações culturais - da cena local e nacional -, além de brincadeiras, gastronomia e dança. Serão 16 dias de festança para ninguém botar defeito. 
O público poderá curtir as tradições germânicas - da cultura à gastronomia -, e muitas outras atrações, como o concurso lenhador, de chope a metro e outras brincadeiras. Na parte musical, a programação contempla vários estilos, do rock ao samba, passando pelo axé, música tradicional alemã, forró e até sertanejo.
Entre as atrações confirmadas, estão as bandas Herr Schmitt e Cavalinho, de Blumenau/SC (terra da maior Oktoberfest da América Latina). Também vão se apresentar em Campinho Os Germanos e Frohlich, do Espírito Santo, Rodrigo Santos, ex-integrante do Barão Vermelho, Sandami, ex-vocalista do Sambô, além de Filipe Fantin, Casaca, Macucos, Léo LimaFlavia Mendonça, bateria da MUG e Forró Bemtivi. "Pensamos em atrações para agradar todos os gostos, enaltecendo a qualidade da música produzida no Espírito Santo e também na cena nacional", declara Alexandre Dubberstein, um dos realizadores do evento.

ESTRUTURA E GASTRONOMIA

A Oktoberfest capixaba terá três entradas e uma área de cinco mil metros quadrados. Para maior comodidade, haverá 500 vagas de estacionamento privativo com segurança. Também pensando no conforto e bem-estar dos visitantes, os hotéis da cidade estão preparados para receber quem tiver interesse em ficar hospedado nas montanhas.
Nesta edição, os visitantes poderão aproveitar o festival também de outras vistas, como do alto da roda gigante do parque de diversões dentro do evento, além de contarem com dois palcos, sendo um deles no estilo 360°.
A festa vai acontecer de quinta a domingo, entre os dias 28 de setembro e 22 de outubro. Nas quintas e aos domingos, a entrada será gratuita. Na sexta e no sábado, os ingressos custam (em 1º lote) inteira (R$ 50) e meia (R$ 25). 
Os empresários Alexandre Dubberstein e Michel Trarbach, idealizadores da Oktoberfest Domingos Martins
Os empresários Michel Trarbach e Alexandre Dubberstein, idealizadores da Oktoberfest Domingos Martins Crédito: Lais Nara
Claro que a gastronomia vai ser um dos atrativos principais. Haverá culinária típica alemã, parrilha, pizza, hambúrguer e um cardápio diversificado. Diversas cervejarias capixabas também devem se integrar ao evento. 
E não acaba por aí. O festival ainda contará com o concurso da Rainha Oktoberfest, onde as candidatas irão desfilar durante todo o evento para que o público possa escolher quem leva o título oficial. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA 2ª OKTOBERFEST DE DOMINGOS MARTINS

  • QUANDO: de 28 de setembro a 22 de outubro
  • HORÁRIOS: Quintas e sextas, a partir das 18h. Sábados, domingos e feriados, a partir 12h
  • ONDE: Espaço Refrigerantes Coroa. Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins
  • INGRESSOS: Haverá cobrança de ingressos apenas para sexta e sábado. Na quinta e no domingo a entrada será franca. Valores referentes ao primeiro lote: inteira (R$ 50) e meia (R$ 25). À venda pela internet

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • QUINTA (28/09)
  • 18:00: Hugelmanner Plattler
  • 18:30: Abertura Oficial Oktoberfest Domingos Martins
  • 19:30: Hugelmanner Plattler
  • 20:00: Os Germanos
  • 22:00: Ubando

  • SEXTA (29/09)
  • 18:00: Grupo Infantil Kindertanz
  • 19:00: Os Tradicionais Pomeranos
  • 21:00: Grunes Tal Sta Maria MF
  • 21:30: Concurso Chopp a Metro
  • 22:00: Herr Schmitt
  • 00:00: Léo Lima

  • SÁBADO (30/09)
  • 12:00: Almoço típico alemão
  • 12:00: Grupo Cultural Martinense
  • 13:00: Bergfreunde de Campinho
  • 14:00: Grupo Cultural Martinense
  • 15:00: Bergfreunde de Campinho
  • 16:00: Fernanda Pádua
  • 18:00: Bergfreunde de Campinho
  • 19:00: Frohlich
  • 21:00: Concurso Chopp a Metro
  • 22:00: Herr Schmitt
  • 00:00: Filipe Fantin

  • DOMINGO (01/10)
  • 12:00: Almoço típico alemão
  • 12:00: Eden Show
  • 13:00: Grupo Folclórico Der - Frohliche Kreis (Infantil)
  • 14:00: Eden Show
  • 15:00: Grupo Folclórico Tanzfreude (Juvenil)
  • 16:00: Banda Pomcerchor
  • 18:00: Grupo Folclórico Tanzfreude (Juvenil)
  • 19:00: Casaca

  • QUINTA (05/10)
  • 18:00: Grupo Folclórico Der - Frohliche reis Infantil
  • 19:00: Os Tradicionais Pomeranos
  • 21:00: Grupo Folclórico - Tranzfreude Juvenil
  • 21:30: Concurso Chopp a Metro
  • 22:00: Macucos

  • SEXTA (06/10)
  • 18:00: Blumen Der Erde - Volkstanzgruppe
  • 19:00: Frohlich
  • 21:00: Blumen Der Erde - Volkstanzgruppe
  • 21:30: Concurso Chopp a Metro
  • 22:00: Pedra no Rim
  • 00:00: Rodrigo Santos

  • SÁBADO (07/10)
  • 12:00: Almoço típico alemão
  • 12:00: Pommerchor
  • 13:00: Hugelmanner Platter
  • 14:00: Pommerchor
  • 15:00: Hugelmanner Platter
  • 16:00: Flavia Mendonça
  • 18:00: Hugelmanner Platter
  • 19:00: Os Germanos
  • 21:00: Concurso Chopp a Metro
  • 22:00: Pedra no Rim
  • 00:00: Sandami A Voz do Sambô

  • DOMINGO (08/10)
  • 12:00: Almoço típico alemão                                      
  • 12:00: Grupo Cultural Martinense
  • 13:00: Pietro Azzur
  • 14:00: Grupo Cultural Martinense
  • 15:00: Pietro Azzur
  • 15:30: Samba ADM
  • 17:00: Escola de Samba MUG
  • 18:00: Pietro Azzur
  • 19:00: Herr Bier

  • QUINTA (12/10)
  • 12:00: Almoço típico alemão
  • 12:00: Eden Show
  • 13:00: Hugelmanner Plattler
  • 14:00: Eden Show
  • 15:00: Hugelmanner Plattler 
  • 16:00: Banda Rock de Brinquedo
  • 18:00: Hugelmanner Plattler
  • 19:00: Os Germanos
  • 21:00: Chopp a Metro
  • 22:00: Jackson Lima

  • SEXTA (13/10)
  • 18:00: Bergfreunde de Campinho
  • 19:00: Os Tradicionais Pomeranos
  • 21:00: Bergfreunde de Campinho
  • 21:30: Concurso Chopp a Metro
  • 22:00: Banda Cavalinho
  • 00:00: Comichão

  • SÁBADO (14/10)
  • 12:00: Almoço típico alemão
  • 12:00: Grupo Cultural Martinense
  • 13:00: Pilger Der Hoffnung
  • 14:00: Grupo Cultural Martinense
  • 15:00: Pilger Der Hoffnung
  • 16:00: Gustavo Venturini
  • 18:00: Pilger Der Hoffnung
  • 19:00: Frohlich
  • 21:00: Concurso Chopp a Metro
  • 22:00: Alan Venturin
  • 00:00: Banda Cavalinho

  • DOMINGO (15/10)
  • 12:00: Almoço típico alemão  
  • 12:00: Eden Show
  • 13:00: Grupo de Dança APAE DM
  • 14:00: Eden Show
  • 15:00: Blutenblatter Tal Volkstanzgruppe
  • 16:00: Pommerchor
  • 18:00: Blutenblatter Tal Volkstanzgruppe
  • 19:00: Forró Bemtivi

  • QUINTA (19/10)
  • 18:00: Blumen Der Erde
  • 19:00: Pommerchor
  • 21:00: Blumen Der Erde
  • 21:00: Concurso Chopp a Metro
  • 22:00: Capital Elétrico

  • SEXTA (20/10)
  • 18:00: Pilger Der Hoffnung
  • 19:00: Frohlich
  • 21:00: Pilger Der Hoffnung
  • 21:00: Concurso Chopp a Metro
  • 22:00: Up Pomerisch
  • 00:00: Rickson Maioli

  • SÁBADO (21/10)
  • 12:00: Almoço Típico Alemão
  • 12:00: Eden Show
  • 13:00: Pommerland
  • 14:00: Eden Show
  • 15:00: Pommerland
  • 16:00: Pele Morena
  • 18:00: Pommerland
  • 19:00: Up Pomerisch
  • 21:00: Concurso Chopp a Metro
  • 22:00: Os Germanos
  • 00:00: Luiza Andrade

  • DOMINGO (22/10)
  • 12:00: Almoço Típico Alemão
  • 12:00: Grupo Cultural Martinense
  • 13:00: Pietra Azzur
  • 14:00: Grupo Cultural Martinense
  • 15:00: Pietra Azzur
  • 16:00: Herr Bier
  • 18:00: Eleição da Rainha Oktoberfest 2023
  • 19:00: Tony Ribeiro

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