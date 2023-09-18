Oktoberfest de Domingos Martins promete 16 dias de festa e 100 atrações; programação

A galera cervejeira e festeira pode marcar na agenda. A 2ª edição da Oktoberfest de Domingos Martins, que acontece entre 28 de setembro e 22 de outubro, em Campinho, contará com mais de 100 atrações culturais - da cena local e nacional -, além de brincadeiras, gastronomia e dança. Serão 16 dias de festança para ninguém botar defeito.
O público poderá curtir as tradições germânicas - da cultura à gastronomia -, e muitas outras atrações, como o concurso lenhador, de chope a metro e outras brincadeiras. Na parte musical, a programação contempla vários estilos, do rock ao samba, passando pelo axé, música tradicional alemã, forró e até sertanejo.
Entre as atrações confirmadas, estão as bandas Herr Schmitt e Cavalinho, de Blumenau/SC (terra da maior Oktoberfest da América Latina). Também vão se apresentar em Campinho Os Germanos e Frohlich, do Espírito Santo, Rodrigo Santos, ex-integrante do Barão Vermelho, Sandami, ex-vocalista do Sambô, além de Filipe Fantin, Casaca, Macucos, Léo Lima, Flavia Mendonça, bateria da MUG e Forró Bemtivi. "Pensamos em atrações para agradar todos os gostos, enaltecendo a qualidade da música produzida no Espírito Santo e também na cena nacional", declara Alexandre Dubberstein, um dos realizadores do evento.
ESTRUTURA E GASTRONOMIA
A Oktoberfest capixaba terá três entradas e uma área de cinco mil metros quadrados. Para maior comodidade, haverá 500 vagas de estacionamento privativo com segurança. Também pensando no conforto e bem-estar dos visitantes, os hotéis da cidade estão preparados para receber quem tiver interesse em ficar hospedado nas montanhas.
Nesta edição, os visitantes poderão aproveitar o festival também de outras vistas, como do alto da roda gigante do parque de diversões dentro do evento, além de contarem com dois palcos, sendo um deles no estilo 360°.
A festa vai acontecer de quinta a domingo, entre os dias 28 de setembro e 22 de outubro. Nas quintas e aos domingos, a entrada será gratuita. Na sexta e no sábado, os ingressos custam (em 1º lote) inteira (R$ 50) e meia (R$ 25).
Claro que a gastronomia vai ser um dos atrativos principais. Haverá culinária típica alemã, parrilha, pizza, hambúrguer e um cardápio diversificado. Diversas cervejarias capixabas também devem se integrar ao evento.
E não acaba por aí. O festival ainda contará com o concurso da Rainha Oktoberfest, onde as candidatas irão desfilar durante todo o evento para que o público possa escolher quem leva o título oficial.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA 2ª OKTOBERFEST DE DOMINGOS MARTINS
- QUANDO: de 28 de setembro a 22 de outubro
- HORÁRIOS: Quintas e sextas, a partir das 18h. Sábados, domingos e feriados, a partir 12h
- ONDE: Espaço Refrigerantes Coroa. Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins
- INGRESSOS: Haverá cobrança de ingressos apenas para sexta e sábado. Na quinta e no domingo a entrada será franca. Valores referentes ao primeiro lote: inteira (R$ 50) e meia (R$ 25). À venda pela internet
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- QUINTA (28/09)
- 18:00: Hugelmanner Plattler
- 18:30: Abertura Oficial Oktoberfest Domingos Martins
- 19:30: Hugelmanner Plattler
- 20:00: Os Germanos
- 22:00: Ubando
- SEXTA (29/09)
- 18:00: Grupo Infantil Kindertanz
- 19:00: Os Tradicionais Pomeranos
- 21:00: Grunes Tal Sta Maria MF
- 21:30: Concurso Chopp a Metro
- 22:00: Herr Schmitt
- 00:00: Léo Lima
- SÁBADO (30/09)
- 12:00: Almoço típico alemão
- 12:00: Grupo Cultural Martinense
- 13:00: Bergfreunde de Campinho
- 14:00: Grupo Cultural Martinense
- 15:00: Bergfreunde de Campinho
- 16:00: Fernanda Pádua
- 18:00: Bergfreunde de Campinho
- 19:00: Frohlich
- 21:00: Concurso Chopp a Metro
- 22:00: Herr Schmitt
- 00:00: Filipe Fantin
- DOMINGO (01/10)
- 12:00: Almoço típico alemão
- 12:00: Eden Show
- 13:00: Grupo Folclórico Der - Frohliche Kreis (Infantil)
- 14:00: Eden Show
- 15:00: Grupo Folclórico Tanzfreude (Juvenil)
- 16:00: Banda Pomcerchor
- 18:00: Grupo Folclórico Tanzfreude (Juvenil)
- 19:00: Casaca
- QUINTA (05/10)
- 18:00: Grupo Folclórico Der - Frohliche reis Infantil
- 19:00: Os Tradicionais Pomeranos
- 21:00: Grupo Folclórico - Tranzfreude Juvenil
- 21:30: Concurso Chopp a Metro
- 22:00: Macucos
- SEXTA (06/10)
- 18:00: Blumen Der Erde - Volkstanzgruppe
- 19:00: Frohlich
- 21:00: Blumen Der Erde - Volkstanzgruppe
- 21:30: Concurso Chopp a Metro
- 22:00: Pedra no Rim
- 00:00: Rodrigo Santos
- SÁBADO (07/10)
- 12:00: Almoço típico alemão
- 12:00: Pommerchor
- 13:00: Hugelmanner Platter
- 14:00: Pommerchor
- 15:00: Hugelmanner Platter
- 16:00: Flavia Mendonça
- 18:00: Hugelmanner Platter
- 19:00: Os Germanos
- 21:00: Concurso Chopp a Metro
- 22:00: Pedra no Rim
- 00:00: Sandami A Voz do Sambô
- DOMINGO (08/10)
- 12:00: Almoço típico alemão
- 12:00: Grupo Cultural Martinense
- 13:00: Pietro Azzur
- 14:00: Grupo Cultural Martinense
- 15:00: Pietro Azzur
- 15:30: Samba ADM
- 17:00: Escola de Samba MUG
- 18:00: Pietro Azzur
- 19:00: Herr Bier
- QUINTA (12/10)
- 12:00: Almoço típico alemão
- 12:00: Eden Show
- 13:00: Hugelmanner Plattler
- 14:00: Eden Show
- 15:00: Hugelmanner Plattler
- 16:00: Banda Rock de Brinquedo
- 18:00: Hugelmanner Plattler
- 19:00: Os Germanos
- 21:00: Chopp a Metro
- 22:00: Jackson Lima
- SEXTA (13/10)
- 18:00: Bergfreunde de Campinho
- 19:00: Os Tradicionais Pomeranos
- 21:00: Bergfreunde de Campinho
- 21:30: Concurso Chopp a Metro
- 22:00: Banda Cavalinho
- 00:00: Comichão
- SÁBADO (14/10)
- 12:00: Almoço típico alemão
- 12:00: Grupo Cultural Martinense
- 13:00: Pilger Der Hoffnung
- 14:00: Grupo Cultural Martinense
- 15:00: Pilger Der Hoffnung
- 16:00: Gustavo Venturini
- 18:00: Pilger Der Hoffnung
- 19:00: Frohlich
- 21:00: Concurso Chopp a Metro
- 22:00: Alan Venturin
- 00:00: Banda Cavalinho
- DOMINGO (15/10)
- 12:00: Almoço típico alemão
- 12:00: Eden Show
- 13:00: Grupo de Dança APAE DM
- 14:00: Eden Show
- 15:00: Blutenblatter Tal Volkstanzgruppe
- 16:00: Pommerchor
- 18:00: Blutenblatter Tal Volkstanzgruppe
- 19:00: Forró Bemtivi
- QUINTA (19/10)
- 18:00: Blumen Der Erde
- 19:00: Pommerchor
- 21:00: Blumen Der Erde
- 21:00: Concurso Chopp a Metro
- 22:00: Capital Elétrico
- SEXTA (20/10)
- 18:00: Pilger Der Hoffnung
- 19:00: Frohlich
- 21:00: Pilger Der Hoffnung
- 21:00: Concurso Chopp a Metro
- 22:00: Up Pomerisch
- 00:00: Rickson Maioli
- SÁBADO (21/10)
- 12:00: Almoço Típico Alemão
- 12:00: Eden Show
- 13:00: Pommerland
- 14:00: Eden Show
- 15:00: Pommerland
- 16:00: Pele Morena
- 18:00: Pommerland
- 19:00: Up Pomerisch
- 21:00: Concurso Chopp a Metro
- 22:00: Os Germanos
- 00:00: Luiza Andrade
- DOMINGO (22/10)
- 12:00: Almoço Típico Alemão
- 12:00: Grupo Cultural Martinense
- 13:00: Pietra Azzur
- 14:00: Grupo Cultural Martinense
- 15:00: Pietra Azzur
- 16:00: Herr Bier
- 18:00: Eleição da Rainha Oktoberfest 2023
- 19:00: Tony Ribeiro