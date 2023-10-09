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Festival Capixaba de Sorvete agita Vila Velha no Dia das Crianças

Evento acontecerá de quinta (12) a domingo (15) na Praia da Costa e terá degustação de sorvete, recreação infantil e música ao vivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 14:47

Sorvete
Festival vai reunir indústrias de sorvetes e de insumos do setor Crédito: Shutterstock
O Festival Capixaba de Sorvete vai agitar Vila Velha no Dia das Crianças, e quem quiser se refrescar com diversos sabores dessa delícia já pode se programar. De quinta (12/10) a domingo (15/10), o evento contará com atrações para os pequenos e também para os adultos, entre elas degustação de sorvete e recreação infantil, na Orla da Praia da Costa.
O local escolhido para o Festival Capixaba de Sorvete é o Marco da Praia da Costa, próximo ao encontro das avenidas Antônio Gil Veloso e Champagnat, e a entrada será gratuita. 
Nos estandes do evento, os visitantes poderão conhecer produtos de 20 indústrias de sorvetes e oito indústrias de insumos desse segmento. Cada sorveteria participante vai apresentar mais de 50 variedades, incluindo açaí, a preços que variam entre R$ 40 e R$ 90 o quilo. 
Também não faltarão opções de picolé, que custarão entre R$ 9 e R$ 15 a unidade. Uma fábrica de sorvete modelo será montada no local para que o público possa conhecer o processo de produção desse alimento.
“Vamos ter venda e degustação de sorvete, açaí e picolé, desde as linhas de fruta até os sorvetes premium, com mesclas de trufa, doce de leite, Nutella, frutas cristalizadas, entre outros”, destaca Renato Bragança Domingues. presidente do Sindicato da Indústria de Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados, Liofilizados do Estado do Espírito Santo (Sincongel), que realiza o evento.

MÚSICA E RECREAÇÃO

Na praça de alimentação, empreendedores locais estarão vendendo cerveja artesanal, petiscos variados, produtos de agroindústria, entre outros itens, ao som de música ao vivo. 
A recreação infantil está garantida para comemorar o Dia das Crianças, com brincadeiras antigas, como corrida no saco, ovo na colher e dança da laranja; show de calouros, talk show e área kids. No dia 12, destaque para uma apresentação de teatro musical, a ópera-recreio "O Reino de Duas Cabeças”. 

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (12/10)
  • 10h – Abertura 
  • 10h às 20h – Comercialização e degustação de sorvetes nos estandes
  • 10h às 18h – Recreação infantil
  • 11h às 12h – Solenidade de abertura do festival
  • 13h às 20h – Apresentações na Fábrica In Loco
  • 19h às 20h – Apresentação da ópera-recreio "O Reino de Duas Cabeças"
SEXTA-FEIRA (13/10)
  • 10h – Abertura 
  • 10h às 20h – Comercialização e degustação de sorvetes nos estandes
  • 10h às 18h – Recreação infantil
  • 11h às 15h – Apresentações na Fábrica In Loco
  • 15h às 18h – Rodada de negócios (fornecedores x indústrias)
  • 19h às 20h – Apresentação musical com Quarteto Zuri – Praça de alimentação
SÁBADO (14/10)
  • 10h – Abertura 
  • 10h às 20h – Comercialização e degustação de sorvetes nos estandes
  • 10h às 18h – Recreação infantil
  • 11h às 20h – Apresentações na Fábrica In Loco
  • 19h às 20h – Apresentação musical com Sarau do Léo Marzé – Praça de alimentação
DOMINGO (15/10)
  • 10h – Abertura 
  • 10h às 18h – Comercialização e degustação de sorvetes nos estandes
  • 10h às 18h – Recreação infantil
  • 11h às 18h – Apresentações na Fábrica In Loco
FESTIVAL CAPIXABA DE SORVETE 
Quando: de 12 a 15 de outubro
Onde: Av. Antônio Gil Veloso, Marco da Praia da Costa, na altura da Av. Champagnat, Praia da Costa, Vila Velha
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalcapixabadesorvete
Realização:  Sindicato da Indústria de Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados, Liofilizados do Estado do Espírito Santo (Sincongel) em parceria com a Prefeitura de Vila Velha. Organização: Dupla Produções e Eventos. Apoio: Aderes e Findes.

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