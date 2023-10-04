Dia do Pastel: veja dicas de onde comer o petisco em Vitória

Você sabia que o Dia do Pastel é comemorado em 4 de outubro? No Brasil, a data fica mais popular a cada ano, e a criatividade para caprichar nos recheios parece infinita.
Delicioso e barato, o pastelzinho de feira, com sua massa crocante, dourada e repleta de bolhas, serviu de inspiração para a lista abaixo, que traz cinco bares e restaurantes de Vitória onde o quitute rouba a cena. Confira!
5 LUGARES PARA COMER PASTEL EM VITÓRIA
AO SOM DE SAMBA
No recém-inaugurado Repique Samba Lounge, o pastelzinho vem com um toque diferente, tanto no formato da massa como nos recheios. O cardápio conta com dois sabores, queijo canastra e rabada (R$ 36,90 a porção com três unidades). Quiosque 7 da Praia de Camburi, Av. Dante Michelini, 2.400, Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @repiquevix. FOTO: Ciro Trigo
COM MAIONESE DE COENTRO
Sensação no cardápio de entradas do restaurante Nóz Comida Afetiva, o pastel de polvo com alho-poró tem recheio farto e vai à mesa com a saborosa maionese de coentro da casa. Quanto: R$ 20 a unidade e R$ 39 a cestinha com dois. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99701-6929. App de delivery: Americanas. FOTO: Vitor Jubini
COSTELA ESPECIAL
Costela bovina assada lentamente, por 12 horas, desfiada e misturada a um mix de queijos com tempero secreto: este é o recheio do carro-chefe do bar Di Dom Dom. O pastel leva o nome de um clássico da cozinha de boteco, o Buraco Quente, que é um sanduíche bem brasileiro de pão francês com carne moída. O pastel custa R$ 11,90 (unidade). Rua João da Cruz, 150, esquina com Joaquim Lyrio, Triângulo, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-0700. FOTO: Carlos Alberto Silva
PURA TRADIÇÃO
Fundado em 1960, o Ceará Bar tem entre suas principais especialidades o pastel - que não é à toa é um dos mais elogiados da cidade. O cardápio traz, ao todo, 14 opções de recheio, e os mais famosos são os de siri e camarão (foto). Tem também de bacalhau, frango com catupiry, carne seca, couve com linguiça e até de feijoada. Os sabores doces são goiabada com queijo e banana com canela. Quanto: R$ 10 a unidade (no combo com seis, cada um sai por R$ 9,50). Av. Paulino Müller, 916, Jucutuquara, Vitória. (27) 3223-7953. FOTO: Ceará Bar/Divulgação
SOBREMESA IRRESISTÍVEL
Que tal um pastelzinho de sobremesa? No cardápio do O Quintal Parrilla Bar, existem três sabores doces para os fãs da iguaria: doce de leite (foto), chocolate com morango e Romeu e Julieta, todos finalizados com açúcar e canela. A porção com quatro unidades custa R$ 32. Rua Aleixo Netto, 1.158, Praia do Canto, Vitória. FOTO; Fabricio Sthel