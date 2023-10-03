Colatina recebe o festival Roda de Boteco a partir de sábado (7)

1

CUPIM AO VINHO

Aruna Gastrô Lounge - Prato: Flor de Mandacaru (cupim desfiado, feito ao vinho, acompanhado de aipim cremoso com abacaxi grelhado). Horários: de terça a domingo, das 11h às 15h e de terça a sábado, das 18h às 23h. Endereço: Av. Senador Moacir Dalla, 980, Colatina Velha. Mais informações: (27) 99915-0515. FOTOS: Olho Gordo

2

SUCULÊNCIA E TEMPERO

Bar do Cleto - Prato: Ponta de Peito do Chef (ponta de peito bovino acompanhada de purê de batata). Horários: de terça a sexta, das 15h às 22h; sábado e domingo, das 8h às 21h. Endereço: Rua Theodoro Vago, 102, Novo Horizonte. Mais informações: (27) 3721-9843.

3

BARRINHA DIFERENTE

Bar do Euzébio - Prato: Barrinha de Cereal (barriguinha de porco fininha e crocante). Horários: de segunda a sexta, das 16h à 0h; sábado e domingo, das 12h às 17h. Endereço: Avenida Brasil, 1685, Maria das Graças. Mais informações: (27) 99872-6716.

4

CHAPA QUENTE

Bar do Garrucha - Prato: Costela de Boi à Moda Caipira (costela assada servida na chapa quente com purê de aipim e farofa de bacon). Horários: de quarta a sexta, das 16h às 22h; sábado, das 9h às 18h; domingo, das 10h às 15h. Endereço: Rua Conego João Guilherme, 348, Vila Lenira.

5

SABORES NO PALITO

Bar do Geraldinho - Prato: Arte no Palito (espetinho de jiló recheado com calabresa e bacon). Horários: segunda a sexta a partir das 17h e sábado a partir das 11h. Endereço: Rua Antônio Engracio, 236, São Silvano. Mais informações: (27) 99914-4550.

6

ENSOPADO COM PIRÃO

Bar do Gerumim - Prato: Guisado (ensopado de costela com batata baroa, acompanhado de pirão). Horários: de segunda a sexta, das 17h às 23h, e sábado, das 11h às 21h. Endereço: Rua Aurélio Gatti, 14, Vila Nova. Mais informações: (27) 99762-9147.

7

QUIBE X COSTELA

Bar do Loro - Prato: Kibistela (quibe recheado com costela bovina acompanhado de molho de mostarda e mel). Horários: terça a sábado, das 17h à 0h. Endereço: Av. Fidélis Ferrari, 979, Lacê. Mais informações: (27) 99605-5522.

8

CLÁSSICO REPAGINADO

Bar Ladym - Prato: Rabada de Ladym (rabada desfiada com polenta frita e dadinho de queijo da roça). Horários: segunda, quarta e sexta, das 18h às 23h30, e sábado, das 10h às 20h. Endereço: Av. Silvio Avidos, 3251, São Silvano. Mais informações: (27) 98118-1709.

9

BOLINHO VICIANTE

Bharem - Prato: Bolinho de costela com cheddar e bacon. Horários: terça a domingo, das 17h à 0h. Endereço: Av. Beira Rio, 563, Colatina Velha. Mais informações: (27) 99941-7079.

10

PETISCO DE PRAIA

Caraíva Beach Bar - Prato: Puxada de Rede (iscas de filé de peroá, cação e piabinha fritos, acompanhados de molho de pirão). Horários: quarta e quinta, das 18h à 0h; sexta, das 18h à 1h; sábado, das 17h à 1h; domingo, das 17h às 23h. Endereço: Av. Beira Rio, 1105. Mais informações: (27) 98116-4114.

11

FEIJÃO DA VOVÓ

Casulo Burguers e Steaks - Prato: Feijoada da Vovozinha (acompanhada de farofa de alho, couve e laranja). Horários: de segunda a quinta, das 18h à 0h, de sexta a domingo, das 10h à 0h. Endereço: Av. Rio Doce, 675, Adélia Giuberti. Mais informações: (27) 99978-1177.

12

RECHEIO DE TORRESMO

Cheiro Verde Restaurante - Prato: Rei do Boteco (bolinho de queijo com recheio de torresmo e linguiça artesanal). Horários: de terça a sexta, das 16h às 22h. Endereço: Rua Cassiano Castelo, 248, Centro. Mais informações: (27) 99782-7030.

13

RECEITA PORTUGUESA

Corujinha's Bar - Prato: Costela de Porco com Migas (costela de porco com farofa de feijão frade, couve e broa). Horários: de terça a sexta, das 17h às 23h, e sábado, das 9h às 17h. Endereço: Avenida Brasil, 2426, Maria das Graças. Mais informações: (27) 99637-9554.

14

TOQUE AMANTEIGADO

Degusta Castelo Branco - Prato: Carne de sol à Mineira (carne de sol acebolada na manteiga e coberta de queijo minas tostado, acompanhada de mandioca frita e molho da casa). Horários: de segunda a sábado, das 17h às 23h. Endereço: Rua Cecília Lavanholli, 105, Castelo Branco, Mais informações: (27) 99969-7877.

15

MOCOTÓ DA CASA

Divina Pub - Prato: Mocotó Divina. Horários: de terça a sexta, das 17h30 à 0h, e sábado, das 16h às 0h. Endereço: Av. das Nações, 1530, Colatina Velha. Mais informações: (27) 99868-7369.

16

CARNE NA CERVEJA

Empório São Miguel - Prato: Beer Steak (carne cozida lentamente na cerveja e servida com baguete). Horários: de quarta a sábado, das 18h às 23h30 (jantar); sábado e domingo, das 10h às 15h (almoço). Endereço: Av. Presidente Kennedy, 45, Vila Nova. Mais informações: (27) 3721-5569.

17

JARDIM BOÊMIO

Jardim da Vila Gastrô - Prato: Vila Toscana (bolinho de linguiça toscana com queijo). Horários: de quarta a sexta, das 18h às 23h30; sábado e domingo, das 11h às 15h30 e das 18h à 0h. Endereço: Av Fidelis Ferrari, 930, Lacê. Mais informações: (27) 99747-7392.

18

RAGU COM BARBECUE

Bar do Melotti - Prato: Ragutata (tornedor de ragu de costela em cama de barbecue com batatas e couve crocante). Horários: de segunda a sexta, das 16h às 22h; sábado e feriados, das 9h às 18h; domingo, das 9h às 13h. Endereço: Rua João Guilherme, 52, Vila Lenira. Mais informações: (27) 99994-1480.

19

CHIPS DE JILÓ

Paiol Bar - Prato: Cupinzeiro no Paiol (cupim preparado na cerveja preta, servido com chips de jiló, farofa de limão e vinagrete de pimenta biquinho). Horários: sexta, das 18h às 23h30; sábado, das 13h às 23h30, e domingo, das 11h às 18h. Endereço: Povoação de Baunilha, Zona Rural. Mais informações: (27) 99912-1426.

20

CUSCUZ À MESA

Parada dos Amigos - Prato: Cuscuz com Costela. Horários: de terça a sexta, das 16h às 23h; sábado, das 10h às 23h; domingo, das 10h às 20h. Endereço: Rua Ipê Roxo, 41, Antônio Damiani. Mais informações: (27) 99749-3826.

21

PORQUINHO EMPANADO