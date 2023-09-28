Casa de samba com rooftop é aberta na Praia de Camburi, em Vitória

Novo point foi inaugurado nesta quinta (28) Crédito: Levi Mori

Repique Samba Lounge, como o nome já entrega, é a mais nova casa dedicada ao samba em Vitória. O point, que abre as portas oficialmente nesta quinta (28/09), na Praia de Camburi, ocupa de forma exuberante o quiosque 7 do calçadão mais badalado da Capital, próximo ao encontro das avenidas Adalberto Simão Nader e Dante Michelini.

Considerado de alto padrão, o empreendimento pertence ao grupo 21vinte7 (Barlavento, Unagi e Wanted), formado pelos sócios Pedro Paulo Moyses, Thiago Garcia, Rodolfo Kawada e Tito Dias.

A decoração, concebida pelo arquiteto Edduardo Trigo, inclui obras de artistas capixabas e itens de artesanato da Vila Rubim.

Um dos destaques é o espaço ao ar livre no segundo piso (rooftop), com capacidade para 400 pessoas. Essa área receberá atrações musicais e poderá ser reservada para eventos. No térreo, foram instalados televisores para exibição de jogos de futebol. Os dois ambientes são independentes.

Rooftop tem capacidade para até 400 pessoas Crédito: Levi Mori

Na cozinha, o chef Weskley Marrane lidera a execução do cardápio, desenvolvido com a consultoria dos chefs Thiago Correia e Cinthia Paixão. A carta de drinques, com criações em homenagem a grandes nomes do samba, é assinada pelos mixologistas Brunela Nascimento e Borracha.

Fígado com jiló e cebola na chapa, croquete de mortadela, coxinha de costela bovina e tutu com torresmo estão entre as opções para petiscar. O almoço de fim de semana vem com pedidas como nhoque ao molho de queijo canastra (R$ 64,90/individual) e cupim assado acompanhado por farofa de cebola e vinagrete de feijão fradinho (R$ 72,90/individual).

Baião de dois faz parte do menu Crédito: Ciro Trigo

Além do atendimento padrão, a casa vai oferecer alguns itens do menu de forma volante, ou seja, de bandeja, a exemplo de famosos botecos cariocas, como o Belmonte.

"O Repique é uma casa genuinamente brasileira voltada para o samba, com uma gastronomia de boteco bem temperada, chope, cerveja de garrafa, coquetéis leves e refrescantes. A vibe é de alto astral, para extravasar e sambar muito, porque o samba é algo que contagia e traz alegria para as pessoas", explica o sócio Pedro Paulo Moyses.

O funcionamento será de terça a sexta, das 18h à meia-noite, e aos sábados e domingos a partir do meio-dia. Na programação musical, as quintas serão dedicadas ao chorinho e as sextas, sábados e domingos ao samba (nesse dia, a partir das 16h, entra em cena o pagode no rooftop, com entrada a R$ 30). O couvert artístico tem valor fixo: R$ 12 por pessoa. Mais informações: @repiquevix.

Repique Samba Lounge

CAFÉ ESPECIAL NO OUTUBRO ROSA

A rede capixaba de cafeterias Terrafé acaba de lançar, em edição limitada para o Outubro Rosa, um lote de café especial em parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc). Parte da renda obtida com a venda do produto será revertida à instituição.

Os grãos são produzidos em Vila Pontões, Afonso Cláudio, por Joseane Bissoli, que integra a Associação de Mulheres Empreendedoras (Amep), coletivo dedicado ao desenvolvimento social e à capacitação, que mobiliza e qualifica pequenas produtoras na região.

Parte da renda obtida com a venda do café será revertida para a Afecc Crédito: Terrafé/Divulgação

Cultivado a 800 metros de altitude, o café traz notas sensoriais de cereja e melaço de cana e vem em uma embalagem colecionável, estampada com uma aquarela em homenagem ao Hospital Santa Rita assinada pelo estúdio Locomotipo. Quanto: R$ 79, à venda pelo site da Terrafé e nas nove unidades da rede na Grande Vitória.

FESTIVAL DE SABORES EM MANGUINHOS

A 16ª edição do festival gastronômico Manguinhos Gourmet chega ao segundo e último fim de semana. Quem ainda não foi ao balneário da Serra provar os pratos criados pelos participantes, tem somente este sábado, 30 de setembro, e domingo, 1º de outubro, para explorar o circuito.

O evento compreende 10 restaurantes, duas cafeterias, quatro ateliês e três pousadas. Como já é tradição, todos os restaurantes oferecem tanto o prato completo, para duas ou mais pessoas, como a degustação, em tamanho reduzido (ao preço único de R$ 30).