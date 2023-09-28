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Pitadas

Casa de samba com rooftop é aberta na Praia de Camburi, em Vitória

Repique Samba Lounge ocupa o quiosque 7 do maior calçadão da Capital. Veja também: café especial no Outubro Rosa e reta final do Manguinhos Gourmet
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 18:07

Repique Samba Lounge, bar de samba inaugurado na Praia de Camburi, em Vitória
Novo point foi inaugurado nesta quinta (28) Crédito: Levi Mori
Repique Samba Lounge, como o nome já entrega, é a mais nova casa dedicada ao samba em Vitória. O point, que abre as portas oficialmente nesta quinta (28/09), na Praia de Camburi, ocupa de forma exuberante o quiosque 7 do calçadão mais badalado da Capital, próximo ao encontro das avenidas Adalberto Simão Nader e Dante Michelini.   
Considerado de alto padrão, o empreendimento pertence ao grupo 21vinte7 (Barlavento, Unagi e Wanted), formado pelos sócios Pedro Paulo Moyses, Thiago Garcia, Rodolfo Kawada e Tito Dias.
A decoração, concebida pelo arquiteto Edduardo Trigo, inclui obras de artistas capixabas e itens de artesanato da Vila Rubim.  
Um dos destaques é o espaço ao ar livre no segundo piso (rooftop), com capacidade para 400 pessoas. Essa área receberá atrações musicais e poderá ser reservada para eventos. No térreo, foram instalados televisores para exibição de jogos de futebol. Os dois ambientes são independentes.
Repique Samba Lounge, bar de samba inaugurado na Praia de Camburi, em Vitória
Rooftop tem capacidade para até 400 pessoas  Crédito: Levi Mori
Na cozinha, o chef Weskley Marrane lidera a execução do cardápio, desenvolvido com a consultoria dos chefs Thiago Correia e Cinthia Paixão. A carta de drinques, com criações em homenagem a grandes nomes do samba, é assinada pelos mixologistas Brunela Nascimento e Borracha. 
Fígado com jiló e cebola na chapa, croquete de mortadela, coxinha de costela bovina e tutu com torresmo estão entre as opções para petiscar. O almoço de fim de semana vem com pedidas como nhoque ao molho de queijo canastra (R$ 64,90/individual) e cupim assado acompanhado por farofa de cebola e vinagrete de feijão fradinho (R$ 72,90/individual).    
Baião de dois do bar Repique Samba Lounge, em Vitória
Baião de dois faz parte do menu Crédito: Ciro Trigo
Além do atendimento padrão, a casa vai oferecer alguns itens do menu de forma volante, ou seja, de bandeja, a exemplo de famosos botecos cariocas, como o Belmonte.
"O Repique é uma casa genuinamente brasileira voltada para o samba, com uma gastronomia de boteco bem temperada, chope, cerveja de garrafa, coquetéis leves e refrescantes. A vibe é de alto astral, para extravasar e sambar muito, porque o samba é algo que contagia e traz alegria para as pessoas", explica o sócio Pedro Paulo Moyses.
O funcionamento será de terça a sexta, das 18h à meia-noite, e aos sábados e domingos a partir do meio-dia. Na programação musical, as quintas serão dedicadas ao chorinho e as sextas, sábados e domingos ao samba (nesse dia, a partir das 16h, entra em cena o pagode no rooftop, com entrada a R$ 30). O couvert artístico tem valor fixo: R$ 12 por pessoa. Mais informações: @repiquevix.

Repique Samba Lounge

CAFÉ ESPECIAL NO OUTUBRO ROSA

A rede capixaba de cafeterias Terrafé acaba de lançar, em edição limitada para o Outubro Rosa, um lote de café especial em parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc). Parte da renda obtida com a venda do produto será revertida à instituição.
Os grãos são produzidos em Vila Pontões, Afonso Cláudio, por Joseane Bissoli, que integra a Associação de Mulheres Empreendedoras (Amep), coletivo dedicado ao desenvolvimento social e à capacitação, que mobiliza e qualifica pequenas produtoras na região.
Café especial em edição limitada da Terrafé em parceria com a Afecc
Parte da renda obtida com a venda do café será revertida para a Afecc Crédito: Terrafé/Divulgação
Cultivado a 800 metros de altitude, o café traz notas sensoriais de cereja e melaço de cana e vem em uma embalagem colecionável, estampada com uma aquarela em homenagem ao Hospital Santa Rita assinada pelo estúdio Locomotipo. Quanto: R$ 79, à venda pelo site da Terrafé e nas nove unidades da rede na Grande Vitória.  

FESTIVAL DE SABORES EM MANGUINHOS 

A 16ª edição do festival gastronômico Manguinhos Gourmet chega ao segundo e último fim de semana. Quem ainda não foi ao balneário da Serra provar os pratos criados pelos participantes, tem somente este sábado, 30 de setembro, e domingo, 1º de outubro, para explorar o circuito. 
O evento compreende 10 restaurantes, duas cafeterias, quatro ateliês e três pousadas. Como já é tradição, todos os restaurantes oferecem tanto o prato completo, para duas ou mais pessoas, como a degustação, em tamanho reduzido (ao preço único de R$ 30).
Prato do Enseada Restaurante para o festival Manguinhos Gourmet 2023
Camarão Tropical: criação do restaurante Enseada para o festival Crédito: Márcio Scheppa
Clique aqui para conferir as casas participantes do Manguinhos Gourmet e suas respectivas receitas. O festival disponibiliza transporte gratuito entre os locais, das 12h às 17h, com uma jardineira. Mais informações: @manguinhosgourmet.  

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