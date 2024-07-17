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Bem-estar

7 benefícios do chá verde para a saúde

Veja como essa bebida milenar contribui para bem-estar físico e mental
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 jul 2024 às 14:35

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 14:35

Imagem Edicase Brasil
O chá verde contribui para o bem-estar físico e mental Crédito: 5 second Studio | Shutterstock
Há anos, o chá verde tem sido produzido na China e no Japão, sendo valorizado por seu sabor suave e inúmeros benefícios à saúde. O processo de produção envolve a colheita das folhas frescas, que são rapidamente aquecidas por meio de vapor, no Japão, ou por torrefação, na China, evitando assim a oxidação. Isso as mantém verdes e preserva seus compostos benéficos.
Incluir essa bebida na dieta é uma maneira saborosa de promover o bem-estar geral. Por isso, confira 7 benefícios do chá verde para a saúde!

1. Ação antioxidante

O chá verde contém catequinas, poderosos antioxidantes que ajudam a reduzir os danos causados pelos radicais livres no organismo, promovendo a saúde celular e auxiliando na prevenção de doenças crônicas relacionadas ao estresse oxidativo.
“Um dos processos que pode aumentar a velocidade de envelhecimento é a oxidação das moléculas do organismo. A bebida [chá verde] atua justamente nesse aspecto, protegendo contra os radicais livres”, explica Alex Botsaris, clínico-geral e especialista em doenças infecciosas e membro do Programa Estadual de Plantas Medicinais da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ).

2. Ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue

Os compostos bioativos do chá verde ajudam a aumentar a absorção de glicose pelas células, o que auxilia na melhora a sensibilidade do organismo à insulina, sendo benéfico para indivíduos com resistência à insulina ou diabetes tipo 2.
“Quando consumimos muito açúcar, diminuímos a função mitocondrial, o  pâncreas  trabalha excessivamente e, com isso, aumenta a resistência de insulina no corpo. E essas alterações prejudicam a saúde do diabético”, explica o médico Christian Aguiar, autoridade em saúde preventiva e natural.

3. Melhora a saúde do cérebro

A cafeína presente no chá verde, combinada com o aminoácido L-teanina, melhora a função cerebral ao promover relaxamento sem causar sonolência. Essa combinação é frequentemente utilizada para reduzir o estresse e a ansiedade , além de aumentar os níveis de concentração.
“O chá verde proporciona uma dose de cafeína, o que melhora a quantidade de serotonina no cérebro, o estado de humor e a concentração. A bebida também possui um aminoácido importante para aumentar a atividade de neurotransmissores como o gaba, que funciona como um mensageiro químico que transmite informações de um neurônio para o outro, regulando o sistema nervoso e, consequentemente, a ansiedade”, explica a nutricionista Fernanda Mangabeira, especialista do Vera Cruz Hospital, em Campinas (SP). 

4. Ajuda a aumentar a imunidade 

Os compostos presentes no chá verde, como a epigalocatequina galato (EGCG), polifenóis e outros antioxidantes, têm a capacidade de fortalecer o sistema imunológico, ajudando o corpo a se defender contra infecções e doenças.
“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.
Imagem Edicase Brasil
O consumo do chá verde pode ajudar na queima de calorias Crédito: ViDI Studio | Shutterstock

5. Acelera o metabolismo

O chá verde é um termogênico natural graças à presença de catequinas, especialmente a epigalocatequina galato (EGCG), juntamente à cafeína. Esses compostos elevam a taxa metabólica do corpo, auxiliando na queima de calorias e gordura, além de proporcionarem um aumento de energia durante atividades físicas e cotidianas.
“Mas, para [os termogênicos] fazerem efeito no organismo, é importante combiná-los com uma alimentação balanceada e exercícios. Caso contrário, os termogênicos não farão nenhuma diferença”, explica a nutricionista Roseli Rossi.

6. Melhora a saúde cardiovascular

O chá verde ajuda a melhorar a função arterial ao promover a dilatação dos vasos sanguíneos e reduzir a formação de placas nas artérias. Esses benefícios combinados ajudam a reduzir o risco de doenças cardíacas e a manter um sistema cardiovascular saudável ao longo do tempo. Além disso, pode contribuir para a redução dos níveis de colesterol LDL (ruim), e aumentar o colesterol HDL (bom).

7. Melhora a saúde do intestino

O chá verde ajuda a melhorar a digestão ao facilitar o processo digestivo e reduzir desconfortos como gases e inchaço devido à sua ação anti-inflamatória e antioxidante. Ele também pode promover o crescimento de bactérias benéficas no intestino, o que ajuda a equilibrar a flora intestinal e contribui para a saúde geral do cólon.

Como preparar o chá verde

Ingredientes

  • 1 colher de chá de folhas de chá verde
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e deixe esfriar por cerca de 2 minutos até atingir a temperatura ideal, pois a água não deve estar fervendo para preservar os antioxidantes do chá verde. Coloque as folhas em uma xícara e despeje a água quente sobre elas. Deixe em infusão por cerca de 3 minutos para um chá mais leve ou até 5 minutos para um chá mais forte. Coe e sirva em seguida.

Consuma com moderação

Embora o chá verde seja amplamente considerado seguro e benéfico para a maioria das pessoas, ele pode ter algumas contraindicações e efeitos colaterais, especialmente quando consumido em abundância. É possível interagir com certos medicamentos, como anticoagulantes e antidepressivos, e deve ser consumido com moderação por mulheres grávidas ou amamentando, devido ao teor de cafeína e à presença de compostos que afetam a absorção de ácido fólico. Consulte um profissional de saúde se houver preocupações específicas ou condições de saúde. 

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