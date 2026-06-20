Parque do Caparaó volta a amanhecer com vegetação coberta por geada no ES

O Parque Nacional do Caparaó, em Dores do Rio Preto, no Espírito Santo, amanheceu com um visual diferente e 'esbranquiçado' na manhã deste sábado (20). De acordo com o guia turístico Ivan Souza, a temperatura pode ter chegado a -4°C. Nos últimos dias, o fenômeno também foi registrado na região.
A área do acampamento Macieira foi tomada pela geada. O fenômeno cobriu a estrada e formou uma fina película de gelo sobre lagos e poças de água. Os registros foram feitos pelo guia, que mostrou também que o caminho para a trilha ficou esbranquiçado, com a vegetação coberta pelo gelo (assista o vídeo acima).
No acampamento Casa Queimada, o gelo também apareceu, mas com menor intensidade.
Ivan Souza descreveu o cenário no parque dizendo que “congelou tudo”. Segundo ele, esse tipo de fenômeno é comum nesta época do ano, quando as baixas temperaturas favorecem a formação de geada na região.