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'Gelo puro'

Parque do Caparaó volta a amanhecer com vegetação coberta por geada no ES

O registro foi feito pelo guia do parque no acampamento Macieira, na Portaria de Pedra Menina, no lado capixaba

Publicado em 20 de Junho de 2026 às 12:08

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

20 jun 2026 às 12:08

O Parque Nacional do Caparaó, em Dores do Rio Preto, no Espírito Santo, amanheceu com um visual diferente e 'esbranquiçado' na manhã deste sábado (20). De acordo com o guia turístico Ivan Souza, a temperatura pode ter chegado a -4°C. Nos últimos dias, o fenômeno também foi registrado na região.


A área do acampamento Macieira foi tomada pela geada. O fenômeno cobriu a estrada e formou uma fina película de gelo sobre lagos e poças de água. Os registros foram feitos pelo guia, que mostrou também que o caminho para a trilha ficou esbranquiçado, com a vegetação coberta pelo gelo (assista o vídeo acima).


No acampamento Casa Queimada, o gelo também apareceu, mas com menor intensidade.


Ivan Souza descreveu o cenário no parque dizendo que “congelou tudo”. Segundo ele, esse tipo de fenômeno é comum nesta época do ano, quando as baixas temperaturas favorecem a formação de geada na região.

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Caparaó ES Sul Dores do Rio Preto Inverno
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