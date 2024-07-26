Imagens mostram fogo no segundo andar de casa em bairro de Vila Velha

A Gazeta (confira acima) mostram um incêndio no segundo pavimento de uma casa no bairro Paul, em Imagens enviadas à reportagem demostram um incêndio no segundo pavimento de uma casa no bairro Paul, em Vila Velha , na noite de quinta-feira (25). Apesar do susto, de acordo com o Corpo de Bombeiros , não houve feridos, mas os móveis do quarto foram consumidos pelas chamas. Ainda segundo a corporação, não foi solicitada perícia para atestar a causa do fogo.

Por nota, os bombeiros informaram que, no local, a equipe constatou que se tratava de um incêndio no segundo pavimento de uma residência e que os moradores já tinham usado uma mangueira para o primeiro combate às chamas.

"O fogo estava confinado em um dos cômodos, consumindo todo material do ambiente (cama, roupas, guarda-roupa e vários utensílios domésticos). Os bombeiros efetuaram o combate às chamas, abertura das janelas para retirar a fumaça, resfriar o ambiente e consecutivamente debelar o incêndio por completo", disse a corporação.