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Imagens mostram fogo no segundo andar de casa em bairro de Vila Velha

Apesar das chamas terem consumido todos os objetos do quarto, não houve vítimas ou feridos, segundo o Corpo de Bombeiros
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

26 jul 2024 às 11:46

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 11:46

Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta (confira acima) mostram um incêndio no segundo pavimento de uma casa no bairro Paul, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (25). Apesar do susto, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos, mas os móveis do quarto foram consumidos pelas chamas. Ainda segundo a corporação, não foi solicitada perícia para atestar a causa do fogo.
Por nota, os bombeiros informaram que, no local, a equipe constatou que se tratava de um incêndio no segundo pavimento de uma residência e que os moradores já tinham usado uma mangueira para o primeiro combate às chamas.

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"O fogo estava confinado em um dos cômodos, consumindo todo material do ambiente (cama, roupas, guarda-roupa e vários utensílios domésticos). Os bombeiros efetuaram o combate às chamas, abertura das janelas para retirar a fumaça, resfriar o ambiente e consecutivamente debelar o incêndio por completo", disse a corporação. 
A Defesa Civil de Vila Velha informou que não foi acionada. "Ocorrência de incêndio requer perícia do Corpo do Bombeiros e cabe ao proprietário solicitá-la", reforçou o órgão. O Corpo de Bombeiros afirmou que não houve solicitação de perícia por parte dos proprietários.

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