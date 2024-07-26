Jovem é morto a tiros após ter casa arrombada com machado em Linhares

O local fica em beco numa região conhecida como “Espera Tapa”. Quando os policiais chegaram, perceberam que uma porta estava aberta após ter sido arrombada com um machado, e no interior da casa estava o corpo da vítima. A perícia constatou que ele teve quatro perfurações na cabeça.

Nas costas de Júlio havia uma bolsa com mais de R$ 1,2 mil, um celular, 28 pedras de crack e quatro porções de maconha. O material foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.