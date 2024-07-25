Dupla suspeita de envolvimento em ataques a tiros é presa em Aracruz

Dois homens, de 24 e 21 anos, suspeitos de participarem de ataques de tiros e de envolvimento no tráfico de drogas de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foram presos nesta quinta-feira (25). Eles foram encontrados na região de Barra do Riacho, no litoral do município, em uma casa onde se mantinham escondidos com armas e drogas.
Segundo a Polícia Civil, os trabalhos foram realizados pelas equipes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte. O indivíduo mais velho era evadido do sistema prisional, enquanto o outro tinha mandado de prisão em aberto por um crime de homicídio.
Os policiais localizaram os suspeitos na casa, que era utilizada para "alimentar" o tráfico de drogas na região. Foi preparado um cerco e anunciado a presença policial. O suspeito de 24 anos tentou fugir pulando para o telhado da residência vizinha, mas foi contido. Já o de 21 anos se entregou.
Dentro da casa foram encontrados os seguintes materiais:
- 553 pinos contendo pedras de “crack”;
- 8 unidades de “haxixe”;
- 1 arma de fogo, do tipo pistola, calibre 9mm., com numeração suprimida por ação humana;
- 2 carregadores;
- 50 munições intactas calibre 9 mm;
- R$ 1.040,00 em espécie;
- 3 celulares;
- 1 caderno contendo anotações do tráfico.
Os indivíduos foram conduzidos até o plantão da Delegacia Regional de Aracruz, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Além disso, os mandados de prisão em aberto foram cumpridos. Em seguida, foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz.