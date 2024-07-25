Mãe de recém-nascido abandonado em Sooretama diz estar arrependida

Recém-nascido foi encontrado abandonado em área de mata de Sooretama Crédito: Redes Sociais

A mulher foi identificada pela PC logo após o início das diligências. Segundo as investigações, ela é moradora do município de Vila Velha, na Grande Vitória, tem outros dois filhos e está desempregada, assim como o marido.

“Ela veio a Sooretama visitar parentes e acabou entrando em trabalho de parto na madrugada de sábado para domingo. Ao perceber, ela saiu de casa durante a madrugada, encontrou uma árvore para se abrigar e deu à luz a criança sozinha. Ela alegou que desesperada com a situação de ter mais um filho para sustentar, acabou abandonando o bebê no local e voltou para casa dos parentes”, explicou o delegado.

"Ela foi ouvida por nossa equipe. Chorou muito e confessou o crime. Ela se diz arrependida, mas vai responder na Justiça" Eudson Ferreira Bento - Delegado

Segundo a Polícia Civil, o bebê foi encontrado por trabalhadores rurais, que ouviram o choro e o resgataram. O recém-nascido foi encaminhado ao pronto atendimento do município e depois transferido para o Hospital Rio Doce, em Linhares.

Ainda segundo a investigação, a mulher ficou na casa dos parentes até as 14h de domingo, acompanhou a repercussão do caso na cidade e posteriormente retornou para a Região Metropolitana do ES. Não foram dadas mais informações sobre o estado de saúde do bebê.