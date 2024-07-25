Após um mês, ninguém foi preso por morte de idoso em carro no Sul do ES

O assassinato aconteceu pela manhã. O idoso estava ao lado da companheira, Maria Lucia Júlio da Silva. Eles estavam indo trabalhar na lavoura, por volta das 5h. Segundo ela, o casal foi surpreendido por um homem armado; após o ataque, o criminoso fugiu e Maria Lucia buscou ajuda em um posto de gasolina próximo. O carro de Abedias foi atingido por vários tiros.