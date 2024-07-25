Ataque a tiros deixa dois homens mortos em São Mateus

Dois homens foram mortos durante um ataque a tiros na localidade de Paulista, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (24). Quando a Polícia Militar chegou ao local, após denúncias de disparos, um dos corpos estava na esquina da rua principal e o outro próximo a um carro.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, pelo menos uma das vítimas tinha mais de 20 perfurações pelo corpo e a outra 15. Testemunhas relataram que, depois dos tiros, os suspeitos conseguiram fugir na direção de uma região de mata. Ninguém deu detalhes de como tudo começou ou quantos eram os atiradores.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.