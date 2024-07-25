Homem morre após ser esfaqueado em Vila Velha

Um homem foi encontrado sem vida e com um ferimento causado por uma facada na região do peito no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (25). Segundo o relatado no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a vítima foi encontrada sem documentos de identificação e caída no chão.
Conforme informado pela Polícia Militar, houve o acionamento para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que constatou o óbito do homem ainda no local. A perícia da Polícia Científica foi acionada.
Moradores da região relataram à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que o homem teria sido esfaqueado após tentar invadir uma residência no bairro para roubar. A informação não foi confirmada pela Polícia Militar.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Mais detalhes sobre a investigação não serão divulgados por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.