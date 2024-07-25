Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Cobilândia

Homem morre após ser esfaqueado em Vila Velha

Vítima foi encontrada caída no chão e com um ferimento na peito causado por uma faca na madrugada desta quinta-feira (25)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

25 jul 2024 às 11:59

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 11:59

Delegacia Regional de Vila Velha
Vítima foi encontrada caída no chão e com o ferimento no peito na madrugada desta quinta-feira (25) Crédito: Pablo Campos
Um homem foi encontrado sem vida e com um ferimento causado por uma facada na região do peito no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (25). Segundo o relatado no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a vítima foi encontrada sem documentos de identificação e caída no chão.
Conforme informado pela Polícia Militar, houve o acionamento para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que constatou o óbito do homem ainda no local. A perícia da Polícia Científica foi acionada.
Moradores da região relataram à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que o homem teria sido esfaqueado após tentar invadir uma residência no bairro para roubar. A informação não foi confirmada pela Polícia Militar.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Mais detalhes sobre a investigação não serão divulgados por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cobilandia Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados