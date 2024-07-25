Adolescente desmaia durante assalto na porta de escola em Vila Velha

A adolescente chegava na escola quando o crime aconteceu. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No momento de entrada e saída dos estudantes da escola “Paulo Mares Guia”, no bairro Cobilândia, em Vila Velha , uma aluna de 15 anos foi assaltada e arremessada ao chão por dois criminosos. A dupla chegou em uma moto para furtar o celular da jovem, por volta de 13h de quarta-feira (24). A garota acabou desmaiando devido à descarga emocional do crime, segundo apuração da TV Gazeta.

Quando os homens estavam com o aparelho da vítima em mãos, um policial passou pelo local, viu a situação e fez a abordagem. Um deles, de 23 anos, foi pego pelo agente, o outro conseguiu fugir, segundo a Polícia Militar.

Em conversa com o repórter João Brito, da TV Gazeta, a mãe da jovem fez o registro de boletim de ocorrência para lutar pelos direitos dela e da filha.

“Eles [polícia] falaram que se eu viesse na delegacia prestar queixa daria andamento, até porque ele [suspeito] está em condicional. Se não fizesse ele seria liberado já que essa é a lei do Brasil. Então eu vim para delegacia, a minha filha sofreu um impacto muito grande. Eu sou uma cidadã brasileira e temos que lutar pelos nossos direitos”, afirmou a mulher, que não quis se identificar.