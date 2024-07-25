Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na hora da entrada

Adolescente desmaia durante assalto na porta de escola em Vila Velha

Jovem de 15 anos sofreu a tentativa de assalto e acabou desmaiando com o susto; um policial passava pelo local e deteve um dos criminosos
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 jul 2024 às 14:32

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 14:32

A adolescente chegava na escola quando o crime aconteceu.
A adolescente chegava na escola quando o crime aconteceu. Crédito: Reprodução | Redes Sociais
No momento de entrada e saída dos estudantes da escola “Paulo Mares Guia”, no bairro Cobilândia, em Vila Velha, uma aluna de 15 anos foi assaltada e arremessada ao chão por dois criminosos. A dupla chegou em uma moto para furtar o celular da jovem, por volta de 13h de quarta-feira (24). A garota acabou desmaiando devido à descarga emocional do crime, segundo apuração da TV Gazeta.
Quando os homens estavam com o aparelho da vítima em mãos, um policial passou pelo local, viu a situação e fez a abordagem. Um deles, de 23 anos, foi pego pelo agente, o outro conseguiu fugir, segundo a Polícia Militar.
Em conversa com o repórter João Brito, da TV Gazeta, a mãe da jovem fez o registro de boletim de ocorrência para lutar pelos direitos dela e da filha.
“Eles [polícia] falaram que se eu viesse na delegacia prestar queixa daria andamento, até porque ele [suspeito] está em condicional. Se não fizesse ele seria liberado já que essa é a lei do Brasil. Então eu vim para delegacia, a minha filha sofreu um impacto muito grande. Eu sou uma cidadã brasileira e temos que lutar pelos nossos direitos”, afirmou a mulher, que não quis se identificar.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 23 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados