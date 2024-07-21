Recém-nascido é encontrado abandonado em área de mata em Sooretama

O homem levou o neném para o pronto atendimento do município, mas a criança, que ainda estava com o cordão umbilical, foi transferida para o hospital Rio Doce, em Linhares. De acordo com a PM, os militares entraram em contato com o morador que encontrou a criança, e ele disse que estava em sua propriedade quando ouviu um barulho estranho vindo do mato ao redor do local. Ao se aproximar para ver do que se tratava, ele encontrou o recém-nascido abandonado.