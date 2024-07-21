Recém-nascido é encontrado abandonado em área de mata em Sooretama

Um recém-nascido foi encontrado abandonado em uma área de mata em Sooretama, Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (21). De acordo com militares que atenderam a ocorrência, o bebê foi achado com vida por um morador, próximo ao bairro Alegre, que não soube informar quem era a mãe da criança.
O homem levou o neném para o pronto atendimento do município, mas a criança, que ainda estava com o cordão umbilical, foi transferida para o hospital Rio Doce, em Linhares. De acordo com a PM, os militares entraram em contato com o morador que encontrou a criança, e ele disse que estava em sua propriedade quando ouviu um barulho estranho vindo do mato ao redor do local. Ao se aproximar para ver do que se tratava, ele encontrou o recém-nascido abandonado.
Uma conselheira tutelar de Sooretama compareceu ao hospital para onde a criança foi levada, fazendo contato com a assistência social. Segundo a ocorrência registrada pela PM, o bebê está com o quadro de saúde estável.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.