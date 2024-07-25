Homem pede para ser preso e quebra porta de delegacia em São Mateus

Estilhaços da porta quebrada por homem em delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi preso após entrar em surto e quebrar uma porta de vidro da Delegacia Regional de São Mateus , no Norte do Espírito Santo , na tarde dessa quarta-feira (24). Segundo a Polícia Civil , foi verificado que Miraja de Oliveira Costa, de 35 anos, também tinha mandado de prisão em aberto por homicídio cometido na cidade mineira de Juiz de Fora.

Tudo começou no bairro Boa Vista, quando a Polícia Militar foi acionada por moradores que contiveram o indivíduo. Ele relatou aos policiais que estava sendo perseguido e ameaçado por outro homem e que não sabia o motivo. Disse ainda que era foragido da Justiça de Minas Gerais e queria se entregar.

Miraja foi conduzido à delegacia, onde foi feita a verificação no sistema e não foi localizado o mandado de prisão contra ele. Ao ser informado que seria liberado, o homem entrou em surto e quebrou a porta de vidro, sendo necessário imobilizá-lo para evitar que causasse mais danos.

A polícia depois recebeu o mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora, nessa quarta-feira (24).