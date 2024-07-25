Ciclista é atropelado, leva tiro e quase acaba sequestrado na Serra

Uma confusão assustou comerciantes e clientes na Avenida Central, no bairro Laranjeiras, na Serra , no começo da tarde desta quinta-feira (25) A via, conhecida pelo forte comércio popular, parou por alguns instantes após um ciclista ser atropelado, tentarem o colocar a força em um carro e ainda acabou baleado. A vítima não foi identificada.

O videomonitoramento do local mostra o momento (veja acima) em que o carro branco, modelo Gol, atinge a vítima. Em seguida, uma pessoa mascarada e de preto sai do veículo apontando a arma e começa a puxar o ciclista para dentro do automóvel.

Em seguida, outro homem, de camisa vermelha, também sai do carro e, juntos, conseguem levar a vítima até a porta do Gol. Nesse momento o disparo acontece. Testemunhas contaram ao repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, que o homem se debatia muito, e por isso a dupla não conseguiu colocá-lo dentro do carro.

O suspeito do crime fugiu com o veículo. Segundo a Polícia Militar, o homem foi encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves.

O ciclista passava pela Avenida Central, em Laranjeiras, quando foi atropelado e levou um tiro Crédito: Videomonitoramento

Suspeito deixou identidade

No local do crime, a polícia encontrou a identidade de um dos envolvidos na tentativa de colocar o homem dentro do carro. Com o nome, a corporação conseguiu descobriu o endereço. Enquanto seguiam até a casa de um dos suspeitos, o cerco eletrônico identificou o carro usado no crime.

"A guarnição deu voz de parada para o condutor do veículo, que não obedeceu, e começou a fugir e até passou por ruas na contramão. Em determinado ponto a corporação conseguiu detê-lo. Ele estava sozinho no carro. Dentro do veículo estava a arma que, possivelmente, foi usada no crime", afirmou a aspirante Juliana, da Polícia Militar.

Após a prisão, a corporação encontrou a residência identificada pelo documento pessoal deixado na Avenida Central. No imóvel, o segundo envolvido foi preso.

"Ele disse que seria uma situação passional e a vítima teria uma relação extraconjugal com a companheira dele. Afirmou também que a vítima o teria ameaçado", informou a aspirante.

Boletim feito horas antes

Conforme a PM, a vítima teria feito um boletim de ocorrência horas antes do crime e que estava com ele quando levou o tiro. No documento constava o roubo de um celular contra ele. Em depoimento, o ciclista contou ainda que reconheceu o assaltante, pois já o viu trabalhando como segurança em um salão de beleza da região.