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Em Vale Encantado

Polícia prende suspeito de agredir homem com barra de ferro em Vila Velha

O crime aconteceu no dia 23 de maio deste ano, no meio de uma rua. Por conta das agressões, a vítima chegou a ficar internada em coma no hospital
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 jul 2024 às 18:35

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 18:35

Um homem, identificado como Francisco Ribeiro da Silva, vulgo “Nequinha”, de 35 anos, foi preso na última sexta-feira (19), suspeito de agredir com golpes de barra de ferro um homem, no dia 23 de maio deste ano, em Vale Encantado, bairro de Vila Velha. A prisão ocorreu no mesmo bairro.
Por conta dos ferimentos, a vítima perdeu o baço e chegou a ficar internado em coma no hospital.
Segundo o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Cleudes Junior, o motivo das agressões foi uma moto emprestada por Francisco ao homem agredido há cinco anos.
Francisco Ribeiro da Silva, vulgo “Nequinha”, de 35 anos
Francisco Ribeiro da Silva, vulgo “Nequinha”, de 35 anos, foi preso por agredir um jovem com golpes de barra de ferro Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A vítima foi abordada em uma blitz e teve a moto apreendida, porque veículo possuía documentos atrasados. Com isso, Francisco passou a ameaçar o homem caso não pagasse o valor da moto.
“A partir desse evento, o autor começou a cobrar a vítima para que ele pagasse o prejuízo da moto e a vítima chegou a pagar parcelado por alguns meses”, explicou o delegado.
No dia 23 de maio deste ano, Francisco encontrou a vítima, que mora no mesmo bairro que ele, e passou a persegui-lo com uma barra de ferro (veja vídeo acima). No momento que o alcança, passa a desferir diversos golpes, principalmente na cabeça da vítima, que cai no meio da rua. O ataque só para quando o jovem finge estar morto.
"O fato que agrava essa tentativa de homicídio é que a vítima é interditada. Ela é semi imputável, interditada pela Justiça, tem problemas psicológicos, o que agrava a brutalidade desse crime"
Cleudes Junior - Delegado adjunto da DHPP Vila Velha
A vítima chegou a ser socorrida até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde passou por cirurgia, ficou em coma e teve diversas lesões pelo corpo.
Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que Francisco continuava ameaçando a vítima dizendo que iria “terminar o serviço que começou", detalhou.
Francisco já tem passagens pela polícia por ameaça, Lei Maria da Penha, e crimes contra honra. Agora vai responder por tentativa de homicídio qualificado.
Segundo o delegado Cleudes Junior, ele não resistiu à prisão. A vítima já recebeu alta, mas teve sequelas por conta das agressões.

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