Conheça a petanca, a "bocha francesa" jogada com bola de metal

Assim que desembarcou e caminhou pelas ruas da Cidade Luz, ele se deparou com este jogo diferente, mas que parece com nossa tradicional bocha, para os mais chegados, bola de pau.

As modalidades tem algumas características em comum, como o fato de ganhar aquele que conseguir arremessar a bola maior mais perto da menor. Só que as semelhanças param por aí. Enquanto na bocha a bola é produzida com material sintético de alta resistência, na petanca a esfera é totalmente metália.