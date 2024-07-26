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Conheça a petanca, a "bocha francesa" jogada com bola de metal

O jogo, que se assemelha com a tradicional bocha (bola de pau) aqui do Brasil, é uma atividade criada na França e praticada ao ar livre
Vitor Jubini

Vitor Jubini

Publicado em 

26 jul 2024 às 08:00

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 08:00

Você já ouviu falar em petanca? Se a resposta for não, fique tranquilo, pois nosso fotojornalista Vitor Jubini também não conhecia. Isso, claro, até pisar em Paris para a cobertura dos Jogos Olímpicos na França.
Assim que desembarcou e caminhou pelas ruas da Cidade Luz, ele se deparou com este jogo diferente, mas que parece com nossa tradicional bocha, para os mais chegados, bola de pau. 

As modalidades tem algumas características em comum, como o fato de ganhar aquele que conseguir arremessar a bola maior mais perto da menor. Só que as semelhanças param por aí. Enquanto na bocha a bola é produzida com material sintético de alta resistência, na petanca a esfera é totalmente metália. 
Quer saber mais sobre este curioso jogo criado na França, é só assistir ao vídeo acima. 

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