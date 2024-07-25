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Marta brilha e Brasil vence a Nigéria na estreia olímpica

Com uma linda assistência, a Rainha liderou o Brasil rumo à vitória no primeiro jogo nas Olimpíadas. Gabi Nunes balançou as redes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2024 às 16:03

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 16:03

Olimpíadas
Gabi Nunes correu para abraçar Marta após o lindo passe para o gol sobre a Nigéria Crédito: Reuters/Folhapress
Com boa atuação, a seleção brasileira venceu a Nigéria nesta quinta-feira (25), por 1 a 0, na estreia nestas Olimpíadas de Paris. Gabi Nunes, atleta do Levante (ESP), foi a autora do gol do Brasil, anotando pintura em um chute na gaveta ainda no primeiro tempo.
O passe para o gol veio dos pés de Marta, capitã, titular e que, aos 38 anos, segue como o principal rosto desta seleção.
Ela, que teve um gol anulado na primeira etapa minutos antes por impedimento na origem da jogada, poderia ter batido o recorde de ser a única atleta de futebol da história, entre mulheres e homens, a balançar as redes em seis edições de Olimpíadas.

O Brasil fez uma partida segura, terminando o jogo com mais posse de bola e finalizações.
Este é o primeiro passo para a conquista do inédito ouro olímpico, e o próximo desafio é já no domingo (28), às 12h, contra o Japão, que perdeu o primeiro jogo para a Espanha por 2 a 1.

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