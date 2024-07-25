Marta brilha e Brasil vence a Nigéria na estreia olímpica

Gabi Nunes correu para abraçar Marta após o lindo passe para o gol sobre a Nigéria Crédito: Reuters/Folhapress

Com boa atuação, a seleção brasileira venceu a Nigéria nesta quinta-feira (25), por 1 a 0, na estreia nestas Olimpíadas de Paris . Gabi Nunes, atleta do Levante (ESP), foi a autora do gol do Brasil, anotando pintura em um chute na gaveta ainda no primeiro tempo.

O passe para o gol veio dos pés de Marta, capitã, titular e que, aos 38 anos, segue como o principal rosto desta seleção.

Ela, que teve um gol anulado na primeira etapa minutos antes por impedimento na origem da jogada, poderia ter batido o recorde de ser a única atleta de futebol da história, entre mulheres e homens, a balançar as redes em seis edições de Olimpíadas.

O Brasil fez uma partida segura, terminando o jogo com mais posse de bola e finalizações.