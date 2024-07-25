Marcus D’Almeida, do tiro com arco, estreia bem nas Olimpíadas

O atleta Marcus D'Almeida em atirando na fase de ranqueamento dos Jogos Olí­mpicos de Paris 2024. Crédito: Miriam Jeske/COB

Marcus Vinícius D’Almeida estreou nos Jogos Olímpicos Paris 2024 . O brasileiro, número 1 do ranking mundial de tiro com arco, entrou em ação nesta quinta-feira (25) pela fase classificatória da competição e terminou na 17ª posição geral, resultado que garantiu o objetivo principal do dia: somado ao desempenho de Ana Luiza Caetano no individual feminino, os brasileiros se classificaram para a disputa das duplas mistas.

Marcus somou o total de 673 pontos na classificatória individual do arco recurvo. O resultado foi importante para o ranqueamento e avanço à fase eliminatória, de combates.

O mais importante, entretanto, foi a garantia da participação da dupla com Ana Luiza Caetano na prova mista. Os brasileiros garantiram a 10ª posição entre as 16 duplas que vão concorrer nessa modalidade.

“O principal era classificar a equipe mista, que foi o que a gente fez. Agora é seguir o plano, intensificar os treinamentos também para o misto. Estamos prontos, sabemos o que precisamos fazer na hora. Agora é ter calma e trabalhar bem até o dia da prova”, afirmou Marcus, referindo-se ao dia de disputa das duplas mistas, marcado para 2 de agosto.

Na disputa individual, no ranqueamento masculino, Marcus encontrou certa dificuldade com a instabilidade do vento, que, de acordo com o arqueiro, variou bastante entre lateral e frontal. Mesmo assim, o brasileiro considerou satisfatória a sua participação no classificatório, que teve o sul-coreano Woojin Kim em primeiro lugar (686 pontos), e projetou a fase de combates, marcada para acontecer a partir do próximo dia 30 de julho.