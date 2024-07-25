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Marcus D’Almeida, do tiro com arco, estreia bem nas Olimpíadas

Desempenho do arqueiro na fase classificatória do individual masculino, somado ao de Ana Luiza Caetano, classificou o Brasil e confirmou a dupla na prova mista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2024 às 14:40

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 14:40

2024.07.25 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Tiro com Arco. O atleta Marcus D’Almeida em ação na fase de ranqueamento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
O atleta Marcus D'Almeida em atirando na fase de ranqueamento dos Jogos Olí­mpicos de Paris 2024. Crédito: Miriam Jeske/COB
Marcus Vinícius D’Almeida estreou nos Jogos Olímpicos Paris 2024. O brasileiro, número 1 do ranking mundial de tiro com arco, entrou em ação nesta quinta-feira (25) pela fase classificatória da competição e terminou na 17ª posição geral, resultado que garantiu o objetivo principal do dia: somado ao desempenho de Ana Luiza Caetano no individual feminino, os brasileiros se classificaram para a disputa das duplas mistas.
Marcus somou o total de 673 pontos na classificatória individual do arco recurvo. O resultado foi importante para o ranqueamento e avanço à fase eliminatória, de combates.
O mais importante, entretanto, foi a garantia da participação da dupla com Ana Luiza Caetano na prova mista. Os brasileiros garantiram a 10ª posição entre as 16 duplas que vão concorrer nessa modalidade.

“O principal era classificar a equipe mista, que foi o que a gente fez. Agora é seguir o plano, intensificar os treinamentos também para o misto. Estamos prontos, sabemos o que precisamos fazer na hora. Agora é ter calma e trabalhar bem até o dia da prova”, afirmou Marcus, referindo-se ao dia de disputa das duplas mistas, marcado para 2 de agosto.
Na disputa individual, no ranqueamento masculino, Marcus encontrou certa dificuldade com a instabilidade do vento, que, de acordo com o arqueiro, variou bastante entre lateral e frontal. Mesmo assim, o brasileiro considerou satisfatória a sua participação no classificatório, que teve o sul-coreano Woojin Kim em primeiro lugar (686 pontos), e projetou a fase de combates, marcada para acontecer a partir do próximo dia 30 de julho.
“O meu classificatório em si não considero ruim, estou feliz com a minha performance. Tenho tempo nesta semana para treinar. A previsão é de esquentar e o vento tende a estabilizar, dar uma acalmada. Mas também não dá para prever. De qualquer forma, tiro como ponto positivo o fato de sempre ter ficado ali perto do centro do alvo, entre 10 e 9 (pontos)”, pontuou, comentando a preferência pela fase eliminatória.

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