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Arco com flecha

Na estreia Ana Luiza Caetano bate recorde pessoal na fase classificatória

Jovem arqueira foi a primeira atleta brasileira a competir nestes Jogos Olímpicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2024 às 12:12

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 12:12

Ana Luiza Caetano bateu recorde pessoal no tiro com arco.
Ana Luiza Caetano bateu recorde pessoal no tiro com arco. Crédito: Foto: Miriam Jeske/COB
O Brasil começou a sua trajetória nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Na manhã desta quinta-feira (25), a jovem Ana Luiza Caetano, do tiro com arco, deu o pontapé inicial dos atletas brasileiros nos Jogos Parisienses. Ela competiu no ranqueamento da prova individual do arco recurvo, terminou em 19º lugar com direito a recorde pessoal na classificação geral e avançou para a fase eliminatória da competição.
“Foi feliz demais esse início ao ser a primeira atleta do Brasil a competir nestes Jogos. Eu me inspiro muito em muita gente que vi aqui. Andar na Vila, encontrar com a Rebeca (Andrade, da Ginástica Artística), dividir o quarto com a Bia do Tênis…estou nas nuvens, estou com meus heróis. Saber que estou abrindo a competição é uma honra. Espero trazer boa sorte para todo mundo”, ressaltou a arqueira.
Um dia antes da Cerimônia de Abertura, que oficialmente iniciam os Jogos, Ana Luiza entrou em ação nessa primeira fase classificatória do tiro com arco recurvo. A prova consiste em uma somatória de pontos após 12 rounds de seis tiros cada. A brasileira, de 21 anos, somou 660 pontos, seu recorde pessoal em competições internacionais, em uma prova fortíssima que teve quebra de recorde mundial e olímpico com Sihyeon Lim, da Coreia do Sul, ao anotar incríveis 694 pontos.
“Foi uma prova muito intensa e puxada mentalmente. É a parte mais longa do tiro com arco, não é a minha prova preferia, eu gosto mais dos combates. Eu estava ali tentando trazer um pouco dessa energia e dessa dinâmica dos combates ao atirar três flechas, depois mais três para estabelecer um ritmo. Deu certo, foi bom. Consegui aproveitar e ser feliz”, pontuou.
Ana Luiza entrou em ação na primeira fase classificatória do tiro com arco.
Ana Luiza entrou em ação na primeira fase classificatória do tiro com arco. Crédito: Foto: Miriam Jeske/COB
Ao fim da primeira parte do ranqueamento, Ana figurava na 13ª colocação ao somar 335 pontos. Em um dos rounds, inclusive, a brasileira cravou todas as flechas na pontuação máxima de 10. Na parte final, ela oscilou um pouco, mas conseguiu emplacar bons momentos para fechar a primeira parte da competição com recorde pessoal. Agora, Ana se prepara para a fase eliminatória, de combates.
Outro compromisso que a brasileira vive a expectativa é a prova de duplas mistas, junto com Marcus Vinícius D’Almeida. Dependendo do desempenho de Marcus na classificatória individual masculina, ainda nesta quinta-feira, os dois podem entrar na disputa de duplas caso o somatório de ambos os coloquem entre os 16 melhores da competição.
“Fico aguardando agora o Marcus e tenho certeza de que ele vai fazer o melhor possível. Provavelmente vamos conseguir uma boa classificação. Isso ajuda um pouco, mas não é tudo, pois agora é uma parte completamente diferente. Um atleta bom na classificatória não necessariamente é bom no combate. É confiar e continuar fazendo o melhor”, finalizou.

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