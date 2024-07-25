Bruna Takahashi busca primeira vitória em Olimpíadas

Bruna Takahashi durante treino da equipe do Brasil. Crédito: Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Aos 24 anos, Bruna Takahashi chega aos Jogos Olímpicos Paris 2024 como a brasileira mais bem ranqueada da história no tênis de mesa feminino. Reserva na Rio 2016 e titular pela primeira vez no individual e por equipes em Tóquio 2020, a atual 20ª do mundo busca nesta edição sua primeira vitória no maior palco do esporte olímpico. E se sente pronta para quebrar mais esta barreira.

“É de degrau a degrau. A Bundesliga ajudou bastante a jogar com meninas diferentes e encaixar coisas novas no meu jogo. Nos WTT também joguei melhor e tive resultados muito bons que me trazem confiança para os Jogos. Eu nunca gostei de colocar muita expectativa nos meus jogos. Sempre quando joguei com menos foi quando joguei melhor. Estou focada para chegar o mais relaxada possível”, disse a brasileira.

O tênis de mesa brasileiro estreia nos Jogos neste sábado, 27, no pavilhão 4 da Arena Paris Sud. Bruna tem pela frente a nigeriana Offiong Edem, número 112 do ranking, e ainda compete ao lado de Vitor Ishiy contra a Espanha nas duplas mistas.

“A menina da Nigéria tem um ranking um pouquinho abaixo do meu, mas aqui todo mundo joga bem, então sempre tem que tentar entrar confiante, ao máximo focada e relaxada possível. Agora estou entre as top 16, e por isso sabia que o chaveamento seria um pouco menos difícil para mim por não jogar com uma chinesa ou japonesa de cara. Estou mais confiante para essa primeira rodada.”

Bruna Takahashi durante treino da equipe do Brasil. Crédito: Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Irmãs titulares

Hoje morando e treinando na Alemanha, Bruna ganhou respeito no cenário internacional e vem colecionando feitos. Nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023 conquistou medalhas no individual, nas duplas mistas e no feminino e por equipes, chegando a oito medalhas na história da competição, algo inédito para outra atleta mulher do país.

Bruna protagonizou também alguns dos momentos mais emocionantes da competição. Na final feminina foi superada pela porto-riquenha Adriana Díaz por 4 a 3 e foi consolada pela adversária, de quem é amiga. A foto do abraço das oponentes rodou o mundo como símbolo do espírito esportivo.

Outra cena que encantou os espectadores foi uma entrevista na qual Giulia Takahashi chorou na zona mista, local onde são feitas as entrevistas pós-jogos, ao comentar sobre a oportunidade de jogar ao lado da irmã mais velha. Em Paris 2024 as duas estarão juntas pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, tanto no individual quanto na equipe feminina. Em Tóquio Giulia foi reserva.