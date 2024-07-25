Tiro com arco

Olimpíadas de Paris têm primeira quebra de recorde de mundial

Sihyeon Lim, da Coreia do Sul, fez 694 pontos na fase classificatória do tiro com arco, estabelecendo a nova marca da modalidade
Agência Estado

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 10:37

Paris 2024 Olympics - Archery - Women's Individual Ranking Round - Invalides, Paris, France - July 25, 2024. Sihyeon Lim of South Korea reacts. REUTERS/Tingshu Wang
Não demorou para sair a primeira quebra de recorde mundial nos Jogos Olímpicos de Paris. Ela veio nesta quinta-feira, 25, no tiro com arco.
Na fase classificatória, a sul-coreana Sihyeon Lim acertou 48 dos 72 tiros no 10 (no centro) e terminou com 694 pontos dos 720 possíveis.
O ótimo aproveitamento rendeu a atleta sul-coreana o recorde mundial, quebrando a marca da compatriota Chaeyoung Kang, que fez 692 pontos no Mundial de 2019, realizado na Holanda.
Já o recorde olímpico era também da sul-coreana San An, com 680 pontos nos Jogos de Tóquio, em 2021.
A prova contou com um bom desempenho de Ana Luiza Caetano. A brasileira somou 660 pontos e terminou a fase classificatória na 19ª colocação entre 64 participantes.

