Entenda a "treta" com o uniforme da delegação do Brasil nas Olimpíadas

Após alguns atletas reclamarem da falta de equipamentos nos kits entregues, a equipe de A Gazeta na capital francesa foi atrás de explicações junto ao Comitê Olímpico Brasileiro. Mas claro, teve polêmica e o assunto deu (e ainda dá) o que falar nas redes sociais.
José Fernando Ferreira, mais conhecido como Balotelli, foi um deles. O atleta brasileiro de decatlo, uma competição de atletismo composta por dez provas - 100 metros rasos; salto em distância; arremesso de peso; salto em altura; 400 metros rasos; 110 metros com barreiras; lançamento de disco; salto com vara; lançamento de dardo e 1500 metros rasos.
Na manhã de segunda-feira (22), ele fez um post em uma rede social alegando não ter recebido o material adequado à quantidade de provas que vai disputar.
A reclamação dele movimentou a comunidade olímpica, chegando a mais de 150 mil likes no X. Fernando, que disse não ter patrocínio de nenhuma marca esportiva, abriu uma "vakinha" e já recebeu mais de 30 mil reais de doação.
Centro de distribuição de uniformes na base do Brasil em Paris
Além de Fernando, outros atletas do Brasil compararam os kits que receberam em Paris com o de outras delegações. Izabela Rodrigues da Silva, do lançamento de disco, se queixou de não receber uniforme em tamanho adequado. Segundo ela, seu enxoval foi reduzido por falta de peças femininas de tamanho G. A entidade e a patrocinadora afirmam que já trabalham para resolver a situação.