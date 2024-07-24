Entenda a "treta" com o uniforme da delegação do Brasil nas Olimpíadas

Após alguns atletas reclamarem da falta de equipamentos nos kits entregues, a equipe de A Gazeta na capital francesa foi atrás de explicações junto ao Comitê Olímpico Brasileiro. Mas claro, teve polêmica e o assunto deu (e ainda dá) o que falar nas redes sociais.

José Fernando Ferreira, mais conhecido como Balotelli, foi um deles. O atleta brasileiro de decatlo, uma competição de atletismo composta por dez provas - 100 metros rasos; salto em distância; arremesso de peso; salto em altura; 400 metros rasos; 110 metros com barreiras; lançamento de disco; salto com vara; lançamento de dardo e 1500 metros rasos.

Na manhã de segunda-feira (22), ele fez um post em uma rede social alegando não ter recebido o material adequado à quantidade de provas que vai disputar.

A reclamação dele movimentou a comunidade olímpica, chegando a mais de 150 mil likes no X. Fernando, que disse não ter patrocínio de nenhuma marca esportiva, abriu uma "vakinha" e já recebeu mais de 30 mil reais de doação.

Centro de distribuição de uniformes na base do Brasil em Paris