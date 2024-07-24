André Stein fala sobre a chegada em Paris e a expectativa para os Jogos Olímpicos

O capixaba André Stein, de 29 anos, comentou sobre a expectativa e o "friozinho na barriga" para os Jogos de Paris. O atleta capixaba do vôlei de praia faz dupla com George.
"Está perto agora dos realmente, bate uma ansiedade, mas estou feliz também de ter finalmente chegado aqui depois de tanto tempo treinando. Não é um ciclo só treinando, é a vida inteira que a gente treina para chegar aqui e poder jogar esse torneio", aponta o campeão mundial de 2017.
Apesar da empolgação, ele salienta que o foco é total na disputa dos jogos. "Tem que aproveitar isso tudo aqui um dia e depois realmente focar no torneio, treinar, ir na arena, colocar o pé lá, e focar no nosso objetivo que é a medalha”, ressaltou o atleta.