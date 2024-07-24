Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • André Stein fala sobre a chegada em Paris e a expectativa para os Jogos Olímpicos
Vôlei de Praia

André Stein fala sobre a chegada em Paris e a expectativa para os Jogos Olímpicos

O campeão mundial da modalidade em 2017 vive a expectativa para iniciar a campanha em busca do inédito ouro olímpico
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

24 jul 2024 às 14:42

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 14:42

André Stein e George
O capixaba André Stein (à esquerda), está confiante em obter uma boa campanha ao lado do parceiro George  Crédito: Vitor Jubini
O capixaba André Stein, de 29 anos, comentou sobre a expectativa e o "friozinho na barriga" para os Jogos de Paris. O atleta capixaba do vôlei de praia faz dupla com George.
"Está perto agora dos realmente, bate uma ansiedade, mas estou feliz também de ter finalmente chegado aqui depois de tanto tempo treinando. Não é um ciclo só treinando, é a vida inteira que a gente treina para chegar aqui e poder jogar esse torneio", aponta o campeão mundial de 2017. 
Apesar da empolgação, ele salienta que o foco é total na disputa dos jogos. "Tem que aproveitar isso tudo aqui um dia e depois realmente focar no torneio, treinar, ir na arena, colocar o pé lá, e focar no nosso objetivo que é a medalha”, ressaltou o atleta.

Veja Também

Ana Cláudia Bolzan é a primeira capixaba em quadra nas Olimpíadas

Brasil larga na frente no surfe com estrutura montada no Taiti

Paris se transforma e está pronta para receber as Olimpíadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Olimpíadas Capixabas nas Olimpíadas Olimpíadas 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados