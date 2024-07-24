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Brasil larga na frente no surfe com estrutura montada no Taiti

Base exclusiva a poucos metros da praia oferece serviços de performance e é vantagem competitiva para surfistas do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2024 às 09:00

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 09:00

Olimpíadas
Gabriel Medina treina na Base do Time Brasil no Taiti, sede do surfe olímpico Crédito: William Lucas/COB
Privacidade, localização privilegiada e serviços de alta performance. A união destes três pilares podem fazer a diferença no resultado final da equipe brasileira de surfe nos Jogos Olímpicos Paris 2024.
É com esse objetivo que o Comitê Olímpico do Brasil (COB) montou uma base exclusiva para o Time Brasil a poucos metros da praia de Teahupo'o, no Taiti, onde estão hospedados os sies surfistas da equipe nacional.
“O COB, em conjunto com a Confederação Brasileira de Surfe, nós viemos aqui buscar um local que fosse ideal para os atletas ficarem durante os Jogos Olímpicos. Sabendo o que os atletas precisam, nós encontramos um local perfeito para montarmos a nossa operação e oferecer a melhor estrutura bem próximo ao mar”, destaco Bernardo Otero, gestor esportivo do COB e líder operacional da base do Time Brasil no Taiti.

Desde 2022, o COB e a CBSurf estiveram algumas vezes no Taiti para mapear o local, definir a base e, posteriormente, realizar dois testes operacionais durante as etapas do Circuito Mundial de surfe. O local é uma pousada de um morador local bastante conhecido dos surfistas brasileiros e que também apoiou a equipe brasileira com um jet ski de resgate ao longo de todos estes anos.
O ambiente também proporciona uma convivência maior entre os atletas, criando um sentimento de equipe.
A surfista Tati Weston-Webb no Taiti pelo Time Brasil
A surfista Tati Weston-Webb no Taiti pelo Time Brasil Crédito: William Lucas/COB
“Foram dois anos de campings do COB e da CBSurf nesta base. A gente está super acostumadas com a estadia nesse lugar e a sensação é de que estamos em casa aqui. Isso traz muito conforto. A gente tem o melhor time por trás da gente, sempre apoiando, ajudando da melhor forma possível. Então, a gente está super bem preparadas aqui. Com toda essa estrutura, o Time Brasil está bem forte para os Jogos Olímpicos”, disse Tati Weston-Webb.
A base oferece toda estrutura necessária para os atletas do Time Brasil a poucos metros da praia e do local de onde saem os barcos para o pico de Teahupo'o. No local, o COB disponibiliza equipamentos de preparação física, fisioterapia, atendimento médico e um lounge para a delegação.

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Todas as refeições também são feitas no local. A nutricionista do COB, Renata Parra, esteve no ano passado no local e já montou todo o cardápio, que está sendo feito por profissionais locais, com o intuito de valorizar e capacitar a população de Teahupo'o.
“Com certeza traz um conforto e confiança. A gente tem todo esse reconhecimento do COB e é disso que a gente precisa quando falamos de Jogos Olímpicos e de Time Brasil. É isso que a gente espera para fazermos o nosso melhor trabalho todos os dias. Essa base nos dá a chance de descansar em um lugar muito perto do evento e estar trabalhando também fora d'água. Não só na prática do surfe, mas como a fisioterapia presente, os treinos físicos. Com certeza, é o maior fator de confiança pra gente. E, assim, nós só precisamos nos preocupar em surfar por aqui”, comentou João Chianca.

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