Após 3 olimpíadas, Ana Sátila se vê em sua melhor versão em Paris

Ana Sátila durante treinamento para os Jogos Olímpicos Crédito: Wander Roberto/COB

Ana Sátila tem apenas 28 anos, mas já pode ser considerada uma das atletas mais experientes da delegação brasileira quando falamos de Jogos Olímpicos. Afinal, em Paris ela fará sua quarta participação na canoagem slalom da competição.

Depois de passar por Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020, ela considera estar em sua melhor versão para a competição na França.

"Me sinto já velhinha (risos). Mas na melhor forma possível. E o slalom é muita experiência, muito tempo de água, e eu tenho passado muito tempo remando. Treinei muito pra chegar preparada. Estou na minha melhor forma, nunca me senti tão bem assim. Quero estar focada no meu desempenho. Se você está se sentido muito bem na preparação, já é um passo pra competição", contou.

Na visão da atleta, a evolução na parte psicológica foi fundamental para o crescimento profissional e pessoal.

"A trajetória pra Paris tem me ajudado a crescer como pessoa, mentalmente, evoluir em vários sentidos. É importante ter pessoas ao redor que você pode contar, desabafar. A parte psicológica foi fundamental pro meu desenvolvimento. Consegui descobrir muitas coisas sobre mim mesma, que tem me ajudado muito", disse ela.

Ana Sátila disputará três provas em Paris 2024: C1, K1 e caiaque-cross. Neste ano, uma só começará após o término total da outra. O que, segundo a brasileira, a favorece.

"Estou muito feliz com o cronograma. Geralmente eu sofro muito, porque as provas são mescladas, tem que sair de um barco e ir para outro. O trabalho psicológico é muito difícil. Aqui é diferente. As provas são separadas, vou poder focar em cada uma delas. Isso muda muito. Fiquei muito contente, essa decisão me ajuda muito", analisou.