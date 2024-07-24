Rafael Silva vai para a última chance de vencer a lenda Teddy Riner

Rafael Silva, o "baby", espera ir além dos dois bronzes olímpicos conquistados em Londres-2012 e Rio-2016 Crédito: Luiza Moraes/COB

Dono de duas medalhas olímpicas, Rafael Silva tem uma história olímpica para se orgulhar. Bronze em Londres 2012 e na Rio 2016, o peso-pesado de 37 anos viu que seguia na elite da categoria ao retornar ao pódio de um Campeonato Mundial de Judô em 2023. Em sua última participação olímpica, busca por uma nova medalha pode passar novamente por um reencontro com um dos maiores nomes do esporte francês.

Teddy Riner, dono de cinco medalhas olímpicas e 10 vezes campeão mundial, é uma das estrelas dos donos da casa. E quer coroar a vitoriosa carreira com a vitória diante dos compatriotas. Para Baby, vencer o rival representaria romper uma escrita desfavorável.

Riner o venceu nas duas vezes em que os dois se cruzaram em uma chave olímpica, na Rio 2016 e em Tóquio 2020.

“Estou feliz demais por estar aqui. Paris é um grande lugar para o judô, e fazer minha última Olimpíada aqui me deixa bastante feliz. Teddy Rinner é um adversário de muitos anos, de longa data, e se tiver um momento para ganhar dele tem que ser agora, nessa última Olimpíada. É um adversário que faz com que todos os outros da categoria trabalhem mais e treinem mais duro para ganhar dele. Esse foi o trabalho que eu fiz”, disse o brasileiro.

Baby tem sete medalhas em mundiais, quatro delas individuais. Em Doha 2023 voltou a conquistar um bronze, seis anos após o pódio anterior na categoria acima de 100kg. A medalha renovou a confiança do veterano e mostrou que é possível buscar mais um pódio olímpico nesta edição de despedida.

“O resultado no Mundial de 2023 me motivou muito e me inspirou para acreditar que é possível, que dá para chegar e disputar de igual para igual com essa galera mais nova. Estou feliz de estar aqui. Estou bem. É terminar essa fase final de treinamento e partir para a competição.