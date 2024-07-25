Salto "Andrade" pode ser novo elemento de Rebeca nas Olimpíadas

Campeã olímpica e mundial na ginástica artística, Rebeca Andrade é esperança de ouro em Paris Crédito: Miriam Jeske/COB

Rebeca Andrade, principal nome brasileiro na Ginástica Artística e uma das melhores do mundo na atualidade, submeteu um vídeo ao Comitê Técnico da FIG (Federação Internacional de Ginástica) realizando um novo elemento inédito para o salto, o Yurchenko com tripla pirueta (TTY), na véspera dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Caso Rebeca apresente o salto nestas Olimpíadas, ele receberá o nome da ginasta brasileira.

So, that Yurchenko triple twist Vault dream?



That could become a reality. Rebeca Andrade has submitted the element ?#Paris2024 | #Gymnastics pic.twitter.com/z4IVzaQmyb — FIG (@gymnastics) July 25, 2024

Caso homologue o TTY, Rebeca seria mais uma ginasta brasileira a ter um elemento autoral. Daiane dos Santos, Diego Hypolito, Lorrane Oliveira e Júlia Soares (as duas últimas colegas de seleção de Rebeca) já possuem o nome no código de pontuação.

O TTY consiste na entrada Yurchenko, que é uma rondada flic-flac para a mesa, com a ginasta entrando de costas no aparelho, seguida por três piruetas (1080 graus).