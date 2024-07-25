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Salto "Andrade" pode ser novo elemento de Rebeca nas Olimpíadas

Perto de estrear nos Jogos Olímpicos 2024, a ginasta brasileira elaborou o elemento inédito para o salto e pode dar o próprio nome ao movimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2024 às 19:11

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 19:11

Campeã olímpica e mundial na ginástica artística, Rebeca Andrade reforça o Time Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024
Campeã olímpica e mundial na ginástica artística, Rebeca Andrade é esperança de ouro em Paris Crédito: Miriam Jeske/COB
Rebeca Andrade, principal nome brasileiro na Ginástica Artística e uma das melhores do mundo na atualidade, submeteu um vídeo ao Comitê Técnico da FIG (Federação Internacional de Ginástica) realizando um novo elemento inédito para o salto, o Yurchenko com tripla pirueta (TTY), na véspera dos Jogos Olímpicos Paris 2024.
Caso Rebeca apresente o salto nestas Olimpíadas, ele receberá o nome da ginasta brasileira.
Caso homologue o TTY, Rebeca seria mais uma ginasta brasileira a ter um elemento autoral. Daiane dos Santos, Diego Hypolito, Lorrane Oliveira e Júlia Soares (as duas últimas colegas de seleção de Rebeca) já possuem o nome no código de pontuação.
O TTY consiste na entrada Yurchenko, que é uma rondada flic-flac para a mesa, com a ginasta entrando de costas no aparelho, seguida por três piruetas (1080 graus).

A FIG determinou a nota de partida de 6.0 para o elemento. Como comparação, o Cheng, que Rebeca costuma apresentar em competições, tem valor de 5.6. Já o Yurchenko duplo carpado, que Simone Biles deve executar, parte de 6.4.

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