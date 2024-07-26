Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Projeto Recupera

Notificação via WhatsApp: começa hoje (26) prazo para devolver celular roubado

Em um primeiro momento, 600 pessoas foram intimadas e devem ir até uma delegacia nesta sexta-feira (26) e sábado (27), em Vitória e Vila Velha
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

26 jul 2024 às 08:22

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 08:22

Homem mexendo no celular
600 pessoas que estão portando celulares frutos de furto ou roubo no Espírito Santo receberam a intimação e terão que comparecer a uma delegacia Crédito: Reprodução/ Banco de Imagens
Começa nesta sexta-feira (26) e vai até sábado (27), o prazo para as 600 pessoas que estão portando celulares roubados ou furtados no Espírito Santo e receberam uma intimação comparecerem a uma delegacia, em Vitória ou Vila Velha, e devolverem os aparelhos. 
Nesta semana, o Governo do Estado divulgou o Projeto Recupera, que pretende identificar pessoas que estejam usando celulares roubados no Estado. Entre quarta (24) e quinta-feira (25), esses usuários foram intimados. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) trata as primeiras mensagens como um teste para o que será implementado em outras cidades capixabas, incluindo municípios do interior.
A ideia é que os aparelhos sejam recuperados das mãos de pessoas que tenham comprado os produtos, independente de saberem ou não sobre a origem dos itens.

Projeto Recupera

O Projeto Recupera, divulgado pelo Governo do Estado, promete enviar mensagens em massa. O plano conta com a colaboração das operadoras de telefonia, que devem ceder à polícia informações sobre os telefones. O secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, explicou que a iniciativa tem sido utilizada no Piuaí, onde quase seis mil celulares foram recuperados em nove meses. O Estado nordestino reduziu em 44% o número de furtos e roubos de telefones móveis.
O secretário Eugênio Ricas explicou que o objetivo é enviar mensagens para as pessoas que usam os aparelhos roubados. Não há a intenção, segundo ele, de intimar os suspeitos do crime em um primeiro momento. Informações serão recolhidas e, com a ajuda das pessoas e das operadoras, os criminosos serão presos.
"A gente vai disparar mensagens em massa, mas não vamos mandar mensagem para quem roubou. O ladrão rouba e vende. Vende para um receptador, para uma lojinha. E o telefone está de posse de quem comprou, com má-fé ou boa-fé. Esta pessoa que está com o telefone irá receber uma mensagem: 'Favor comparecer à delegacia com o aparelho' "
Eugênio Ricas - Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Entre os dias 17 de maio de 2023 e 16 de maio de 2024, intervalo de um ano, foram registrados 21.400 telefones roubados ou furtados no Espírito Santo. Deste total, apenas 648 foram recuperados.

Passo a passo do "Projeto Recupera", segundo a Sesp:

  1. O projeto entra em prática quando uma pessoa tem o telefone furtado ou roubado
  2. Após o crime, a vítima deve registrar boletim de ocorrência, detalhando qual é o IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do aparelho
  3. A polícia, então, solicita à operadora informações do novo número do telefone que está com o mesmo IMEI do telefone roubado/furtado. Neste caso, quando houver a troca do chip, o telefone seguirá sendo rastreado
  4. Tendo conhecimento do novo número do telefone, a polícia vai mandar uma intimação via WhatsApp
  5. O usuário, por sua vez, que recebe a intimação, deve comparecer à delegacia e entregar o telefone
  6. Após a devolução, o celular será devolvido para a vítima do roubo ou furto
  7. A Polícia Civil promete fazer operações contra ladrões de telefone, considerando informações e depoimentos colhidos durante o projeto

O que você precisa saber sobre a recuperação de telefones no ES

Intimações serão enviadas pelo WhatsApp
  • As intimações serão enviadas exclusivamente pelo WhatsApp. O número que enviará a mensagem será o (27) 99849-4228, administrado pela polícia. Não haverá qualquer contato por ligação telefônica, mensagem de texto ou por outro aplicativo.
Intimação não é convite
  • Segundo o secretário Eugênio Ricas, a mensagem vale como uma determinação para que as pessoas procurem a delegacia na data e horário informados. Quem receber a intimação é obrigado a comparecer e entregar o telefone.
Celular é rastreado
  • A troca do chip não impede que o celular seja rastreado. O rastreamento acontece, na verdade, pelo IMEI, número único em cada aparelho. Ou seja, mesmo que o criminoso troque o chip que estava no celular anteriormente, a polícia continuará buscando quem está usando o aparelho.
Como saber o meu IMEI?
  • Para achar o número do IMEI do celular, o dono do aparelho deve digitar *#06# e apertar a tecla para ligar. Anote o número. Segundo a polícia, o IMEI deve constar no boletim caso você tenha sido vítima de furto ou roubo.
Operadora será parceria da polícia
  • Uma fase determinante do projeto é a o compartilhamento de informações entre operadores e Secretaria de Segurança Pública. Isso porque, segundo informado, as empresas devem informar qual o novo número daquele telefone furtado ou roubado. Esta informação vai facilitar e permitir o envio da intimação.
Pessoa intimada deve entregar celular
  • A expectativa é que, ao receber uma intimação, a pessoa vá até a delegacia e entregue o celular. Ela precisará dar informações e explicar como comprou o aparelho. A Sesp trata a intimação como uma "oportunidade" para que a pessoa prove que aquele aparelho não foi furtado ou roubado por ela.
E se o telefone não for entregue?
  • Caso a intimação e a solicitação de devolução não sejam atendidas, os cidadãos serão procurados por equipes da Polícia Civil para a entrega do aparelho e responderão pelas devidas implicações judiciais. Na prática, quem não responder à solicitação da polícia poderá até responder por receptação. Ao entregar o aparelho o cidadão receberá um documento que prova o comparecimento e entrega do celular.
Siga as orientações da polícia
  • A polícia ressalta que a única forma de comunicação é o WhatsApp. E o único local para entrega do celular é a delegacia, seja em Vitória ou Vila Velha. A intimação irá detalhar o local, data e horário em que a pessoa deve entregar o celular. A Polícia Civil não solicitará a entrega do aparelho em qualquer lugar que não seja em delegacias ou distritos, nem pedirá que o aparelho seja entregue a terceiros como motoboys, motoristas de aplicativos ou outros tipos de serviços de entrega.
Aparelho será entregue ao dono
  • Após a intimação e a entrega do celular, o aparelho será devolvido para a vítima. O dono, segundo a polícia, receberá o item que havia sido levado. O dono será contatado pelas equipes do Projeto Recupera.
Notificação via WhatsApp: começa hoje (26) prazo para devolver celular roubado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo Polícia Civil Sesp Whatsapp Roubo Furto Celular
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados