Entenda como polícia vai exigir devolução de celulares roubados no ES

Pessoas que comprarem celulares roubados ou furtados irão receber intimação Crédito: Shutterstock

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em um primeiro momento 600 pessoas que estão portando celulares frutos de furto ou roubo no Espírito Santo vão receber a intimação e terão que comparecer a uma delegacia ainda nesta semana, entre sexta-feira (26) e sábado (27), em Vitória ou em Vila Velha

O Projeto Recupera, divulgado pelo governo do Estado, promete enviar mensagens em massa. O plano conta com a colaboração das operadoras de telefonia, que devem ceder à polícia informações sobre os telefones. O secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, explicou que a iniciativa tem sido utilizada no Piuaí, onde quase seis mil celulares foram recuperados em nove meses. O Estado nordestino reduziu em 44% o número de furtos e roubos de telefones móveis.

O secretário Eugênio Ricas explica que o objetivo é enviar mensagens para as pessoas que usam os aparelhos roubados. Não há a intenção, segundo ele, de intimar os suspeitos do crime em um primeiro momento. Informações serão recolhidas e, com a ajuda das pessoas e das operadoras, os criminosos serão presos.

"A gente vai disparar mensagens em massa, mas não vamos mandar mensagem para quem roubou. O ladrão rouba e vende. Vende para um receptador, para uma lojinha. E o telefone está de posse de quem comprou, com má-fé ou boa-fé. Esta pessoa que está com o telefone irá receber uma mensagem: 'Favor comparecer à delegacia com o aparelho' " Eugênio Ricas - Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Entre os dias 17 de maio de 2023 e 16 de maio de 2024, intervalo de um ano, foram registrados 21.400 telefones roubados ou furtados no Espírito Santo. Deste total, apenas 648 foram recuperados.

Entre quarta (24) e quinta-feira (25), 600 pessoas serão intimadas, ao todo. De acordo com a Sesp, as pessoas devem comparecer a uma delegacia em Vitória ou Vila Velha. A secretaria trata as primeiras mensagens como um teste para o que será implementado em outras cidades capixabas, incluindo municípios do interior.

Passo a passo do "Projeto Recupera", segundo a Sesp:

O projeto entra em prática quando uma pessoa tem o telefone furtado ou roubado Após o crime, a vítima deve registrar boletim de ocorrência, detalhando qual é o IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do aparelho

A polícia, então, solicita à operadora informações do novo número do telefone que está com o mesmo IMEI do telefone roubado/furtado. Neste caso, quando houver a troca do chip, o telefone seguirá sendo rastreado

Tendo conhecimento do novo número do telefone, a polícia vai mandar uma intimação via WhatsApp

O usuário, por sua vez, que recebe a intimação, deve comparecer à delegacia e entregar o telefone

Após a devolução, o celular será devolvido para a vítima do roubo ou furto

A Polícia Civil promete fazer operações contra ladrões de telefone, considerando informações e depoimentos colhidos durante o projeto



O que você precisa saber sobre a recuperação de telefones no ES

Intimações serão enviadas pelo WhatsApp

As intimações serão enviadas exclusivamente pelo WhatsApp. O número que enviará a mensagem será o (27) 99849-4228 , administrado pela polícia. Não haverá qualquer contato por ligação telefônica, mensagem de texto ou por outro aplicativo.

Intimação não é convite

Segundo o secretário Eugênio Ricas, a mensagem vale como uma determinação para que as pessoas procurem a delegacia na data e horário informados. Quem receber a intimação é obrigado a comparecer e entregar o telefone.

Celular é rastreado

A troca do chip não impede que o celular seja rastreado. O rastreamento acontece, na verdade, pelo IMEI, número único em cada aparelho. Ou seja, mesmo que o criminoso troque o chip que estava no celular anteriormente, a polícia continuará buscando quem está usando o aparelho.

Como saber o meu IMEI?

Para achar o número do IMEI do celular, o dono do aparelho deve digitar *#06# e apertar a tecla para ligar. Anote o número. Segundo a polícia, o IMEI deve constar no boletim caso você tenha sido vítima de furto ou roubo

Operadora será parceria da polícia

Uma fase determinante do projeto é a o compartilhamento de informações entre operadores e Secretaria de Segurança Pública. Isso porque, segundo informado, as empresas devem informar qual o novo número daquele telefone furtado ou roubado. Esta informação vai facilitar e permitir o envio da intimação.

Pessoa intimada deve entregar celular

A expectativa é que, ao receber uma intimação, a pessoa vá até a delegacia e entregue o celular. Ela precisará dar informações e explicar como comprou o aparelho. A Sesp trata a intimação como uma "oportunidade" para que a pessoa prove que aquele aparelho não foi furtado ou roubado por ela

E se o telefone não for entregue?

Caso a intimação e a solicitação de devolução não sejam atendidas, os cidadãos serão procurados por equipes da Polícia CivilES para a entrega do aparelho e responderão pelas devidas implicações judiciais. Na prática, quem não responder à solicitação da polícia poderá até responder por receptação. Ao entregar o aparelho o cidadão receberá um documento que prova o comparecimento e entrega do celular

Siga as orientações da polícia

A polícia ressalta que a única forma de comunicação é o WhatsApp. E o único local para entrega do celular é a delegacia, seja em Vitória ou Vila Velha. A intimação irá detalhar o local, data e horário em que a pessoa deve entregar o celular. A Polícia Civil não solicitará a entrega do aparelho em qualquer lugar que não seja em delegacias ou distritos, nem pedirá que o aparelho seja entregue a terceiros como motoboys, motoristas de aplicativos ou outros tipos de serviços de entrega.