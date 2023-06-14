Novo aplicativo facilita marcação e pedidos de doação de sangue no ES

Governo lança app "Gota de Vida" com o objetivo de impulsionar a doação de sangue no Estado Crédito: Divulgação | Governo do ES

O governo do Espírito Santo lança, nesta quarta-feira (14), data em que se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue, o aplicativo "Gota de Vida". A ferramenta vai permitir que os usuários peçam doações de sangue em um sistema semelhante a uma rede social. E poderá ajudar a formar uma nova legião de doadores no Estado.

À reportagem do g1 ES, o coordenador de Avaliação e Captação de Tecnologias do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), Rafael Duarte, explicou que a ferramenta vem sendo pensada desde outubro de 2021.

"Nossa ideia surgiu a partir das recorrentes baixas nos estoques de sangue no Estado. Essa é uma nova plataforma para impulsionar as ações e melhorar os processos de doação de sangue" Rafael Duarte - Coordenador de Avaliação e Captação de Tecnologias do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi)

Como acessar o app

O aplicativo Gota de Vida é gratuito e já pode ser baixado a partir desta quarta (14) nas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS. Ao entrar na plataforma, os usuários terão acesso a diversas funcionalidades, desde questionários para saber se estão aptos a doar sangue até o agendamento para uma doação, como conta a designer Giulyana Alvarenga.

“O usuário vai poder agendar a doação pelo aplicativo nas unidades do Hemoes (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Espírito Santo) de Vitória, Colatina ou Linhares. Pode ainda fazer o questionário para ver se está apto ou terá que esperar um pouco mais para doar sangue”, explica.

Se uma pessoa fez tatuagem recentemente, por exemplo, a plataforma vai informar que é necessário esperar 12 meses para realizar a doação.

Aplicativo Gota de Vida permite ao usuário o acesso a diversas funcionalidades Crédito: Divulgação | Governo do ES

Os criadores do aplicativo dizem que esse questionário prévio visa a auxiliar o usuário se ele pode ou não doar, mas não exclui os questionamentos feitos pelo Hemoes na hora da doação, que vão continuar sendo feitos, até como uma forma de segurança.

A ferramenta conta ainda com uma comunidade de doadores e receptores de sangue, em um esquema parecido como o de uma rede social. Nessa área, é possível compartilhar pedidos de doação de sangue e informar onde as pessoas podem ajudar.

“A gente vai ter um processo de moderação, mas as pessoas terão a liberdade de fazer esses pedidos”, ressalta Rafael Duarte.

Incentivo para doação

Aplicativo é gratuito e pode ser baixado nas lojas virtuais dos celulares Crédito: Divulgação | Governo do ES

O coordenador da plataforma explica que, no primeiro ano da ferramenta, os usuários vão receber questionários a respeito da experiência com o aplicativo. Rafael Duarte destaca que a expectativa é fidelizar esses novos doadores e incentivar que outras pessoas passem a doar sangue.

A ferramenta já foi apresentada em eventos pelo país e está sendo bem recebida, segundo o coordenador.

"Identificamos interesses de outras pessoas. Nossa ideia é conversar e pensar numa expansão orgânica. Enxergamos a possibilidade de ajudar os estoques de sangue do país e fortalecer o SUS" Rafael Duarte - Coordenador de Avaliação e Captação de Tecnologias do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi)

O coordenador destacou que a iniciativa faz parte do eixo estratégico de inovação do governo do Estado e o aplicativo foi todo construído pelo poder público. “Somos um instituto de ciência e tecnologia da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) , e um dos objetivos é incentivar esses processos de inovação”, contextualizou.

Como e onde doar sangue no ES

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis.

Onde doar

Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes): Tel. 3636-7900/7920/7921 - Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. Funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 17h

Tel. 3636-7900/7920/7921 - Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. Funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 17h Unidade de Coleta a Distância da Serra: Tel. 3338-7880/3338-7373 - Avenida Eudes Scherrer Souza, s/n (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva). Funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 15h30

Tel. 3338-7880/3338-7373 - Avenida Eudes Scherrer Souza, s/n (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva). Funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 15h30 Hemocentro de Linhares: Tel. (27) 3171-4361/4363/4362 - Avenida João Felipe Calmon, 1.305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce). Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30

Tel. (27) 3171-4361/4363/4362 - Avenida João Felipe Calmon, 1.305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce). Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30 Hemocentro Regional de Colatina: Tel. (27) 3177-7930 - Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30

Tel. (27) 3177-7930 - Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30 Hemocentro Regional de São Mateus: Tel. (27) 3767-4135 - Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30