Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Gota de Vida"

Novo aplicativo facilita marcação e pedidos de doação de sangue no ES

Em sistema semelhante a uma rede social, a ferramenta lançada pelo governo do Estado tem como objetivo facilitar e fidelizar os novos doadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2023 às 10:13

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 10:13

Governo do ES lança app
Governo lança app "Gota de Vida" com o objetivo de impulsionar a doação de sangue no Estado Crédito: Divulgação | Governo do ES
 O governo do Espírito Santo lança, nesta quarta-feira (14), data em que se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue, o aplicativo "Gota de Vida". A ferramenta vai permitir que os usuários peçam doações de sangue em um sistema semelhante a uma rede social. E poderá ajudar a formar uma nova legião de doadores no Estado.
À reportagem do g1 ES, o coordenador de Avaliação e Captação de Tecnologias do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), Rafael Duarte, explicou que a ferramenta vem sendo pensada desde outubro de 2021.
"Nossa ideia surgiu a partir das recorrentes baixas nos estoques de sangue no Estado. Essa é uma nova plataforma para impulsionar as ações e melhorar os processos de doação de sangue"
Rafael Duarte - Coordenador de Avaliação e Captação de Tecnologias do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi)

Como acessar o app

 O aplicativo Gota de Vida é gratuito e já pode ser baixado a partir desta quarta (14) nas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS. Ao entrar na plataforma, os usuários terão acesso a diversas funcionalidades, desde questionários para saber se estão aptos a doar sangue até o agendamento para uma doação, como conta a designer Giulyana Alvarenga.
“O usuário vai poder agendar a doação pelo aplicativo nas unidades do Hemoes (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Espírito Santo) de Vitória, Colatina ou Linhares. Pode ainda fazer o questionário para ver se está apto ou terá que esperar um pouco mais para doar sangue”, explica.
Se uma pessoa fez tatuagem recentemente, por exemplo, a plataforma vai informar que é necessário esperar 12 meses para realizar a doação.
Ferramente permite ao usuário o acesso a diversas funcionalidades
Aplicativo Gota de Vida permite ao usuário o acesso a diversas funcionalidades Crédito: Divulgação | Governo do ES
Os criadores do aplicativo dizem que esse questionário prévio visa a auxiliar o usuário se ele pode ou não doar, mas não exclui os questionamentos feitos pelo Hemoes na hora da doação, que vão continuar sendo feitos, até como uma forma de segurança.
A ferramenta conta ainda com uma comunidade de doadores e receptores de sangue, em um esquema parecido como o de uma rede social. Nessa área, é possível compartilhar pedidos de doação de sangue e informar onde as pessoas podem ajudar.
“A gente vai ter um processo de moderação, mas as pessoas terão a liberdade de fazer esses pedidos”, ressalta Rafael Duarte.

Incentivo para doação

App será gratuito e pode ser baixado nas lojas virtuais dos celulares a partir desta quarta (14)
Aplicativo é gratuito e pode ser baixado nas lojas virtuais dos celulares Crédito: Divulgação | Governo do ES
O coordenador da plataforma explica que, no primeiro ano da ferramenta, os usuários vão receber questionários a respeito da experiência com o aplicativo. Rafael Duarte destaca que a expectativa é fidelizar esses novos doadores e incentivar que outras pessoas passem a doar sangue.
A ferramenta já foi apresentada em eventos pelo país e está sendo bem recebida, segundo o coordenador.
"Identificamos interesses de outras pessoas. Nossa ideia é conversar e pensar numa expansão orgânica. Enxergamos a possibilidade de ajudar os estoques de sangue do país e fortalecer o SUS"
Rafael Duarte - Coordenador de Avaliação e Captação de Tecnologias do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi)
O coordenador destacou que a iniciativa faz parte do eixo estratégico de inovação do governo do Estado e o aplicativo foi todo construído pelo poder público. “Somos um instituto de ciência e tecnologia da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), e um dos objetivos é incentivar esses processos de inovação”, contextualizou.

Como e onde doar sangue no ES

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis.
Onde doar
  • Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes): Tel. 3636-7900/7920/7921 - Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. Funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 17h
  • Unidade de Coleta a Distância da Serra: Tel. 3338-7880/3338-7373 - Avenida Eudes Scherrer Souza, s/n (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva). Funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 15h30
  • Hemocentro de Linhares: Tel. (27) 3171-4361/4363/4362 - Avenida João Felipe Calmon, 1.305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce). Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30
  • Hemocentro Regional de Colatina: Tel. (27) 3177-7930 - Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30
  • Hemocentro Regional de São Mateus: Tel. (27) 3767-4135 - Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30
Com informações do repórter Vinicius Zagoto, do g1 ES.

Veja Também

Influencer teve 29% do corpo queimado após explosão em churrasqueira

"Gato" de energia provocou choque em corrimão de ponte na Ilha do Frade, em Vitória

Turistas elogiam nova Praia de Meaípe em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Tecnologia Doação de sangue Governo do ES SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Páscoa é a liberdade para todas as pessoas
Imagem de destaque
Chefe de polícia do ES é denunciado à PF por suspeita de coação a delegado
Imagem de destaque
A Guarderia é apenas ponta do iceberg

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados