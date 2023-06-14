Ligação clandestina

"Gato" de energia provocou choque em corrimão de ponte na Ilha do Frade, em Vitória

Na última quinta-feira (8), um adolescente de 15 anos quebrou o punho após encostar no guarda-corpo de inox da ponte da Ilha do Frade, em Vitória. Após o acidente, a prefeitura da Capital realizou uma varredura na estrutura da ponte
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 jun 2023 às 08:01

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 08:01

EDP é Prefeitura de Vitória fazem análise e não identificam corrente elétrica em corrimão da Ilha do Frade
EDP e Prefeitura de Vitória fizeram  análise em corrimão da Ilha do Frade Crédito: Fernando Madeira
O circuito elétrico identificado na estrutura da ponte da Ilha do Frade, apontado como a causa do choque que um adolescente levou na última sexta-feira (9), foi causado por uma ligação clandestina, popularmente conhecida como “gato de energia”.
Segundo a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), da Prefeitura de Vitória, as equipes do órgão identificaram o desvio de energia não autorizado após uma varredura completa na estrutura da ponte.
O órgão afirmou desconhecer o motivo da ligação ilegal e que não autoriza terceiros a fazer ligações ou derivações da rede de iluminação pública, que é protegida e não pode ser violada.
A Setran ressaltou que o circuito que provocou o acidente foi desligado e não há mais risco de acidente na estrutura, que permanece sendo monitorada.
"Gato" de energia provocou choque em corrimão de ponte na Ilha do Frade, em Vitória
Os chamados "gatos", são uma forma de ligação elétrica clandestina destinada a furtar energia elétrica. Não há uma tipificação específica no Código Penal para o crime, mas ele se enquadra no artigo 155 (furto), com pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Por ser feita de maneira ilegal e sem apoio de técnico, coloca em risco pessoas que passem perto da ligação irregular, que pode gerar choques elétricos, curtos-circuitos e incêndio, causando acidentes.

Caso

Adolescente quebra o punho após levar choque em corrimão da Ilha do Frade
Crédito: Acervo familiar
Um adolescente de 15 anos quebrou o punho, na noite de quinta-feira (8), depois de levar um choque ao encostar no guarda-corpo de aço inox que fica na ponte que liga a ilha à Praia do Canto.
Pai dele, o técnico mecânico Sérgio Alencar contou que o adolescente chegou a ficar alguns segundos "agarrado" no corrimão.
"Ele estava passando no sentido Vitória. Quando colocou a mão no corrimão ele tomou o choque. Graças a Deus ele fez força e conseguiu sair. Ligaram para nós e fomos até lá. Chamamos o Samu, eles fizeram os primeiros socorros e meu filho estava meio 'grogue'. Ele foi até o hospital, passou por neurologista, ortopedista e foi constatado que, durante o choque, ele quebrou o punho, mas não teve queimadura."
O estudante precisou engessar o braço e voltou para casa. Sérgio contou que, no local, testemunhas disseram que essa não foi a primeira vez que alguém tomou um choque no corrimão.

Tópicos Relacionados

edp Grande Vitória Prefeitura de Vitória Vitória (ES)
Recomendado para você

Imagem de destaque
Evite ciladas: Guarda da Serra ensina a puxar a ficha do crush pelo CPF
Imagem de destaque
Caminhão derruba dois postes e deixa imóveis sem energia em Cachoeiro
Imagem de destaque
As incríveis imagens da missão Artemis 2 à Lua: fotos científicas ou de passeio?

