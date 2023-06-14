Influencer teve 29% do corpo queimado após explosão em churrasqueira

A influencer Larissa Piona Pagung, de 27 anos, teve 29,5% do corpo queimado após a explosão de uma garrafa com álcool durante um churrasco em Marilândia, Noroeste do Espírito Santo. Ela continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, e não tem previsão de alta.
Em entrevista para o g1 ES, a mãe da jovem relatou que a filha está abalada e chora muito. "O emocional dela está bem abalado. Ela queimou 29,5% do corpo. O braço foi o lugar mais atingido. Teve queimaduras de terceiro grau. Tem que ter muito cuidado porque pode pegar uma infecção e, se pegar, é perigoso", conta Cirleia Piona.
A mãe da jovem revelou ainda que a filha deve ficar, pelo menos, três semanas internada. Mesmo sofrendo pela filha, Cirleia disse que não pretende ir à polícia contra o rapaz que provocou o incêndio.
"Foi uma imprudência, mas a intenção do rapaz foi só acender. Quanto a ele, não pretendo fazer nada. Não foi intencional. Só deixo o alerta para, quando as pessoas forem fazer isso, terem mais cuidado e não usarem esse tipo de combustível", orienta Cirleia.
Feridos durante churrasco
A influencer e outras cinco pessoas ficaram feridas após a explosão de uma garrafa com álcool durante um churrasco, no último final de semana. O acidente aconteceu após uma cavalgada tradicional na cidade, na localidade de Córrego Aparecida, zona rural de Marilândia.
Testemunhas contaram para a polícia que, antes de a garrafa explodir, um dos participantes viu que a churrasqueira estava sem fogo e resolveu acendê-la jogando álcool que estava em uma garrafa pet.
"Quando o homem atirou o líquido na churrasqueira, a garrafa pegou fogo, entornando o álcool nas pessoas em volta", informou a Polícia Militar. Algumas pessoas pularam em um córrego no local para fugir e apagar as chamas do corpo.
Além da influencer, que teve 29,5% do corpo queimado, outras duas pessoas foram levadas para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, com ferimentos graves. Os outros três feridos foram medicados e liberados. O hospital é referência em tratamento de queimaduras no Estado.
A Polícia Civil informou que o homem, de 36 anos, que teria usado álcool na churrasqueira, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina. Lá, foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante.
O procedimento foi classificado pela corporação como um acidente, lesão corporal de natureza culposa. A Delegacia de Polícia de Marilândia aguarda representação criminal por parte das vítimas pelas lesões corporais. Trata-se de formalidade necessária nesse tipo de crime. O inquérito policial, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado.