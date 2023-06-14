Influencer teve 29% do corpo queimado após explosão em churrasqueira

Larissa Piona Pagung, de 27 anos, sofreu queimaduras graves em Marilândia Crédito: Reprodução | Instagram

Em entrevista para o g1 ES, a mãe da jovem relatou que a filha está abalada e chora muito. "O emocional dela está bem abalado. Ela queimou 29,5% do corpo. O braço foi o lugar mais atingido. Teve queimaduras de terceiro grau. Tem que ter muito cuidado porque pode pegar uma infecção e, se pegar, é perigoso", conta Cirleia Piona.

A mãe da jovem revelou ainda que a filha deve ficar, pelo menos, três semanas internada. Mesmo sofrendo pela filha, Cirleia disse que não pretende ir à polícia contra o rapaz que provocou o incêndio.

"Foi uma imprudência, mas a intenção do rapaz foi só acender. Quanto a ele, não pretendo fazer nada. Não foi intencional. Só deixo o alerta para, quando as pessoas forem fazer isso, terem mais cuidado e não usarem esse tipo de combustível", orienta Cirleia.

Feridos durante churrasco

A influencer e outras cinco pessoas ficaram feridas após a explosão de uma garrafa com álcool durante um churrasco, no último final de semana. O acidente aconteceu após uma cavalgada tradicional na cidade, na localidade de Córrego Aparecida, zona rural de Marilândia.

Testemunhas contaram para a polícia que, antes de a garrafa explodir, um dos participantes viu que a churrasqueira estava sem fogo e resolveu acendê-la jogando álcool que estava em uma garrafa pet.

"Quando o homem atirou o líquido na churrasqueira, a garrafa pegou fogo, entornando o álcool nas pessoas em volta", informou a Polícia Militar . Algumas pessoas pularam em um córrego no local para fugir e apagar as chamas do corpo.

Além da influencer, que teve 29,5% do corpo queimado, outras duas pessoas foram levadas para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, com ferimentos graves. Os outros três feridos foram medicados e liberados. O hospital é referência em tratamento de queimaduras no Estado.

Polícia Civil informou que o homem, de 36 anos, que teria usado álcool na churrasqueira, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina. Lá, foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante.