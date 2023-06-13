Blogueira sofre queimaduras graves durante churrasco e está na UTI no ES

Larissa Piona Pagung, de 27 anos, sofreu queimaduras graves em Marilândia Crédito: Reprodução | Instagram

Uma blogueira de 27 anos sofreu queimaduras graves após o fogo de uma churrasqueira se alastrar em uma festa na localidade de Córrego Aparecida, na zona rural de Marilândia , no Noroeste do Espírito Santo , no último domingo (11). Larissa Piona Pagung está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra , referência para esse tipo de tratamento, com ferimentos de segundo e terceiro grau.

Veja vídeo registrado logo após a explosão: Segundo a Polícia Militar , um homem de 36 anos procurou os militares e informou que estava acompanhado de amigos fazendo um churrasco após um evento de cavalgada na região. Ele achou que não havia fogo na churrasqueira e, então, colocou álcool no compartimento do fogareiro, momento em que as chamas rapidamente subiram e atingiram a blogueira e outras cinco pessoas – que ficaram feridas com menor gravidade.

Mais atingida pelas chamas, a blogueira precisou entrar na água de um córrego próximo para conseguir conter o fogo. Em conversa com a reportagem, a secretária de Saúde de Marilândia, Gisele Tozzi, disse que havia ambulância no local e o atendimento foi rápido para prestar os primeiros socorros às vítimas.

A mãe de Larissa, a lavradora Cirleia Piona Pagung, de 49 anos, está na Grande Vitória para acompanhar a filha e comentou que a blogueira está bastante abalada com o que aconteceu. A família mora em Rio Bananal , na localidade de Córrego Primavera. “Não posso ficar com ela, porque ela está na UTI. Larissa está bem abalada, triste, chora muito. Ela queimou o rosto, o cabelo. Sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau no braço, que foram mais graves. O médico disse que ela teve 29,5% do corpo queimado".

"Eu falo com ela. Tem muita gente mandando mensagens, orando por ela. Ela é bem conhecida na nossa região" Cirleia Piona Pagung - Lavradora e mãe de Larissa

A família confirma que realmente tudo ocorreu o acidentalmente. “Um rapaz achou que o fogo tinha apagado e foi jogar álcool na churrasqueira para acender. Inclusive, o rapaz ficou desesperado. Foi um acidente, uma fatalidade. É bom repercutir, para as pessoas saberem que não se deve mexer com esse tipo de coisa”, finalizou a mãe de Larissa.

Outros cinco feridos

Outras cinco pessoas também ficaram feridas, mas com menor gravidade. Três delas foram socorridas para o Pronto Atendimento de Marilândia, tomaram medicamentos e receberam alta médica. Outras duas precisaram ser levadas também para o hospital da Grande Vitória. A reportagem não teve acesso a informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Polícia Civil informou que o homem que tentou acender a churrasqueira foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado, após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para a prisão em flagrante.