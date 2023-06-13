A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), informou, na noite de segunda-feira (12), que realizou uma varredura completa na estrutura da ponte da Ilha do Frade, em Vitória, onde um adolescente levou um choque na última sexta-feira (9). Durante essa verificação foi constatada, segundo a secretaria, uma derivação indevida com retirada de energia do sistema.
A Setran garantiu que o circuito derivativo foi desligado e não havia mais risco de acidente na estrutura. A reportagem de A Gazeta procurou a Setran novamente na manhã desta terça-feira (13) e questionou sobre o que seria o "circuito derivativo" e para que servia. Nesta tarde, respondeu que identificou um desvio não autorizado de corrente elétrica.
O órgão afirmou desconhecer o motivo da ligação ilegal e não autoriza terceiros a fazer ligações ou derivações da rede de iluminação pública, que é protegida e não pode ser violada.
"O órgão destaca que o circuito que provocou o acidente foi desligado e não há mais risco de acidente na estrutura, que permanece sendo monitorada", disse por meio de nota.
Ponte da Ilha do Frade prefeitura remove circuito que causava choques no corrimão
No dia seguinte ao choque, a prefeitura de Vitória fez testes e confirmou que o local estava energizado de fato. Na ocasião, o secretário da Setran, Alex Mariano, afirmou que a energia não estava vindo nem da iluminação pública dos postes, nem daquela cenográfica (luzes coloridas de LED que ficam debaixo da ponte).
Ainda na segunda-feira (12), em conversa com A Gazeta, Alex Mariano, disse que as equipes da prefeitura foram ao local para tentar descobrir a razão para o choque, o que foi constatado posteriormente.
Também procurada por A Gazeta, a EDP esclareceu que a energia não veio de nenhum fio da concessionária, que informou ainda que a empresa "estava contribuindo com a Prefeitura de Vitória na análise da situação da ocorrência na ponte da Ilha do Frade, em especial após a instalação dos corrimãos metálicos. A concessionária reiterou que não foi registrada nenhuma ocorrência na rede elétrica da Distribuidora, que encontra-se dentro das normas técnicas e de segurança".
Caso
Um adolescente de 15 anos quebrou o punho, na noite de quinta-feira (8), depois de levar um choque ao encostar no guarda-corpo de aço inox que fica na ponte que liga a ilha à Praia do Canto.
Pai dele, o técnico mecânico Sérgio Alencar contou que o adolescente chegou a ficar alguns segundos "agarrado" no corrimão. "Ele estava passando no sentido Vitória. Quando colocou a mão no corrimão ele tomou o choque. Graças a Deus ele fez força e conseguiu sair. Ligaram para nós e fomos até lá. Chamamos o Samu, eles fizeram os primeiros socorros e meu filho estava meio 'grogue'. Ele foi até o hospital, passou por neurologista, ortopedista e foi constatado que, durante o choque, ele quebrou o punho, mas não teve queimadura."
O estudante precisou engessar o braço e voltou para casa. Sérgio contou que, no local, testemunhas disseram que essa não foi a primeira vez que alguém tomou um choque no corrimão.