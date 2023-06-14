Polícia diz que morte de serralheiro em Vila Velha não foi crime passional

João Batista de Oliveira foi morto em Ponta da Fruta, Vila Velha Crédito: Acervo Pessoal

Segundo a Polícia Civil, o Inquérito Policial segue em andamento na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. A corporação disse que todas as diligências estão sendo realizadas dentro do prazo legal, o que inclui oitivas, perícia de local de crime e outras ações inerentes à investigação.

"Os policiais estão trabalhando com afinco, todos os dias, com objetivo de prestar o melhor serviço aos parentes das vítimas, não só desse caso, mas de todos que possuem inquérito em aberto na delegacia", reforçou, a Polícia Civil, em nota.

Sobre o crime

No dia em que João foi encontrado morto em casa, a família de João informou aos policiais que tentava contato com ele desde o fim de semana anterior. O assassino chegou a deixar um recado na parede da casa da vítima, mas o conteúdo da mensagem não foi informado.

Na ocasião, a TV Gazeta apurou que a Polícia Civil trabalhava com a hipótese de crime passional, pois a vítima estaria se envolvendo com uma mulher casada. No entanto, agora, a corporação informou que essa linha de investigação está afastada.

Vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro vindos da casa da vítima na madrugada do dia 28 de maio, véspera da data em que o serralheiro foi achado morto. João foi assassinado com um golpe de facão na cabeça e foi encontrado sem roupa e com mordaça na boca. Foi a própria irmã da vítima que o encontrou, depois da família não conseguir contato com ele durante todo o fim de semana.