Previsão da Climatempo

Massa de ar polar perde força, mas outra frente fria deve atingir o ES

O fim de semana deve ser chuvoso, com diminuição das temperaturas; em Vitória, a máxima cairá de 31°C para 25°C, entre sexta-feira (16) e domingo (18)
Vinicius Zagoto

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 07:18

Tempo chuvoso na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A massa de ar polar, que derrubaria as temperaturas no Espírito Santo, perdeu força e não deve mais chegar ao Estado, segundo a Climatempo. A empresa de meteorologia destaca, no entanto, que uma nova frente fria está a caminho do território capixaba e vai diminuir as temperaturas em até 6ºC no próximo fim de semana.
A meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, destacou que a frente fria formada no último fim de semana já mudou o tempo em São Paulo e vai avançar para o Rio de Janeiro. Em seguida, se afasta para o mar e não atinge diretamente o Espírito Santo, fazendo com que o ar polar não consiga chegar nas cidades capixabas.
Para esta quarta-feira (14), a previsão é de pancadas de chuva no litoral. Na quinta-feira (15), o sol e o calor predominam.
Segundo a Climatempo, outra frente fria vai se formar na sexta-feira (16), na região de São Paulo, e provocar chuva na região Sul capixaba. No restante do Estado, a previsão é de calor. No Norte, pode chover, mas devido a nuvens que avançam do mar.
No fim de semana, a passagem dessa frente fria vai provocar chuva forte e diminuir as temperaturas. Na sexta (16), Vitória terá calor de até 31°C. No sábado (17), a máxima cai para 27°C e, no domingo (18), para 25°C.
